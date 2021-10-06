https://ru.sputnik.md/20211006/stamate-zaderzhanie-stoyanoglo-45298389.html

Стамате прокомментировала задержание Стояногло

Стамате прокомментировала задержание Стояногло

Стамате прокомментировала задержание Стояногло

2021-10-06T10:25+0300

2021-10-06T10:25+0300

2021-10-06T10:30+0300

общество

в молдове

молдова

генпрокурор

генеральная прокуратура

олеся стамате

александр стояногло

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КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Члены Высшего совета прокуроров (ВСП) дошли до предела, поэтому они решили принять жалобу депутата Лилиана Карпа и инициировать проверку в отношении Александра Стояногло. Такое заявление в эфире телеканала сделала председатель юридической комиссии по назначениям и иммунитету.В то же время она заверила, что не знакома с прокурором по борьбе с коррупцией Виктором Фуртунэ, который будет заниматься этим делом."Так решили члены ВСП. Я не знаю его лично и не знаю о его деятельности, кроме некоторых сводок в прессе, после его назначения. Он вел несколько важных уголовных дел, последнее – по аэропорту и задержанию Вячеслава Платона", – добавила Стамате.Она также дала понять, что, пока не будет окончательно вынесено обвинение в отношении Стояногло, инициирование процедуры оценки его деятельности было бы неуместным."В контексте уголовного расследования в отношении генпрокурора я не исключаю, что лица, принимающие решения, будут ждать проведения расследования, и у нас будет ясность относительно причастности или непричастности Стояногло к фактам, изложенным в жалобе, вопрос в том, уместно ли оценивать его деятельность", – уточнила глава комиссии.Напомним, во вторник вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме. Прокурор по этому делу Виктор Фуртунэ заявил, что Стояногло подозревают в злоупотреблении служебным положением, превышении должностных полномочий, пассивной коррупции и даче ложных показаний. Стояногло был задержан на 72 часа.В среду ожидается заседание Высшего совета прокуроров, где должен быть назначен врио генпрокурора.

https://ru.sputnik.md/20211006/nagachevskiy-stoyanoglo-prokuratura-45298036.html

https://ru.sputnik.md/20211005/chto-zayavil-genprokuror-moldovy-aleksandr-stoyanoglo-posle-zaderzhaniya-45294560.html

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в молдове, молдова, генпрокурор, генеральная прокуратура, олеся стамате, александр стояногло