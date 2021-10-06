https://ru.sputnik.md/20211006/putin-prokommentiroval-ideyu-uvelichit-postavki-gaza-cherez-ukrainu-45323523.html

Путин пообещал соблюдать обязательства по транзиту газа через Украину

Путин пообещал соблюдать обязательства по транзиту газа через Украину

Путин пообещал соблюдать обязательства по транзиту газа через Украину

2021-10-06T21:15+0300

2021-10-06T21:15+0300

2021-10-06T21:20+0300

россия

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газ

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КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Российская сторона должна полностью выполнять все контрактные обязательства по транзиту газа в Европу через Украину, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики, передает РИА Новости.Следить за выполнением поручения он попросил главу Минэнерго Николая Шульгинова.По словам главы государства, в "Газпроме" пришли к выводу, что компании выгоднее заплатить Украине штраф за снижение объемов, но увеличить прокачку по новым трубопроводным системам, которые не проходят по ее территории."Но я прошу этого не делать. Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту", — добавил Путин.На совещании президент отмечал, что поставки газа в Европу по новым трубопроводам позволили бы снизить выбросы CO2 в атмосферу в 5,6 раза за счет использования современного оборудования и возможности прокачивать сырье под более высоким давлением.При этом, по словам Путина, увеличение транзита через газотранспортную систему Украины возможно, но это повлечет убытки для "Газпрома", в то время как применение новой инфраструктуры позволило бы экономить по три миллиарда долларов в год."Имею в виду, что современное оборудование прокачки применяется и новые трубы, можно увеличить давление. Чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя, поскольку она не ремонтировалась уже десятилетиями, и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти, и наступят вообще неблагоприятные последствия", — добавил глава государства.Углеродная нейтральностьНа совещании у президента председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук поднял вопрос об углеродной нейтральности в ситуации, когда "выработка на угле в Германии по итогам года составляет 27 процентов от энергобаланса, а в России — 13 процентов".Он выразил надежду, что диалог на эту тему будет продолжаться с учетом интересов всех сторон на мировом энергетическом рынке.Биржевые цены на газ не отражают реальностьУчастники совещания затронули также высокие цены на газ в Европе. По словам вице-премьера Александра Новака, биржевая стоимость не отражают реальную ситуацию на рынке. Он пояснил, что к первоначальному росту цен привело жаркое лето в Латинской Америке, когда туда переориентировали СПГ из США. Это стало причиной дефицита сырья на других рынках. Так, в Европе нехватка запасов в подземных хранилищах сейчас оценивается в 25 миллиардов кубометров по сравнению с прошлым годом."Все это, конечно, серьезные факторы, но я бы сказал, что спекулятивные факторы тоже очень сильно сегодня разгоняют цены. И здесь, скорее всего, не обойтись без расследования биржевых игроков, потому что текущая цена — она объективно не отражает текущую ситуацию", — заключил Новак.В свою очередь, Путин отметил, что Россия может увеличить предложение газа, чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж, но делать это надо не на спотовом рынке в Европе, а на бирже в Санкт-Петербурге."В целом биржевая торговля газом <...> она не очень эффективна, потому что несет в себе много рисков, потому что это же не часы, трусы и галстуки, и не машины, и это даже не нефть, которую можно произвести и хранить где угодно, в том числе и в танкерах в ожидании определенной ситуации на рынке. А газ так не торгуется, его нельзя так хранить", — добавил глава государства.Он предложил обсудить этот вопрос еще раз, подчеркнув, что Россия не должна продавать газ на бирже в ущерб себе.

https://ru.sputnik.md/20211004/pervuyu-nitku-severnogo-potoka--2-zapolnili-prirodnym-gazom-45258681.html

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в мире, владимир путин, газ