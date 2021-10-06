https://ru.sputnik.md/20211006/rost-tsen-produkty-45298548.html
Эксперт рассказал о рекордном росте цен на продукты на мировых рынках
Эксперт рассказал о рекордном росте цен на продукты на мировых рынках
Эксперт рассказал о рекордном росте цен на продукты на мировых рынках
2021-10-06T10:03+0300
2021-10-06T10:03+0300
2021-10-06T10:21+0300
экономика
в мире
россия
рост цен
продукты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2983/46/29834681_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1f0083f40715474eabc8bdb2ef9234a9.jpg
КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Индекс цен на продукты питания, зафиксированный за этот год в мире, увеличился на 27% и стал рекордным за последние 40 лет. Об этом рассказал основатель и гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков в интервью агентству URA.RU.Федяков отметил, что цены на различные товары связаны между собой. "Все это взаимосвязано, потому что растут цены не только на плодоовощную продукцию или на молоко, но и на корма, удобрения. Это запускает спираль роста цен, и цены растут и будут расти, но другой вопрос, что покупательская способность небезгранична. Рано или поздно будет нащупан тот уровень, выше которого не должно быть движения [цен]", — добавил он.
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2983/46/29834681_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_66b4e157dc1a79066b5767b9f34a8a5d.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, рост цен, продукты
Эксперт рассказал о рекордном росте цен на продукты на мировых рынках
10:03 06.10.2021 (обновлено: 10:21 06.10.2021)
Нынешний общемировой рост цен на продовольствие – самый интенсивный за последние 40 лет.
КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik.
Индекс цен на продукты питания, зафиксированный за этот год в мире, увеличился на 27% и стал рекордным за последние 40 лет. Об этом рассказал основатель и гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков в интервью агентству URA.RU
.
"Цены умудряются пробивать ранее недостижимые величины. За последний год индекс продовольствия в мире подорожал на 27%. Это один из самых динамичных рост цен с 70-х годов. Тогда примерно такой же был уровень цен, но тогда это было связано с глобальными финансовыми изменениями. За 40 лет не было такого роста цен, который мы сейчас наблюдаем", — сказал эксперт.
Федяков отметил, что цены на различные товары связаны между собой. "Все это взаимосвязано, потому что растут цены не только на плодоовощную продукцию или на молоко, но и на корма, удобрения. Это запускает спираль роста цен, и цены растут и будут расти, но другой вопрос, что покупательская способность небезгранична. Рано или поздно будет нащупан тот уровень, выше которого не должно быть движения [цен]", — добавил он.