https://ru.sputnik.md/20211006/spynu-primet-uchastie-gazovom-forume-sankt-peterburge-45314922.html
Спыну примет участие в газовом форуме в Санкт-Петербурге
Спыну примет участие в газовом форуме в Санкт-Петербурге
Спыну примет участие в газовом форуме в Санкт-Петербурге
2021-10-06T17:38+0300
2021-10-06T17:38+0300
2021-10-06T17:38+0300
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КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну примет участие 7-8 октября в газовом форуме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил вице-премьер на своей странице в социальных сетях. По данным Спыну, на полях форума пройдут дискуссии по контракту между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" о поставках природного газа. Как отметил вице-премьер, Кишинев преследует цель завершить переговоры до конца этого месяца. "О результатах переговоров сообщу позднее", - отметил Спыну. Напомним, действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров.
https://ru.sputnik.md/20211005/tsena-moldova-gazprom-45270386.html
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Юлия Липовая
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в мире, россия, молдова, "газпром", молдовагаз, поставки газа
Спыну примет участие в газовом форуме в Санкт-Петербурге
Молдавская сторона продолжит переговоры по контракту с "Газпромом" на форуме в Питере.
КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну примет участие 7-8 октября в газовом форуме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил вице-премьер на своей странице в социальных сетях.
По данным Спыну, на полях форума пройдут дискуссии по контракту между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" о поставках природного газа. Как отметил вице-премьер, Кишинев преследует цель завершить переговоры до конца этого месяца.
"О результатах переговоров сообщу позднее", - отметил Спыну.
Напомним, действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров.