Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова, 1920
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211006/putin-prokommentiroval-ideyu-uvelichit-postavki-gaza-cherez-ukrainu-45323523.html
Путин пообещал соблюдать обязательства по транзиту газа через Украину
Путин пообещал соблюдать обязательства по транзиту газа через Украину
Путин пообещал соблюдать обязательства по транзиту газа через Украину
2021-10-06T21:15+0300
2021-10-06T21:20+0300
россия
в мире
владимир путин
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/06/45323495_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_8553a5db07d26558b092c3cf9a5882d3.jpg
КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Российская сторона должна полностью выполнять все контрактные обязательства по транзиту газа в Европу через Украину, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики, передает РИА Новости.Следить за выполнением поручения он попросил главу Минэнерго Николая Шульгинова.По словам главы государства, в "Газпроме" пришли к выводу, что компании выгоднее заплатить Украине штраф за снижение объемов, но увеличить прокачку по новым трубопроводным системам, которые не проходят по ее территории."Но я прошу этого не делать. Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту", — добавил Путин.На совещании президент отмечал, что поставки газа в Европу по новым трубопроводам позволили бы снизить выбросы CO2 в атмосферу в 5,6 раза за счет использования современного оборудования и возможности прокачивать сырье под более высоким давлением.При этом, по словам Путина, увеличение транзита через газотранспортную систему Украины возможно, но это повлечет убытки для "Газпрома", в то время как применение новой инфраструктуры позволило бы экономить по три миллиарда долларов в год."Имею в виду, что современное оборудование прокачки применяется и новые трубы, можно увеличить давление. Чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя, поскольку она не ремонтировалась уже десятилетиями, и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти, и наступят вообще неблагоприятные последствия", — добавил глава государства.Углеродная нейтральностьНа совещании у президента председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук поднял вопрос об углеродной нейтральности в ситуации, когда "выработка на угле в Германии по итогам года составляет 27 процентов от энергобаланса, а в России — 13 процентов".Он выразил надежду, что диалог на эту тему будет продолжаться с учетом интересов всех сторон на мировом энергетическом рынке.Биржевые цены на газ не отражают реальностьУчастники совещания затронули также высокие цены на газ в Европе. По словам вице-премьера Александра Новака, биржевая стоимость не отражают реальную ситуацию на рынке. Он пояснил, что к первоначальному росту цен привело жаркое лето в Латинской Америке, когда туда переориентировали СПГ из США. Это стало причиной дефицита сырья на других рынках. Так, в Европе нехватка запасов в подземных хранилищах сейчас оценивается в 25 миллиардов кубометров по сравнению с прошлым годом."Все это, конечно, серьезные факторы, но я бы сказал, что спекулятивные факторы тоже очень сильно сегодня разгоняют цены. И здесь, скорее всего, не обойтись без расследования биржевых игроков, потому что текущая цена — она объективно не отражает текущую ситуацию", — заключил Новак.В свою очередь, Путин отметил, что Россия может увеличить предложение газа, чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж, но делать это надо не на спотовом рынке в Европе, а на бирже в Санкт-Петербурге."В целом биржевая торговля газом &lt;...&gt; она не очень эффективна, потому что несет в себе много рисков, потому что это же не часы, трусы и галстуки, и не машины, и это даже не нефть, которую можно произвести и хранить где угодно, в том числе и в танкерах в ожидании определенной ситуации на рынке. А газ так не торгуется, его нельзя так хранить", — добавил глава государства.Он предложил обсудить этот вопрос еще раз, подчеркнув, что Россия не должна продавать газ на бирже в ущерб себе.
https://ru.sputnik.md/20211004/pervuyu-nitku-severnogo-potoka--2-zapolnili-prirodnym-gazom-45258681.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/06/45323495_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4aad91c039e3ae8aa27e0d2749f1ee13.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, владимир путин, газ

Путин пообещал соблюдать обязательства по транзиту газа через Украину

21:15 06.10.2021 (обновлено: 21:20 06.10.2021)
302
© Sputnik / СтрингерКомплекс подготовки экспортного газа на Украине.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
© Sputnik / Стрингер
Президент России высказался по важному для энергетики вопросу.
КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Российская сторона должна полностью выполнять все контрактные обязательства по транзиту газа в Европу через Украину, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики, передает РИА Новости.

"Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день. А во-вторых, не нужно подрывать доверие к "Газпрому" как к абсолютно надежному партнеру во всех отношениях", — подчеркнул президент.

