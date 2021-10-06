https://ru.sputnik.md/20211006/pogodnye-rekordy-moldovy-6-oktyabrya-45292494.html

Погодные рекорды Молдовы 6 октября

Погодные рекорды Молдовы 6 октября

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 06.10.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Самое холодное 6 октября на территории Молдовы было зарегистрировано более шестидесяти лет назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1957 году в этот день температура воздуха составила -0,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум шестого октября зафиксировали дважды — в 1966 и в 1983 году. Тогда термометры показали +25,5 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,4 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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2021

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синоптики, климат, погода