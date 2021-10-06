https://ru.sputnik.md/20211006/nare-maksimalnye-tseny-toplivo-45305804.html
Цены продолжают ползти вверх: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы на топливо
Цены продолжают ползти вверх: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы на топливо
Цена продолжают ползти вверх: НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо
2021-10-06T13:30+0300
2021-10-06T13:30+0300
2021-10-06T13:41+0300
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КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо, действительные на 7 октября.Так, максимальная цена на 95-й бензин поднимется на 14 банов и достигнет 20,98 лея.Цена на дизтопливо выросла на 17 банов и составляет 17,84 лея за литр.Напомним, со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.
https://ru.sputnik.md/20211005/bankrotstvo-perevozchiki-gagauzia-snizheniya-tsen-toplivo-45284390.html
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в молдове, молдова
Цены продолжают ползти вверх: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы на топливо
13:30 06.10.2021 (обновлено: 13:41 06.10.2021)
Цены на топливо меняются каждый день. НАРЭ опубликовало максимальные тарифы на четверг.
КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо, действительные на 7 октября.
Так, максимальная цена на 95-й бензин поднимется на 14 банов и достигнет 20,98 лея.
Цена на дизтопливо выросла на 17 банов и составляет 17,84 лея за литр.
Напомним, со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.
Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.