Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Видеокамера - Sputnik Молдова, 1920
Видео
Смотрите самые интересные и свежие видео о событиях в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211006/toplivnyy-kollaps-za-rul-benzovozov-v-britanii-seli-soldaty-45308652.html
Топливный коллапс: за руль бензовозов в Британии сели солдаты
Топливный коллапс: за руль бензовозов в Британии сели солдаты
Видео за руль бензовозов в Британии сели солдаты
2021-10-06T18:45+0300
2021-10-06T18:45+0300
видео
в мире
великобритания
кризис
бензин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/06/45308579_0:0:1182:665_1920x0_80_0_0_fafc5a1fce3d8cb1cc175370d190a8ed.jpg
На складе BP (British Petroleum) в Хемел-Хемпстеде во вторник были замечены военные, но на вполне гражданских машинах. Выполняя правительственный приказ, они сели за руль бензовозов. На минувшей неделе решение привлечь армию к вполне гражданской миссии озвучил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Из-за нехватки водителей бензовозов многие АЗС перестали торговать топливом, огромные очереди у заправок стали нормой. В борьбе за заветные литры водители накидываются друг на друга с кулаками.Кризис образовался не только из-за пандемии, но и как следствие Брексита. И хотя британские министры отрицают, что причиной проблемы может быть Брексит, однако подобной нехватки топлива до выхода Британии из ЕС в Европе не наблюдалось.
великобритания
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/06/45308579_195:0:1082:665_1920x0_80_0_0_8e60d2cf5e480ca7db6e8959975c47ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, в мире, великобритания, кризис, бензин

Топливный коллапс: за руль бензовозов в Британии сели солдаты

18:45 06.10.2021
115
© Ruptly
Острый дефицит топлива в Великобритании вынудил правительство привлечь в качестве водителей бензовозов минимум 200 военных.
На складе BP (British Petroleum) в Хемел-Хемпстеде во вторник были замечены военные, но на вполне гражданских машинах. Выполняя правительственный приказ, они сели за руль бензовозов.
На минувшей неделе решение привлечь армию к вполне гражданской миссии озвучил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Из-за нехватки водителей бензовозов многие АЗС перестали торговать топливом, огромные очереди у заправок стали нормой. В борьбе за заветные литры водители накидываются друг на друга с кулаками.

Кризис образовался не только из-за пандемии, но и как следствие Брексита. И хотя британские министры отрицают, что причиной проблемы может быть Брексит, однако подобной нехватки топлива до выхода Британии из ЕС в Европе не наблюдалось.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:00Стояногло задержан. Кто следующий?
19:34Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:32Джо Байден обсудит с бизнесменами угрозу дефолта
19:14Глава ОБСЕ назвала место следующей встречи в формате "5+2"
19:02Нобелевский комитет назвал имена новых лауреатов
18:45Топливный коллапс: за руль бензовозов в Британии сели солдаты
18:27Санду назначила Робу и. о. генпрокурора Молдовы
18:16В Агентстве государственных услуг снизят цены: что подешевеет и станет бесплатным
17:55Минздрав: за неделю число смертей от COVID-19 существенно выросло
17:38Спыну примет участие в газовом форуме в Санкт-Петербурге
17:27Гаврилица - о задержании Стояногло: внимательно следим за ситуацией
17:16В Молдове - новые главы ANSA, агентства по инвестициям и главного штаба Нацармии
16:59Назван кандидат на должность и. о. генпрокурора
16:59После задержания Стояногло в Гагаузии грозят "актами неповиновения"
16:48Гаврилица высказалась о возможном газовом кризисе в Молдове
16:30Глава "Молдовагаза": давление низкое, но ситуация под контролем
16:17Глава Еврокомиссии: ЕС должен инвестировать в возобновляемую энергетику
15:57Полиция провела проверки в торговых центрах, ночных клубах и на рынках
15:35Адвокаты Стояногло опротестовали решение ВСП о его отстранении
15:11Задержание генпрокурора Молдовы: "такие реформы" или "стиль Плахотнюка"