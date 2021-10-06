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Погодные рекорды Молдовы 6 октября
Погодные рекорды Молдовы 6 октября
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 06.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-06T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Самое холодное 6 октября на территории Молдовы было зарегистрировано более шестидесяти лет назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1957 году в этот день температура воздуха составила -0,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум шестого октября зафиксировали дважды — в 1966 и в 1983 году. Тогда термометры показали +25,5 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,4 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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синоптики, климат, погода

Погодные рекорды Молдовы 6 октября

00:01 06.10.2021
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© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанкДевушка гуляет с собакой осенним днем в сквере на Ленинском проспекте в Москве
Девушка гуляет с собакой осенним днем в сквере на Ленинском проспекте в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Самое холодное 6 октября на территории Молдовы было зарегистрировано более шестидесяти лет назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1957 году в этот день температура воздуха составила -0,9 градуса по Цельсию.
А температурный максимум шестого октября зафиксировали дважды — в 1966 и в 1983 году. Тогда термометры показали +25,5 градуса.
Переплыть Байкал за 60 дней - Sputnik Молдова, 1920, 16.07.2019
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Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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