https://ru.sputnik.md/20211006/sandu-naznachila-robu-io-genprokurora-moldovy-45317591.html
Санду назначила Робу и. о. генпрокурора Молдовы
Санду назначила Робу и. о. генпрокурора Молдовы
Санду назначила Робу и.о. генпрокурора Молдовы
2021-10-06T18:27+0300
2021-10-06T18:27+0300
2021-10-06T18:43+0300
генпрокурор
общество
в молдове
майя санду
думитру робу
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КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.Отметим, Высший совет прокуроров предложил президенту Майе Санду кандидатуру прокурора Думитру Робу на пост и. о. генпрокурора.На пост главы Генпрокуратуры претендовали Виктория Фуртунэ и Думитру Робу. Первого предложили члены ВСП, второго – министр юстиции Серджиу Литвиненко.На заседании ВСП также выступил экс-мэр Кишинева Дорин Киртоакэ. Он требовал не выдвигать Робу и Фортунэ на должность и. о. генпрокурора. По его словам, оба прокурора ведут его уголовные дела и виновны во многих злоупотреблениях.Напомним, во вторник вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме.Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.
https://ru.sputnik.md/20211006/manastyrly-arest-stoyanoglo-45302239.html
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
генпрокурор, в молдове, майя санду, думитру робу
Санду назначила Робу и. о. генпрокурора Молдовы
18:27 06.10.2021 (обновлено: 18:43 06.10.2021)
Высший совет прокуроров недавно предложил президенту Майе Санду кандидатуру прокурора Думитру Робу на пост и. о. генпрокурора.
КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik.
Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу
исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.
Отметим, Высший совет прокуроров предложил президенту Майе Санду кандидатуру прокурора Думитру Робу
на пост и. о. генпрокурора.
На пост главы Генпрокуратуры претендовали Виктория Фуртунэ и Думитру Робу. Первого предложили члены ВСП, второго – министр юстиции Серджиу Литвиненко.
На заседании ВСП также выступил экс-мэр Кишинева Дорин Киртоакэ. Он требовал не выдвигать Робу и Фортунэ на должность и. о. генпрокурора. По его словам, оба прокурора ведут его уголовные дела и виновны во многих злоупотреблениях.
Напомним, во вторник вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме.
Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.