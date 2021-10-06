https://ru.sputnik.md/20211006/obse-reformy-moldova-45299319.html

Председатель ОБСЕ: Швеция поддерживает реформы в Молдове

Председатель ОБСЕ: Швеция поддерживает реформы в Молдове

Председатель ОБСЕ: Швеция поддерживает реформы в Молдове

2021-10-06T10:53+0300

2021-10-06T10:53+0300

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общество

в молдове

обсе

молдова

мидеи

нику попеску

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КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Швеция подтверждает поддержку проведения демократических реформ в Молдове и европейского курса республики. Такое заявление сделала в среду на брифинге действующий председатель ОБСЕ Анн Линде, которая находится с визитом в Кишиневе.Брифинг прошел после встречи с главой Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску.Она также добавила, что на встрече с главой МИДЕИ обсуждалась конкретная поддержка молдавского правительства со стороны Швеции и ЕС в проведении реформ. Также Линде положительно оценила желание молдавской власти бороться за гендерное равенство.Глава МИДЕИ, в свою очередь, напомнил, что данный визит Линде уже второй в этом году – представитель ОБСЕ приезжала в Кишинев в феврале.По словам главы МИДЕИ, на встрече обсуждалось также участие Швеции и ОБСЕ в приднестровском урегулировании, которое "возможно с выводом иностранных войск и уничтожением боеприпасов на левом берегу Днестра, представляющих большую опасность для местного населения".Также глава молдавской дипломатии отметил важность участия Молдовы в Восточном партнерстве и помощи Швеции в вопросе европейской интеграции.Как рассказал Попеску, шведская сторона оказывает поддержку Молдове в виде инвестиций и помощи по нескольким проектам в разных районах страны – Леовском, Кагульском и других.

https://ru.sputnik.md/20211001/moldova-stambulskaia-konventsiya-45198543.html

https://ru.sputnik.md/20210930/mid-rf-pribytie-moldova-tekhnika-ssha-oslozhnyaet-protsess-pridnestrovskogo-uregulirovaniya-45163816.html

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в молдове, обсе, молдова, мидеи, нику попеску