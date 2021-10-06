https://ru.sputnik.md/20211006/rost-tsen-produkty-45298548.html

Эксперт рассказал о рекордном росте цен на продукты на мировых рынках

Эксперт рассказал о рекордном росте цен на продукты на мировых рынках

Эксперт рассказал о рекордном росте цен на продукты на мировых рынках

2021-10-06T10:03+0300

2021-10-06T10:03+0300

2021-10-06T10:21+0300

экономика

в мире

россия

рост цен

продукты

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КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Индекс цен на продукты питания, зафиксированный за этот год в мире, увеличился на 27% и стал рекордным за последние 40 лет. Об этом рассказал основатель и гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков в интервью агентству URA.RU.Федяков отметил, что цены на различные товары связаны между собой. "Все это взаимосвязано, потому что растут цены не только на плодоовощную продукцию или на молоко, но и на корма, удобрения. Это запускает спираль роста цен, и цены растут и будут расти, но другой вопрос, что покупательская способность небезгранична. Рано или поздно будет нащупан тот уровень, выше которого не должно быть движения [цен]", — добавил он.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, рост цен, продукты