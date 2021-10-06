https://ru.sputnik.md/20211006/spynu-primet-uchastie-gazovom-forume-sankt-peterburge-45314922.html

Спыну примет участие в газовом форуме в Санкт-Петербурге

Спыну примет участие в газовом форуме в Санкт-Петербурге

Спыну примет участие в газовом форуме в Санкт-Петербурге

2021-10-06T17:38+0300

2021-10-06T17:38+0300

2021-10-06T17:38+0300

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КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну примет участие 7-8 октября в газовом форуме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил вице-премьер на своей странице в социальных сетях. По данным Спыну, на полях форума пройдут дискуссии по контракту между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" о поставках природного газа. Как отметил вице-премьер, Кишинев преследует цель завершить переговоры до конца этого месяца. "О результатах переговоров сообщу позднее", - отметил Спыну. Напомним, действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров.

https://ru.sputnik.md/20211005/tsena-moldova-gazprom-45270386.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в мире, россия, молдова, "газпром", молдовагаз, поставки газа