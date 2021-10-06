https://ru.sputnik.md/20211006/stoyanoglo-zaderzhan-kto-sleduyuschiy--45319509.html

Стояногло задержан. Кто следующий?

Стояногло задержан. Кто следующий?

Будут ли еще аресты после задержания Стояногло

2021-10-06T20:00+0300

2021-10-06T20:00+0300

2021-10-06T20:00+0300

политика

задержание

майя санду

александр стояногло

в молдове

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В среду, на следующий день после задержания Генерального прокурора Александра Стояногло, в общественном пространстве Молдовы (не скупящимся в последние сутки на термины "Диктатрура", "Плахотнюк 2.0") в разных формах прозвучали два вопроса: последует ли продолжение, и кто следующий?Так, глава Партии социалистов Игорь Додон в интервью одному из молдавских телеканалов не исключил, что и на него может быть заведено некое уголовное дело."Арестовать Генерального прокурора без ясных оснований, с "маски-шоу", в спешке, ночью, из страха перед той информацией, которой он обладает, и из-за неспособности пойти законным путем, чтобы отправить его в отставку, — все это говорит о том, что власть в отчаянии", – заявил Додон.Председатель ПСРМ явно убежден, что ныне никто не может чувствовать себя защищенным от произвола власти, поскольку "мы сегодня убедились в том, какую опасность для правового государства несет диктатура, закамуфлированная под демократию, и узурпация власти, спрятанная за проевропейскими лозунгами".Отметим, что сразу после этого интервью Игорь Додон – "на два дня" – покинул пределы Молдовы.Политолог Игорь Волницкий также полагает, что в ближайшее время можно ожидать новых задержаний.При этом аналитик отмечает, что задержание Стояногло уже ударило по имиджу Молдовы, особенно учитывая, что вместе с Генпрокурором были отстранены от работы и все его заместители, к котором формально не было претензий."Все это наводит на мысль, что главной целью был захват полного контроля над Генеральной прокуратурой", – утверждает политолог.Политический аналитик Валентин Крылов полагает, что вопрос уже не персонально в задержанном Александре Стояногло или потенциально "претендующем" на задержание Игоре Додоне. Крылов считает, что последние события в Генеральной прокуратуре пустили, ни много ни мало, постсоветскую историю Молдовы по какому-то новому, не слишком оптимистичному пути.При этом Крылов полагает, задерживать, например, Игоря Додона у нынешней власти Молдовы резона нет."Я, разумеется, не могу утверждать, что этого не случится, но сейчас глава Партии социалистов для новой молдавской власти никакой опасности не представляет. Ныне политический вес ПСРМ, парламентской фракции коммунистов-социалистов равен нулю", – говорит Крылов.Любопытно, что весьма схожими оказались оценки последствий задержания генпрокурора Стояногло таких разных по взглядам комментаторов, как публицист и политический аналитик Дмитрий Чубашенко и скандально известный бизнесмен Вячеслав Платон."Задержание "по беспределу" генерального прокурора Александра Стояногло вызвало негативную реакцию и возмущение людей самых разных политических взглядов. Я думаю, что этот безумный шаг стоил президенту Майе Санду и ее партии поддержки от четверти до трети электората, который за них голосовал на президентских и досрочных парламентских выборах. Это граждане, которые надеялись, что Санду изменит что-то к лучшему, а в итоге поняли, что она оказалась хуже беглого олигарха Владимира Плахотнюка. Де-факто эти избиратели аннулировали свой голос за этого президента и за это парламентское большинство", – убежден Чубашенко.По его мнению, все это еще и подтверждает, что в Молдове отсутствует жизнеспособная оппозиция. Вместо этого Чубашенко ожидает "сопротивления гражданского общества".Вячеслав Платон высказывается резче, но совершенно в том же духе:"Теперь слово "закон" может произносить лишь наивный простачок, а о справедливости можете мечтать, как о коммунизме. Вспоминайте свои социальные навыки: выкручиваться, давать взятки, искать "крышу" и так далее. Сейчас это очень пригодится".Ну а экс-депутат парламента Александр Слусарь попросту перечислил публичные фигуры, которым следует ожидать пресловутое "маски-шоу" в свой персональный адрес. Среди названных Слусарем фамилий – Додон, Канду, Габурич, Лянкэ.К сожалению, бывший депутат не сообщил, располагает ли молдавский закон вескими основаниями для задержания перечисленных "кандидатов".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://ru.sputnik.md/20211005/dodon-vozmozhnost-vozbuzhdeniya-ugolovnoe-delo-45295050.html

https://ru.sputnik.md/20211006/zaderzhanie-stoyanoglo-gagauzia-akti-nepovinoveniya-45313271.html

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2021

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задержание, майя санду, александр стояногло, в молдове