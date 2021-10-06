https://ru.sputnik.md/20211006/nazvan-kandidat-na-dolzhnost-io-genprokurora-45313681.html
Назван кандидат на должность и. о. генпрокурора
Назван кандидат на должность и. о. генпрокурора
Высший совет прокуроров определился с кандидатурой и. о. генпрокурора. 06.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-06T16:59+0300
2021-10-06T16:59+0300
2021-10-06T17:39+0300
генпрокуратура молдовы
общество
майя санду
прокурор
кандидатура
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КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Высший совет прокуроров предложил президенту Майе Санду кандидатуру прокурора Думитру Робу на пост и. о. генпрокурора. Теперь его должна утвердить глава государства.На пост главы Генпрокуратуры претендовали Виктория Фуртунэ и Думитру Робу. Первого предложили члены ВСП, второго – министр юстиции Серджиу Литвиненко.На заседании ВСП также выступил экс-мэр Кишинева Дорин Киртоакэ. Он требовал не выдвигать Робу и Фортунэ на должность и. о. генпрокурора. По его словам, оба прокурора ведут его уголовные дела и виновны во многих злоупотреблениях.Напомним, во вторник вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме.Немного ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.
https://ru.sputnik.md/20211006/sandu-zaderzhanie-stoyanoglo-45300590.html
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Евгений Чебан
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генпрокуратура молдовы, майя санду, прокурор, кандидатура
Назван кандидат на должность и. о. генпрокурора
16:59 06.10.2021 (обновлено: 17:39 06.10.2021)
Высший совет прокуроров определился с кандидатурой и. о. генпрокурора.
КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Высший совет прокуроров предложил президенту Майе Санду кандидатуру прокурора Думитру Робу на пост и. о. генпрокурора. Теперь его должна утвердить глава государства.
На пост главы Генпрокуратуры претендовали Виктория Фуртунэ и Думитру Робу. Первого предложили члены ВСП, второго – министр юстиции Серджиу Литвиненко.
На заседании ВСП также выступил экс-мэр Кишинева Дорин Киртоакэ. Он требовал не выдвигать Робу и Фортунэ на должность и. о. генпрокурора. По его словам, оба прокурора ведут его уголовные дела и виновны во многих злоупотреблениях.
"Они террористы от прокуратуры, их нужно выгнать, а не продвигать по службе", - заявил на заседании Киртоакэ.
Напомним, во вторник вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме.
Немного ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.