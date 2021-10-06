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Эксперт рассказал о рекордном росте цен на продукты на мировых рынках
Эксперт рассказал о рекордном росте цен на продукты на мировых рынках
Эксперт рассказал о рекордном росте цен на продукты на мировых рынках
2021-10-06T10:03+0300
2021-10-06T10:21+0300
экономика
в мире
россия
рост цен
продукты
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КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Индекс цен на продукты питания, зафиксированный за этот год в мире, увеличился на 27% и стал рекордным за последние 40 лет. Об этом рассказал основатель и гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков в интервью агентству URA.RU.Федяков отметил, что цены на различные товары связаны между собой. "Все это взаимосвязано, потому что растут цены не только на плодоовощную продукцию или на молоко, но и на корма, удобрения. Это запускает спираль роста цен, и цены растут и будут расти, но другой вопрос, что покупательская способность небезгранична. Рано или поздно будет нащупан тот уровень, выше которого не должно быть движения [цен]", — добавил он.
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в мире, россия, рост цен, продукты

Эксперт рассказал о рекордном росте цен на продукты на мировых рынках

10:03 06.10.2021 (обновлено: 10:21 06.10.2021)
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© Sputnik / Sergey Pivovarov / Перейти в фотобанкПустые полки в супермаркете
Пустые полки в супермаркете - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
© Sputnik / Sergey Pivovarov
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Нынешний общемировой рост цен на продовольствие – самый интенсивный за последние 40 лет.
КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Индекс цен на продукты питания, зафиксированный за этот год в мире, увеличился на 27% и стал рекордным за последние 40 лет. Об этом рассказал основатель и гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков в интервью агентству URA.RU.

"Цены умудряются пробивать ранее недостижимые величины. За последний год индекс продовольствия в мире подорожал на 27%. Это один из самых динамичных рост цен с 70-х годов. Тогда примерно такой же был уровень цен, но тогда это было связано с глобальными финансовыми изменениями. За 40 лет не было такого роста цен, который мы сейчас наблюдаем", — сказал эксперт.

Федяков отметил, что цены на различные товары связаны между собой. "Все это взаимосвязано, потому что растут цены не только на плодоовощную продукцию или на молоко, но и на корма, удобрения. Это запускает спираль роста цен, и цены растут и будут расти, но другой вопрос, что покупательская способность небезгранична. Рано или поздно будет нащупан тот уровень, выше которого не должно быть движения [цен]", — добавил он.
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