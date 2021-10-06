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Самый точный прогноз погоды: днем тепло, по ночам - заморозки
Самый точный прогноз погоды: днем тепло, по ночам - заморозки
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 06.10.2021, Sputnik Молдова
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2021-10-06T08:03+0300
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 6 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.Утром местами в низинах возможны слабые заморозки.Ветер юго-восточный умеренный.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +14 до +19 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +2 до +7 градусов, местами до -1..-3.Точный прогноз погоды в Кишиневе шестого октября: ночью – от +4 до +6, днем – от +15 до +17.В последующие несколько дней в республике сохранится та же температура, от +14 до +17 градусов, существенных осадков не ожидается. С 9 октября начнет постепенно холодать.Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь отмечает Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.Согласно народным преданиям, если человек родился 6 октября, то его талисман - опал. Такие люди обладают способностями мастерить из глины и камня, являются прекрасными народными умельцами. Считалось, что если в этот день слышны крики гусей, летящих на юг очень высоко, то погода скоро ухудшится.
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прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: днем тепло, по ночам - заморозки

07:00 06.10.2021 (обновлено: 08:03 06.10.2021)
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© Photo : Miroslav RotariУтренний Кишинев
Утренний Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 6 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.
Утром местами в низинах возможны слабые заморозки.
Ветер юго-восточный умеренный.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +14 до +19 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +2 до +7 градусов, местами до -1..-3.
Точный прогноз погоды в Кишиневе шестого октября: ночью – от +4 до +6, днем – от +15 до +17.
В последующие несколько дней в республике сохранится та же температура, от +14 до +17 градусов, существенных осадков не ожидается. С 9 октября начнет постепенно холодать.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь отмечает Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Православный храм - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
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Согласно народным преданиям, если человек родился 6 октября, то его талисман - опал. Такие люди обладают способностями мастерить из глины и камня, являются прекрасными народными умельцами.
Считалось, что если в этот день слышны крики гусей, летящих на юг очень высоко, то погода скоро ухудшится.
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