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Санду – о задержании Стояногло: решение принимал прокурор, назначенный ВСП
Санду – о задержании Стояногло: решение принимал прокурор, назначенный ВСП
Санду - о задержании Стояногло: решение принимал прокурор, назначенный ВСП
2021-10-06T11:15+0300
2021-10-06T11:25+0300
общество
в молдове
молдова
генпрокурор
майя санду
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КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Решение в отношении генпрокурора принадлежит Высшему совету прокуроров (ВСП), а заключение о его задержании было вынесено прокурором по данному делу, назначенным ВСП. Такое заявление сделала президент Молдовы Майя Санду на своей странице в Facebook. "Как президент страны я хочу того, чего хотят и граждане: неукоснительного соблюдения закона, недопущения злоупотреблений, чтобы все, совершившие незаконные действия, заплатили за это в соответствии с действующими законами", – написала Санду.По мнению Санду, граждане вправе желать улучшения уровня жизни в стране, "освобожденной из тисков коррумпированных кланов". Санду считает, что люди желают справедливости, и госинституты, ответственные за борьбу с коррупцией, должны учитывать ожидания населения и действовать в соответствии с законом.
https://ru.sputnik.md/20211006/nagachevskiy-stoyanoglo-prokuratura-45298036.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, генпрокурор, майя санду

Санду – о задержании Стояногло: решение принимал прокурор, назначенный ВСП

11:15 06.10.2021 (обновлено: 11:25 06.10.2021)
149
© Sputnik / Anatolii KiriakПрезидент Молдовы Майя Санду
Президент Молдовы Майя Санду - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
После задержания генпрокурора Санду напомнила о важности соблюдения закона.
КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Решение в отношении генпрокурора принадлежит Высшему совету прокуроров (ВСП), а заключение о его задержании было вынесено прокурором по данному делу, назначенным ВСП. Такое заявление сделала президент Молдовы Майя Санду на своей странице в Facebook.
"Как президент страны я хочу того, чего хотят и граждане: неукоснительного соблюдения закона, недопущения злоупотреблений, чтобы все, совершившие незаконные действия, заплатили за это в соответствии с действующими законами", – написала Санду.
По мнению Санду, граждане вправе желать улучшения уровня жизни в стране, "освобожденной из тисков коррумпированных кланов".
Фадей Нагачевский - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
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Нагачевский: дело не в Стояногло, а в независимости прокуратуры
09:32
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12
Санду считает, что люди желают справедливости, и госинституты, ответственные за борьбу с коррупцией, должны учитывать ожидания населения и действовать в соответствии с законом.
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