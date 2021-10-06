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Полиция провела проверки в торговых центрах, ночных клубах и на рынках
Полиция провела проверки в торговых центрах, ночных клубах и на рынках
Полиция провела проверки в торговых центрах, ночных клубах и на рынках
2021-10-06T15:57+0300
2021-10-06T15:58+0300
коронавирус
в молдове
молдова
проверки
полиция
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КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. В конце прошлой недели полицейские подразделения Генерального инспектората полиции провели внезапные проверки в торговых центрах, ночных клубах и на рынках. Было проведено более 2900 проверок экономических агентов, среди которых торговые объекты, рынки, АЗС, предприятия общественного питания, зоны отдыха, ночные клубы, бассейны. В результате рейдов на 111 физических и юридических лиц, не соблюдавших антиэпидемические меры, наложены взыскания, сообщают в генинспекторате. В ведомстве также заявили, что игнорирование экономическими агентами введенных властями мер по предупреждению распространения коронавируса вынуждает полицию действовать решительно, а цель прошедших проверок – защита здоровья людей.Напомним, начиная с первого октября в Молдове вступили в силу решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ).Согласно постановлению, уровень эпидемиологической опасности во всех населенных пунктах будет определяться еженедельно, в связи с этим станет вводиться цветовой код эпидемиологической опасности. В Кишиневе и Бельцах, по последним данным, – "красный" код.
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в молдове, молдова, проверки, полиция

Полиция провела проверки в торговых центрах, ночных клубах и на рынках

15:57 06.10.2021 (обновлено: 15:58 06.10.2021)
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© Inquam Photos / Cornel PutanПолиция
Полиция - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
© Inquam Photos / Cornel Putan
Цель полицейских рейдов – проверка соблюдения посетителями общественных мест новых антиэпидемиологических мер.
КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. В конце прошлой недели полицейские подразделения Генерального инспектората полиции провели внезапные проверки в торговых центрах, ночных клубах и на рынках.
Было проведено более 2900 проверок экономических агентов, среди которых торговые объекты, рынки, АЗС, предприятия общественного питания, зоны отдыха, ночные клубы, бассейны. В результате рейдов на 111 физических и юридических лиц, не соблюдавших антиэпидемические меры, наложены взыскания, сообщают в генинспекторате.
В ведомстве также заявили, что игнорирование экономическими агентами введенных властями мер по предупреждению распространения коронавируса вынуждает полицию действовать решительно, а цель прошедших проверок – защита здоровья людей.
Напомним, начиная с первого октября в Молдове вступили в силу решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ).
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
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В Молдове вступили в силу новые ограничения: какие меры введены
1 октября, 07:30
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Согласно постановлению, уровень эпидемиологической опасности во всех населенных пунктах будет определяться еженедельно, в связи с этим станет вводиться цветовой код эпидемиологической опасности. В Кишиневе и Бельцах, по последним данным, – "красный" код.
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