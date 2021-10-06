https://ru.sputnik.md/20211006/toplivnyy-kollaps-za-rul-benzovozov-v-britanii-seli-soldaty-45308652.html

Топливный коллапс: за руль бензовозов в Британии сели солдаты

Топливный коллапс: за руль бензовозов в Британии сели солдаты

Видео за руль бензовозов в Британии сели солдаты

2021-10-06T18:45+0300

2021-10-06T18:45+0300

2021-10-06T18:45+0300

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На складе BP (British Petroleum) в Хемел-Хемпстеде во вторник были замечены военные, но на вполне гражданских машинах. Выполняя правительственный приказ, они сели за руль бензовозов. На минувшей неделе решение привлечь армию к вполне гражданской миссии озвучил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Из-за нехватки водителей бензовозов многие АЗС перестали торговать топливом, огромные очереди у заправок стали нормой. В борьбе за заветные литры водители накидываются друг на друга с кулаками.Кризис образовался не только из-за пандемии, но и как следствие Брексита. И хотя британские министры отрицают, что причиной проблемы может быть Брексит, однако подобной нехватки топлива до выхода Британии из ЕС в Европе не наблюдалось.

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видео, в мире, великобритания, кризис, бензин