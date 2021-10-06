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В России создали первую в мире съедобную вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
В России создали первую в мире съедобную вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
В России создали первую в мире съедобную вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
2021-10-06T22:01+0300
2021-10-06T22:01+0300
коронавирус
вакцина
ученые
в мире
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КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Петербургский институт экспериментальной медицины планирует к концу 2021 года завершить доклинические испытания первой в мире съедобной вакцины от COVID-19, сообщил руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, член-корреспондент РАН Александр Суворов."Надеюсь, что к концу года мы закончим доклинические исследования и будем готовить тогда досье. Когда оно будет закончено? В начале следующего года", - сказал он журналистам.В апреле директор ИЭМ, профессор РАН Александр Дмитриев рассказывал РИА Новости, что соответствующие исследования стартовали в Институте экспериментальной медицины около года назад как инициативный проект. После того как правительство России одобрило создание научного центра мирового уровня (НЦМУ) "Центр персонализированной медицины", в состав которого вошли ИЭМ и НМИЦ имени Алмазова, проект создания первой в мире съедобной вакцины от коронавируса стал одним из направлений исследований в рамках НЦМУ.Суворов, в свою очередь, сообщал, что на вкус съедобная вакцина почти неотличима от обычных кисломолочных продуктов и больше всего напоминает ряженку.
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вакцина, ученые, в мире

В России создали первую в мире съедобную вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки

22:01 06.10.2021
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссийские медики разработали вакцину против лихорадки Эбола
Российские медики разработали вакцину против лихорадки Эбола - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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В Петербурге до конца года завершат исследования вакцины от COVID-19 со вкусом ряженки.
КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Петербургский институт экспериментальной медицины планирует к концу 2021 года завершить доклинические испытания первой в мире съедобной вакцины от COVID-19, сообщил руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, член-корреспондент РАН Александр Суворов.
"Надеюсь, что к концу года мы закончим доклинические исследования и будем готовить тогда досье. Когда оно будет закончено? В начале следующего года", - сказал он журналистам.
Centrul de Medicină Legală - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
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В апреле директор ИЭМ, профессор РАН Александр Дмитриев рассказывал РИА Новости, что соответствующие исследования стартовали в Институте экспериментальной медицины около года назад как инициативный проект. После того как правительство России одобрило создание научного центра мирового уровня (НЦМУ) "Центр персонализированной медицины", в состав которого вошли ИЭМ и НМИЦ имени Алмазова, проект создания первой в мире съедобной вакцины от коронавируса стал одним из направлений исследований в рамках НЦМУ.
Суворов, в свою очередь, сообщал, что на вкус съедобная вакцина почти неотличима от обычных кисломолочных продуктов и больше всего напоминает ряженку.
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