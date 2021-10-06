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Полмиллиона из-за дерева: в Китае велосипедист получил крупную компенсацию
Полмиллиона из-за дерева: в Китае велосипедист получил крупную компенсацию
В Китае велосипедист получил компенсацию в полмиллиона долларов
2021-10-06T23:15+0300
2021-10-06T23:15+0300
общество
в мире
китай
компенсация
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КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Компенсации в размере 3,7 миллиона юаней (около 574 тысячи долларов) добился в Китае велосипедист за упавшее на него дерево, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный портал "Ванъи".В марте 2020 года гражданин Китая по фамилии Ян ехал на велосипеде по одной из улиц города Ланфан в провинции Хэбэй во время шторма. Росшее у обочины дерево повалил сильный порыв ветра, оно упало и ударило велосипедиста. Свидетели вызвали для пострадавшего скорую помощь.Из-за полученных травм велосипедисту пришлось провести в больнице около года, а расходы на лечение превысили один миллион юаней (около 155 тысяч долларов). Кроме того, он получил инвалидность первой степени.Ян подал в суд на местный сервисный центр по озеленению, требуя компенсации в размере 4,3 миллиона юаней (около 667 тысяч долларов). Ответчик заявил, что центр добросовестно ухаживал за посадками, и падение дерева является следствием экстремальных природных явлений, а сам пострадавший должен был проявить повышенную бдительность из-за погодных условий, о чем ранее предупреждала метеорологическая служба.В ответ Ян предоставил фотографии, на которых видно, что упавшее дерево не имело корневой системы, что послужило доказательством неподобающего ухода за деревом со стороны сервисного центра. Суд постановил ответчика выплатить пострадавшему компенсацию в размере 3,7 миллиона юаней (около 574 тысячи долларов). В дальнейшем сервисный центр подал апелляцию, но суд оставил решение без изменений.
https://ru.sputnik.md/20210723/zaklyuchennyy-zastavil-svidetelya-obvineniya-zaplatit-emu-kompensatsiyu-za-arest-42972769.html
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в мире, китай, компенсация

Полмиллиона из-за дерева: в Китае велосипедист получил крупную компенсацию

23:15 06.10.2021
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© Sputnik / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкКитай через год после начала пандемии
Китай через год после начала пандемии - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
© Sputnik / Анна Раткогло
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Перейти в фотобанк
На велосипедиста упало дерево: из-за травм он провел в больнице около года.
КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Компенсации в размере 3,7 миллиона юаней (около 574 тысячи долларов) добился в Китае велосипедист за упавшее на него дерево, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный портал "Ванъи".
В марте 2020 года гражданин Китая по фамилии Ян ехал на велосипеде по одной из улиц города Ланфан в провинции Хэбэй во время шторма. Росшее у обочины дерево повалил сильный порыв ветра, оно упало и ударило велосипедиста. Свидетели вызвали для пострадавшего скорую помощь.
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Заключенный заставил свидетеля обвинения заплатить ему компенсацию за арест
23 июля, 11:05
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Из-за полученных травм велосипедисту пришлось провести в больнице около года, а расходы на лечение превысили один миллион юаней (около 155 тысяч долларов). Кроме того, он получил инвалидность первой степени.
Ян подал в суд на местный сервисный центр по озеленению, требуя компенсации в размере 4,3 миллиона юаней (около 667 тысяч долларов). Ответчик заявил, что центр добросовестно ухаживал за посадками, и падение дерева является следствием экстремальных природных явлений, а сам пострадавший должен был проявить повышенную бдительность из-за погодных условий, о чем ранее предупреждала метеорологическая служба.
В ответ Ян предоставил фотографии, на которых видно, что упавшее дерево не имело корневой системы, что послужило доказательством неподобающего ухода за деревом со стороны сервисного центра. Суд постановил ответчика выплатить пострадавшему компенсацию в размере 3,7 миллиона юаней (около 574 тысячи долларов). В дальнейшем сервисный центр подал апелляцию, но суд оставил решение без изменений.
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