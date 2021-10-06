https://ru.sputnik.md/20211006/rost-tsen-nefteprodukty-45273825.html

Алекса: рост цен на нефтепродукты – следствие изменений закона

Алекса: рост цен на нефтепродукты – следствие изменений закона

Глава Союза ассоциаций автоперевозчиков Молдовы прокомментировал неуемный рост цен на нефтепродукты, объяснив это принятыми изменениями в расчете цен.

2021-10-06T09:00+0300

2021-10-06T09:00+0300

2021-10-06T09:00+0300

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Алекса: рост цен на нефтепродукты – следствие изменений в законе Алекса: рост цен на нефтепродукты – следствие изменений в законе

Он отметил, что, к сожалению, APOTA был единственным, кто открыто и прямо в письменном виде обратился к правительству, депутатам – авторам законопроекта о поправках и министру с просьбой не допустить принятия такого закона. А на предложения союза о внесении изменений в этот проект законодательной инициативы никто не отреагировал."В том письменном обращении, которое мы опубликовали и в прессе, мы предсказали, что произойдет дальше, и это мы сегодня и наблюдаем. Что было бы, не будь этого закона? Мы знаем, как рассчитывается стоимость нефтепродуктов, и, если учесть, как сегодня применяют новую методику, я с уверенностью могу сказать, что цены бы тоже выросли, но при этом были бы намного ниже", – заключил собеседник.

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2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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