https://ru.sputnik.md/20211006/sukhikh-kak-covid-ogranicheniya-udarili-po-kontsertam-v-moldove-45244633.html

Сухих: как COVID-ограничения ударили по концертам в Молдове

Сухих: как COVID-ограничения ударили по концертам в Молдове

Продюсер предложил обратиться к опыту проведения музыкальных концертов в соседних странах и обсудить ситуацию с реальными игроками на рынке.

2021-10-06T08:00+0300

2021-10-06T08:00+0300

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Сухих: как COVID-ограничения ударили по концертам в Молдове Сухих: как COVID-ограничения ударили по концертам в Молдове

"Лучше всего было бы воспользоваться опытом соседних стран, которые, наоборот, открываются, а не закрываются. В Молдове должен был состояться концерт LP, который шел в туре после Бухареста. Ситуация по цифрам в Бухаресте в то время была хуже, чем в Молдове, но мероприятия там проводят", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова музыкальный продюсер Артур Сухих.Он выразил недоумение тем, что в Молдове, где часто приводят пример ближней страны, даже не попытались пригласить реальных игроков этого рынка и обсудить условия дальнейшей работы с учетом COVID-ограничений. По информации бизнеса, который занят в тестировании и вакцинации, Молдову ждут минимум еще два года подобных COVID-волн.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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