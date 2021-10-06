https://ru.sputnik.md/20211006/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-dnem-teplo-po-nocham-zamorozki-45287499.html

Самый точный прогноз погоды: днем тепло, по ночам - заморозки

Самый точный прогноз погоды: днем тепло, по ночам - заморозки

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 06.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-06T07:00+0300

2021-10-06T07:00+0300

2021-10-06T08:03+0300

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 6 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.Утром местами в низинах возможны слабые заморозки.Ветер юго-восточный умеренный.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +14 до +19 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +2 до +7 градусов, местами до -1..-3.Точный прогноз погоды в Кишиневе шестого октября: ночью – от +4 до +6, днем – от +15 до +17.В последующие несколько дней в республике сохранится та же температура, от +14 до +17 градусов, существенных осадков не ожидается. С 9 октября начнет постепенно холодать.Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь отмечает Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.Согласно народным преданиям, если человек родился 6 октября, то его талисман - опал. Такие люди обладают способностями мастерить из глины и камня, являются прекрасными народными умельцами. Считалось, что если в этот день слышны крики гусей, летящих на юг очень высоко, то погода скоро ухудшится.

https://ru.sputnik.md/20210929/pravoslavnyy-kalendar-samye-vazhnye-prazdniki-oktyabrya-45136543.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды