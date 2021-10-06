https://ru.sputnik.md/20211006/sukhikh-kak-covid-ogranicheniya-udarili-po-kontsertam-v-moldove-45244633.html
Сухих: как COVID-ограничения ударили по концертам в Молдове
Сухих: как COVID-ограничения ударили по концертам в Молдове
Продюсер предложил обратиться к опыту проведения музыкальных концертов в соседних странах и обсудить ситуацию с реальными игроками на рынке.
2021-10-06T08:00+0300
2021-10-06T08:00+0300
2021-10-06T08:01+0300
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экспертиза
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Сухих: как COVID-ограничения ударили по концертам в Молдове
Сухих: как COVID-ограничения ударили по концертам в Молдове
"Лучше всего было бы воспользоваться опытом соседних стран, которые, наоборот, открываются, а не закрываются. В Молдове должен был состояться концерт LP, который шел в туре после Бухареста. Ситуация по цифрам в Бухаресте в то время была хуже, чем в Молдове, но мероприятия там проводят", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова музыкальный продюсер Артур Сухих.Он выразил недоумение тем, что в Молдове, где часто приводят пример ближней страны, даже не попытались пригласить реальных игроков этого рынка и обсудить условия дальнейшей работы с учетом COVID-ограничений. По информации бизнеса, который занят в тестировании и вакцинации, Молдову ждут минимум еще два года подобных COVID-волн.
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Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, продюсер, концерт
Сухих: как COVID-ограничения ударили по концертам в Молдове
08:00 06.10.2021 (обновлено: 08:01 06.10.2021)
Продюсер предложил обратиться к опыту проведения музыкальных концертов в соседних странах и обсудить ситуацию с реальными игроками на рынке.
"Лучше всего было бы воспользоваться опытом соседних стран, которые, наоборот, открываются, а не закрываются. В Молдове должен был состояться концерт LP, который шел в туре после Бухареста. Ситуация по цифрам в Бухаресте в то время была хуже, чем в Молдове, но мероприятия там проводят", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова
музыкальный продюсер Артур Сухих.
Он выразил недоумение тем, что в Молдове, где часто приводят пример ближней страны, даже не попытались пригласить реальных игроков этого рынка и обсудить условия дальнейшей работы с учетом COVID-ограничений. По информации бизнеса, который занят в тестировании и вакцинации, Молдову ждут минимум еще два года подобных COVID-волн.
"Из этого следует, что в ближайшие два года мы и дальше продолжим открывать и закрывать шлюзы в таком темпе, но так дела не делают. Забыли, что мы тоже являемся экономическими агентами, которые со своей деятельности платят налоги и генерируют поступления в тот же бюджет", - заключил продюсер.