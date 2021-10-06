https://ru.sputnik.md/20211006/nobelevskiy-komitet-laureat-45315686.html
Нобелевский комитет назвал имена новых лауреатов
Нобелевский комитет назвал имена новых лауреатов
Нобелевский комитет назвал имена новых лауреатов
2021-10-06T19:02+0300
2021-10-06T19:02+0300
2021-10-06T19:02+0300
в мире
нобелевская премия
общество
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КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Нобелевскую премию по химии за 2021 год присудили Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану за разработку методов асимметричного органокатализа, применяемого в синтезе молекул, сообщает РИА Новости.В Королевской шведской академии наук отметили вклад ученых в создание эффективных лекарств и "озеленение" химической промышленности.Бенджамин Лист работает в Институте Макса Планка по исследованию угля (Мюльхайм-на-Руре, Германия). Основное направление его исследований – асимметричный органокатализ. Ученый является одним из основоположников исследований в этой области. Органокатализаторы используются в производстве лекарств. Их преимущество заключается в том, что они обходятся без дорогостоящих соединений металлов, которые часто вредны для здоровья и окружающей среды.Дэвид Макмиллан работает в Принстонском Университете (США) Программа его исследований сосредоточена на химическом синтезе, особое внимание он уделяет разработке новых реакций, асимметричному органокатализу.Нобелевские премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Их всего шесть: кроме медицины, физики и химии – по литературе (7 октября), экономике (11 октября) и в области содействия установлению мира во всем мире (8 октября). Они названы в честь их учредителя Альфреда Нобеля.В этом году награда составит около 1,2 миллиона долларов.
https://ru.sputnik.md/20211004/nobelevskaia-premiya-meditsina-45255598.html
https://ru.sputnik.md/20211005/nobel-fizika-45276285.html
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в мире, нобелевская премия
Нобелевский комитет назвал имена новых лауреатов
В среду стало известно, кто получит Нобелевскую премию по химии.
КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik.
Нобелевскую премию по химии за 2021 год присудили Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану за разработку методов асимметричного органокатализа, применяемого в синтезе молекул, сообщает РИА Новости
.
В Королевской шведской академии наук отметили вклад ученых в создание эффективных лекарств и "озеленение" химической промышленности.
Бенджамин Лист работает в Институте Макса Планка по исследованию угля (Мюльхайм-на-Руре, Германия). Основное направление его исследований – асимметричный органокатализ. Ученый является одним из основоположников исследований в этой области. Органокатализаторы используются в производстве лекарств. Их преимущество заключается в том, что они обходятся без дорогостоящих соединений металлов, которые часто вредны для здоровья и окружающей среды.
Дэвид Макмиллан работает в Принстонском Университете (США) Программа его исследований сосредоточена на химическом синтезе, особое внимание он уделяет разработке новых реакций, асимметричному органокатализу.
Нобелевские премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Их всего шесть: кроме медицины
, физики
и химии – по литературе (7 октября), экономике (11 октября) и в области содействия установлению мира во всем мире (8 октября). Они названы в честь их учредителя Альфреда Нобеля.
В этом году награда составит около 1,2 миллиона долларов.