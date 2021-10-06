https://ru.sputnik.md/20211006/rost-tsen-nefteprodukty-45273825.html
Алекса: рост цен на нефтепродукты – следствие изменений закона
Алекса: рост цен на нефтепродукты – следствие изменений закона
Глава Союза ассоциаций автоперевозчиков Молдовы прокомментировал неуемный рост цен на нефтепродукты, объяснив это принятыми изменениями в расчете цен.
2021-10-06T09:00+0300
2021-10-06T09:00+0300
2021-10-06T09:00+0300
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Алекса: рост цен на нефтепродукты – следствие изменений в законе
Алекса: рост цен на нефтепродукты – следствие изменений в законе
Он отметил, что, к сожалению, APOTA был единственным, кто открыто и прямо в письменном виде обратился к правительству, депутатам – авторам законопроекта о поправках и министру с просьбой не допустить принятия такого закона. А на предложения союза о внесении изменений в этот проект законодательной инициативы никто не отреагировал."В том письменном обращении, которое мы опубликовали и в прессе, мы предсказали, что произойдет дальше, и это мы сегодня и наблюдаем. Что было бы, не будь этого закона? Мы знаем, как рассчитывается стоимость нефтепродуктов, и, если учесть, как сегодня применяют новую методику, я с уверенностью могу сказать, что цены бы тоже выросли, но при этом были бы намного ниже", – заключил собеседник.
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Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, молдова, тариф за проезд
Алекса: рост цен на нефтепродукты – следствие изменений закона
Глава Союза ассоциаций автоперевозчиков Молдовы прокомментировал неуемный рост цен на нефтепродукты, объяснив это принятыми изменениями в расчете цен.
"Что посадили, то и собираем. Для меня до сих пор непонятно, с такой спешкой были приняты изменения в закон о рынке нефтепродуктов", – с этого начал свой комментарий в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава Союза ассоциаций автоперевозчиков Молдовы (APOTA) Олег Алекса.
Он отметил, что, к сожалению, APOTA был единственным, кто открыто и прямо в письменном виде обратился к правительству, депутатам – авторам законопроекта о поправках и министру с просьбой не допустить принятия такого закона. А на предложения союза о внесении изменений в этот проект законодательной инициативы никто не отреагировал.
"В том письменном обращении, которое мы опубликовали и в прессе, мы предсказали, что произойдет дальше, и это мы сегодня и наблюдаем. Что было бы, не будь этого закона? Мы знаем, как рассчитывается стоимость нефтепродуктов, и, если учесть, как сегодня применяют новую методику, я с уверенностью могу сказать, что цены бы тоже выросли, но при этом были бы намного ниже", – заключил собеседник.