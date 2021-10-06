https://ru.sputnik.md/20211006/punkty-vaktsinatsii-45301388.html

Где в Кишиневе 6 октября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 6 октября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 6 октября находятся мобильные пункты вакцинации

2021-10-06T11:45+0300

2021-10-06T11:45+0300

2021-10-06T11:47+0300

коронавирус

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молдова

вакцинация

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КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в среду, 6 октября, до 18.00.Троллейбус направился в сектор Ботаника и разместился на проспекте Дечебал, у ресторана McDonald's.Автобус располагается в Будештах, на улице Кишиневской, 115, у Центра молодежи.Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 7 октябряТроллейбус направится в сектор Чеканы и разместится на проспекте Мирча чел Бэтрын, 32, у КЦ Kaufland.Автобус будет располагаться в Ставченах, на улице Кишиневской, 5, у METRO.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

https://ru.sputnik.md/20211005/universalnaya-vaktsina-bolshinstvo-shtamm-virus-45281454.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация