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Цены продолжают ползти вверх: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы на топливо
Цены продолжают ползти вверх: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы на топливо
Цена продолжают ползти вверх: НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо
2021-10-06T13:30+0300
2021-10-06T13:41+0300
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КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо, действительные на 7 октября.Так, максимальная цена на 95-й бензин поднимется на 14 банов и достигнет 20,98 лея.Цена на дизтопливо выросла на 17 банов и составляет 17,84 лея за литр.Напомним, со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.
https://ru.sputnik.md/20211005/bankrotstvo-perevozchiki-gagauzia-snizheniya-tsen-toplivo-45284390.html
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в молдове, молдова

Цены продолжают ползти вверх: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы на топливо

13:30 06.10.2021 (обновлено: 13:41 06.10.2021)
255
© Sputnik / Mihai Carausавтозаправка
автозаправка - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Цены на топливо меняются каждый день. НАРЭ опубликовало максимальные тарифы на четверг.
КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо, действительные на 7 октября.
Так, максимальная цена на 95-й бензин поднимется на 14 банов и достигнет 20,98 лея.
Цена на дизтопливо выросла на 17 банов и составляет 17,84 лея за литр.
Напомним, со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.
Перевозчики из Гагаузии требуют снижения цен на топливо - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
Общество
На грани банкротства - перевозчики из Гагаузии требуют снижения цен на топливо
Вчера, 16:58
373
Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.
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