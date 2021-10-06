https://ru.sputnik.md/20211006/obidelas-blok-nato-mozhet-lishitsya-odnoy-iz-silneyshikh-voennykh-derzhav-mira-45303176.html

Обиделась. Блок НАТО может лишиться одной из сильнейших военных держав мира

Обиделась. Блок НАТО может лишиться одной из сильнейших военных держав мира

Отношения между Францией и США становятся все более напряженными. 06.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-06T14:00+0300

2021-10-06T14:00+0300

2021-10-06T14:00+0300

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После бурного выяснения отношений с Вашингтоном в Париже задумались о выходе из НАТО. Ситуацию немного исправил звонок Джозефа Байдена. Но Эммануэль Макрон хочет стать лидером ЕС после Ангелы Меркель и потому активно продвигает тему стратегической самостоятельности. Французы твердо намерены добиться уважения собственных интересов, но помешать этому могут другие союзники — уже в самой Европе.Пора на выходФранции нужно "перестать тешить себя иллюзиями" и выйти из НАТО. А заодно свернуть создание центра "передового опыта" Североатлантического альянса в области космической безопасности, который Вашингтон планировал разместить в Тулузе. В этом уверен депутат Национального собрания, глава левой "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон. Его поддерживает лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен. Неприязнь к Америке объединила политических соперников.Их резкие высказывания вполне понятны: дипломатический скандал между Францией и Соединенными Штатами в самом разгаре. Пятая республика обиделась, когда Австралия разорвала крупный контракт на строительство 12 подводных лодок с французской компанией Naval Group и предпочла американские атомные субмарины. Более того, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового союза AUKUS в сфере обороны и безопасности — Францию не только не позвали, но и не предупредили. А ведь Париж считал себя важным игроком в Тихоокеанском регионе — наравне с Вашингтоном.Срыв контракта на сумму в 56 миллиардов евро стал для Франции тяжелым ударом. В стране уверены: "нож в спину" и "пощечина" от США ставят под вопрос связи Парижа с англосаксонскими союзниками и "приведут к тяжелым последствиям".Франция отозвала послов из Австралии и США. Министр обороны Флоранс Парли заявил, что Вашингтон уже давно не считают надежным партнером. А Эммануэль Макрон отменил совместное с американцами празднование 240-летия Чесапикского морского сражения и отказался участвовать в форуме демократий, который Штаты проведут в декабре. Президент не скрывает: произошедшее он воспринял как личную обиду, поэтому намерен обсудить, имеет ли смысл дальнейшее пребывание в НАТО.История Франции знает подобный пример. В 1966-м Шарль де Голль, требуя от американцев большего уважения, вывел страну из военных структур альянса, оставив ее только в политических. Вернулась она туда лишь в 2009-м при Николя Саркози. Кстати, тогда против выступили социалисты: они направили в Национальное собрание представителей, тем самым предупредив, что членство в НАТО "приведет к зависимости от Соединенных Штатов".Единым фронтом против СШАВ скандале Евросоюз встал на сторону Франции. В Брюсселе дали ясно понять: разрыв контракта с Парижем — вызов всему блоку. Усилия Байдена по примирению с европейскими союзниками, отношения с которыми изрядно подпортил его предшественник, пошли прахом.Но оказалось, что после истории с подлодками Дональд Трамп для европейцев был даже более приемлемым собеседником — во всяком случае, намерений своих он не скрывал. И сейчас глава Евросовета Шарль Мишель отмечает, что Вашингтон — недостаточно надежный партнер, надо меньше на него полагаться и укреплять собственный оборонный потенциал.В Брюсселе давно мечтают создать суверенные вооруженные силы. Но дальше планов дело не идет: Польша, Британия и страны Балтии обычно выступают против. Сами США тоже не поддерживают идею по понятным причинам: это бы ослабило американское влияние в Европе.Но сейчас, возможно, самое подходящее время для прорыва, уверена британская газета The Telegraph, а Макрон — лучший кандидат на роль лидера. Уход Ангелы Меркель с поста немецкого канцлера дает французскому президенту шанс стать номером один в объединенной Европе, а значит, продвигать идею военной интеграции.С 1 января Франция займет место председателя Евросоюза. В будущем году состоится саммит по вопросам обороны, где планируют определиться с силами быстрого реагирования.Предвыборная подготовкаВ самой Франции тем временем уже началась президентская кампания. Выборы пройдут через семь месяцев. Пока вероятными кандидатами считают Макрона, Меланшона и Ле Пен, а также журналиста и политолога Эрика Земмура. Он уже участвовал в теледебатах, но пока не подтвердил, присоединится ли к гонке."Нынешние внешнеполитические шаги Макрона не добавили ему популярности. Но пока он все же лидирует по опросам общественного мнения. В стране много внутренних проблем: большинство реформ не пошло. И президент постарается разыграть внешние козыри по максимуму", — пояснил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.С ним согласен генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов: "Во внутренних делах почти ничего не получается. Хочется компенсировать эти проблемы внешнеполитическими успехами, статус великой державы не пустой звук для французского избирателя".Сейчас обстоятельства сложились благоприятно для Парижа. "После выхода Британии Франция осталась единственной ядерной державой Евросоюза и единственным членом Совбеза ООН из стран ЕС. Это питает французские амбиции. Макрон неслучайно говорил, что при определенных обстоятельствах может обеспечить защиту партнерам по Евросоюзу французским ядерным арсеналом", — пояснил эксперт.Однако при этом Кортунов уверен: несмотря на обострение отношений, ситуация 50-летней давности не повторится и Франция все же не покинет НАТО. В Париж уже прилетел госсекретарь США Энтони Блинкен, а в Вашингтон отправился французский посол Филипп Этьен. А пока в республике ждут компенсаций за понесенные убытки, в том числе моральные.

https://ru.sputnik.md/20210829/kabul-zona-bezopasnosti-44329878.html

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Ксения Мельникова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0f/34391323_0:0:601:600_100x100_80_0_0_54631c3ea1324c27a6c6ecc3d2772351.jpg

Ксения Мельникова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0f/34391323_0:0:601:600_100x100_80_0_0_54631c3ea1324c27a6c6ecc3d2772351.jpg

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в мире, франция, нато, сша, колумнистика, эммануэль макрон