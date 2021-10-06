https://ru.sputnik.md/20211006/rossia-sozdanie-sedobnaea-vaktsina-covid-19-45316992.html

В России создали первую в мире съедобную вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки

В России создали первую в мире съедобную вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки

В России создали первую в мире съедобную вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки

2021-10-06T22:01+0300

2021-10-06T22:01+0300

2021-10-06T22:01+0300

коронавирус

вакцина

ученые

в мире

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КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Петербургский институт экспериментальной медицины планирует к концу 2021 года завершить доклинические испытания первой в мире съедобной вакцины от COVID-19, сообщил руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, член-корреспондент РАН Александр Суворов."Надеюсь, что к концу года мы закончим доклинические исследования и будем готовить тогда досье. Когда оно будет закончено? В начале следующего года", - сказал он журналистам.В апреле директор ИЭМ, профессор РАН Александр Дмитриев рассказывал РИА Новости, что соответствующие исследования стартовали в Институте экспериментальной медицины около года назад как инициативный проект. После того как правительство России одобрило создание научного центра мирового уровня (НЦМУ) "Центр персонализированной медицины", в состав которого вошли ИЭМ и НМИЦ имени Алмазова, проект создания первой в мире съедобной вакцины от коронавируса стал одним из направлений исследований в рамках НЦМУ.Суворов, в свою очередь, сообщал, что на вкус съедобная вакцина почти неотличима от обычных кисломолочных продуктов и больше всего напоминает ряженку.

https://ru.sputnik.md/20211005/universalnaya-vaktsina-bolshinstvo-shtamm-virus-45281454.html

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