https://ru.sputnik.md/20211006/sandu-zaderzhanie-stoyanoglo-45300590.html

Санду – о задержании Стояногло: решение принимал прокурор, назначенный ВСП

Санду – о задержании Стояногло: решение принимал прокурор, назначенный ВСП

Санду - о задержании Стояногло: решение принимал прокурор, назначенный ВСП

2021-10-06T11:15+0300

2021-10-06T11:15+0300

2021-10-06T11:25+0300

общество

в молдове

молдова

генпрокурор

майя санду

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КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Решение в отношении генпрокурора принадлежит Высшему совету прокуроров (ВСП), а заключение о его задержании было вынесено прокурором по данному делу, назначенным ВСП. Такое заявление сделала президент Молдовы Майя Санду на своей странице в Facebook. "Как президент страны я хочу того, чего хотят и граждане: неукоснительного соблюдения закона, недопущения злоупотреблений, чтобы все, совершившие незаконные действия, заплатили за это в соответствии с действующими законами", – написала Санду.По мнению Санду, граждане вправе желать улучшения уровня жизни в стране, "освобожденной из тисков коррумпированных кланов". Санду считает, что люди желают справедливости, и госинституты, ответственные за борьбу с коррупцией, должны учитывать ожидания населения и действовать в соответствии с законом.

https://ru.sputnik.md/20211006/nagachevskiy-stoyanoglo-prokuratura-45298036.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, генпрокурор, майя санду