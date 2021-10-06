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https://ru.sputnik.md/20211006/stamate-zaderzhanie-stoyanoglo-45298389.html
Стамате прокомментировала задержание Стояногло
Стамате прокомментировала задержание Стояногло
Стамате прокомментировала задержание Стояногло
2021-10-06T10:25+0300
2021-10-06T10:30+0300
общество
в молдове
молдова
генпрокурор
генеральная прокуратура
олеся стамате
александр стояногло
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КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Члены Высшего совета прокуроров (ВСП) дошли до предела, поэтому они решили принять жалобу депутата Лилиана Карпа и инициировать проверку в отношении Александра Стояногло. Такое заявление в эфире телеканала сделала председатель юридической комиссии по назначениям и иммунитету.В то же время она заверила, что не знакома с прокурором по борьбе с коррупцией Виктором Фуртунэ, который будет заниматься этим делом."Так решили члены ВСП. Я не знаю его лично и не знаю о его деятельности, кроме некоторых сводок в прессе, после его назначения. Он вел несколько важных уголовных дел, последнее – по аэропорту и задержанию Вячеслава Платона", – добавила Стамате.Она также дала понять, что, пока не будет окончательно вынесено обвинение в отношении Стояногло, инициирование процедуры оценки его деятельности было бы неуместным."В контексте уголовного расследования в отношении генпрокурора я не исключаю, что лица, принимающие решения, будут ждать проведения расследования, и у нас будет ясность относительно причастности или непричастности Стояногло к фактам, изложенным в жалобе, вопрос в том, уместно ли оценивать его деятельность", – уточнила глава комиссии.Напомним, во вторник вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме. Прокурор по этому делу Виктор Фуртунэ заявил, что Стояногло подозревают в злоупотреблении служебным положением, превышении должностных полномочий, пассивной коррупции и даче ложных показаний. Стояногло был задержан на 72 часа.В среду ожидается заседание Высшего совета прокуроров, где должен быть назначен врио генпрокурора.
https://ru.sputnik.md/20211006/nagachevskiy-stoyanoglo-prokuratura-45298036.html
https://ru.sputnik.md/20211005/chto-zayavil-genprokuror-moldovy-aleksandr-stoyanoglo-posle-zaderzhaniya-45294560.html
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в молдове, молдова, генпрокурор, генеральная прокуратура, олеся стамате, александр стояногло

Стамате прокомментировала задержание Стояногло

10:25 06.10.2021 (обновлено: 10:30 06.10.2021)
452
© Sputnik / Miroslav RotariОлеся Стамате
Олеся Стамате - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Алина Мунтяну
Все материалы
Председатель парламентской юридической комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету высказалась о задержании генпрокурора.
КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Члены Высшего совета прокуроров (ВСП) дошли до предела, поэтому они решили принять жалобу депутата Лилиана Карпа и инициировать проверку в отношении Александра Стояногло. Такое заявление в эфире телеканала сделала председатель юридической комиссии по назначениям и иммунитету.
"Состав ВСП до сих пор был закрытым кругом, который защищал систему. Сейчас состав поменялся, назначили двух новых членов. Если проанализировать решение ВСП, видно, что не только новые участники одобрили назначение прокурора для рассмотрения жалобы, но и некоторые старожилы. Это ясно, что они дошли до предела и поняли, что так больше нельзя", – отметила Стамате.
В то же время она заверила, что не знакома с прокурором по борьбе с коррупцией Виктором Фуртунэ, который будет заниматься этим делом.
"Так решили члены ВСП. Я не знаю его лично и не знаю о его деятельности, кроме некоторых сводок в прессе, после его назначения. Он вел несколько важных уголовных дел, последнее – по аэропорту и задержанию Вячеслава Платона", – добавила Стамате.
Фадей Нагачевский - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
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Она также дала понять, что, пока не будет окончательно вынесено обвинение в отношении Стояногло, инициирование процедуры оценки его деятельности было бы неуместным.
"В контексте уголовного расследования в отношении генпрокурора я не исключаю, что лица, принимающие решения, будут ждать проведения расследования, и у нас будет ясность относительно причастности или непричастности Стояногло к фактам, изложенным в жалобе, вопрос в том, уместно ли оценивать его деятельность", – уточнила глава комиссии.
Что заявил генпрокурор Молдовы Александр Стояногло после задержания - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
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Что заявил генпрокурор Молдовы Александр Стояногло после задержания
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Напомним, во вторник вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме. Прокурор по этому делу Виктор Фуртунэ заявил, что Стояногло подозревают в злоупотреблении служебным положением, превышении должностных полномочий, пассивной коррупции и даче ложных показаний. Стояногло был задержан на 72 часа.
В среду ожидается заседание Высшего совета прокуроров, где должен быть назначен врио генпрокурора.
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