Следить за выполнением поручения он попросил главу Минэнерго Николая Шульгинова.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
Экономика
Первую нитку "Северного потока — 2" заполнили природным газом
4 октября, 18:50
427
По словам главы государства, в "Газпроме" пришли к выводу, что компании выгоднее заплатить Украине штраф за снижение объемов, но увеличить прокачку по новым трубопроводным системам, которые не проходят по ее территории.
"Но я прошу этого не делать. Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту", — добавил Путин.
На совещании президент отмечал, что поставки газа в Европу по новым трубопроводам позволили бы снизить выбросы CO2 в атмосферу в 5,6 раза за счет использования современного оборудования и возможности прокачивать сырье под более высоким давлением.
При этом, по словам Путина, увеличение транзита через газотранспортную систему Украины возможно, но это повлечет убытки для "Газпрома", в то время как применение новой инфраструктуры позволило бы экономить по три миллиарда долларов в год.
"Имею в виду, что современное оборудование прокачки применяется и новые трубы, можно увеличить давление. Чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя, поскольку она не ремонтировалась уже десятилетиями, и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти, и наступят вообще неблагоприятные последствия", — добавил глава государства.

Углеродная нейтральность

На совещании у президента председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук поднял вопрос об углеродной нейтральности в ситуации, когда "выработка на угле в Германии по итогам года составляет 27 процентов от энергобаланса, а в России — 13 процентов".
"Вы задали правильный вопрос, как можно бороться за углеродную нейтральность, если энергобаланс в Европе, в данном случае в ФРГ, в части угольной генерации в два раза больше чем в России. Оказывается, можно, и они это делают. И стараются делать, имею ввиду европейцы в целом, за чужой счет. В данном случае, пытаются делать за наш счет, за счет России", — отметил Путин.
Он выразил надежду, что диалог на эту тему будет продолжаться с учетом интересов всех сторон на мировом энергетическом рынке.

Биржевые цены на газ не отражают реальность

Участники совещания затронули также высокие цены на газ в Европе. По словам вице-премьера Александра Новака, биржевая стоимость не отражают реальную ситуацию на рынке. Он пояснил, что к первоначальному росту цен привело жаркое лето в Латинской Америке, когда туда переориентировали СПГ из США. Это стало причиной дефицита сырья на других рынках. Так, в Европе нехватка запасов в подземных хранилищах сейчас оценивается в 25 миллиардов кубометров по сравнению с прошлым годом.
"Все это, конечно, серьезные факторы, но я бы сказал, что спекулятивные факторы тоже очень сильно сегодня разгоняют цены. И здесь, скорее всего, не обойтись без расследования биржевых игроков, потому что текущая цена — она объективно не отражает текущую ситуацию", — заключил Новак.
В свою очередь, Путин отметил, что Россия может увеличить предложение газа, чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж, но делать это надо не на спотовом рынке в Европе, а на бирже в Санкт-Петербурге.
"В целом биржевая торговля газом <...> она не очень эффективна, потому что несет в себе много рисков, потому что это же не часы, трусы и галстуки, и не машины, и это даже не нефть, которую можно произвести и хранить где угодно, в том числе и в танкерах в ожидании определенной ситуации на рынке. А газ так не торгуется, его нельзя так хранить", — добавил глава государства.
Он предложил обсудить этот вопрос еще раз, подчеркнув, что Россия не должна продавать газ на бирже в ущерб себе.
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:35Цена на бензин в Британии может достичь рекорда 2012 года
22:15Экс-прокурор Кишинева - об уголовном деле Стояногло: это абсурд
22:05Курс валют на среду: лей стремительно дорожает
22:01В России создали первую в мире съедобную вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
21:50Испания: Евросоюзу нужно создавать общие резервы газа
21:29Молдавская спортсменка стала чемпионкой мира по борьбе
21:15Путин пообещал соблюдать обязательства по транзиту газа через Украину
21:02Как будут развиваться события после задержания генпрокурора Молдовы
20:28Газовый кризис в Европе бьет по ценам на овощи
20:00Стояногло задержан. Кто следующий?
19:34Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:32Джо Байден обсудит с бизнесменами угрозу дефолта
19:14Глава ОБСЕ назвала место следующей встречи в формате "5+2"
19:02Нобелевский комитет назвал имена новых лауреатов
18:45Топливный коллапс: за руль бензовозов в Британии сели солдаты
18:27Санду назначила Робу и. о. генпрокурора Молдовы
18:16В Агентстве государственных услуг снизят цены: что подешевеет и станет бесплатным
17:55Минздрав: за неделю число смертей от COVID-19 существенно выросло
17:38Спыну примет участие в газовом форуме в Санкт-Петербурге
17:27Гаврилица - о задержании Стояногло: внимательно следим за ситуацией