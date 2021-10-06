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Сухих: как COVID-ограничения ударили по концертам в Молдове
Сухих: как COVID-ограничения ударили по концертам в Молдове
Продюсер предложил обратиться к опыту проведения музыкальных концертов в соседних странах и обсудить ситуацию с реальными игроками на рынке.
2021-10-06T08:00+0300
2021-10-06T08:01+0300
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Сухих: как COVID-ограничения ударили по концертам в Молдове
Сухих: как COVID-ограничения ударили по концертам в Молдове
"Лучше всего было бы воспользоваться опытом соседних стран, которые, наоборот, открываются, а не закрываются. В Молдове должен был состояться концерт LP, который шел в туре после Бухареста. Ситуация по цифрам в Бухаресте в то время была хуже, чем в Молдове, но мероприятия там проводят", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова музыкальный продюсер Артур Сухих.Он выразил недоумение тем, что в Молдове, где часто приводят пример ближней страны, даже не попытались пригласить реальных игроков этого рынка и обсудить условия дальнейшей работы с учетом COVID-ограничений. По информации бизнеса, который занят в тестировании и вакцинации, Молдову ждут минимум еще два года подобных COVID-волн.
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Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, продюсер, концерт

Сухих: как COVID-ограничения ударили по концертам в Молдове

08:00 06.10.2021 (обновлено: 08:01 06.10.2021)
167
Радио
Сухих: как COVID-ограничения ударили по концертам в Молдове
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Продюсер предложил обратиться к опыту проведения музыкальных концертов в соседних странах и обсудить ситуацию с реальными игроками на рынке.
"Лучше всего было бы воспользоваться опытом соседних стран, которые, наоборот, открываются, а не закрываются. В Молдове должен был состояться концерт LP, который шел в туре после Бухареста. Ситуация по цифрам в Бухаресте в то время была хуже, чем в Молдове, но мероприятия там проводят", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова музыкальный продюсер Артур Сухих.
Он выразил недоумение тем, что в Молдове, где часто приводят пример ближней страны, даже не попытались пригласить реальных игроков этого рынка и обсудить условия дальнейшей работы с учетом COVID-ограничений. По информации бизнеса, который занят в тестировании и вакцинации, Молдову ждут минимум еще два года подобных COVID-волн.
"Из этого следует, что в ближайшие два года мы и дальше продолжим открывать и закрывать шлюзы в таком темпе, но так дела не делают. Забыли, что мы тоже являемся экономическими агентами, которые со своей деятельности платят налоги и генерируют поступления в тот же бюджет", - заключил продюсер.
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