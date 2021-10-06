Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211006/tsena-gaz-zamorozka-zarplat-covid-45295622.html
Мир за сутки: прогнозы цен на газ, заморозка зарплат и ситуация с COVID-19
Мир за сутки: прогнозы цен на газ, заморозка зарплат и ситуация с COVID-19
Мир за сутки: прогнозы цен на газ, заморозка зарплат и ситуация с COVID-19
2021-10-06T08:50+0300
2021-10-06T09:17+0300
в мире
европа
зарплата
цена на газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/06/44541526_0:145:3349:2029_1920x0_80_0_0_fc92e91bf4c2a19ba7a660884969419f.jpg
КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Эксперты допускают возможность того, что цена на газ в Европе достигнет 2000 долларов. При этом она во многом будет зависеть от того, насколько суровой будет погода в период отопительного сезона. Такие прогнозы дали опрошенные РИА Новости эксперты.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы, с начала августа – более чем вдвое. Во вторник, пятого октября, фьючерсные цены в моменте превышали рекордные 1450 долларов.Так, аналитики "Газпром экспорта" считают, что предпосылок для скорого изменения ситуации нет, поскольку европейский рынок испытывает давление из-за большого спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.В Чехии заморозили оклады высшего руководства страны на пять летПарламент Чехии большинством голосов проголосовал за предложенный правительством законопроект, который предусматривает запрет на повышение зарплат в течение пяти лет президенту, членам правительства, а также депутатам. О этом сообщает РИА Новости со ссылкой на чешское ТВ.Известно, что на данный момент базовый месячный оклад депутата чешского парламента составляет 90 тысяч крон (около 4,1 тысячи долларов). С января 2022 года он должен был бы возрасти на 6%, или на 5,5 тысячи крон (около 250 долларов). Оклады министров или руководителей каждой из палат парламента без замораживания выросли бы на 10,5 тысячи крон (около 475 долларов).Решение нижней палаты должно быть еще рассмотрено на заседании Сената, но он сделает это только после парламентских выборов 8-9 октября.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 235 миллионов.На утро 6 октября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 235 801 200. Из них 4 816 058 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (43 945 725). Следом идут Индия (33 853 048) и Бразилия (21 499 074).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (8 005 496), Россия (7 524 465), Франция (7 127 453), Турция (7 296 849), Иран (5 651 961), Аргентина (5 261 935) и Испания (4 967 200).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 582 818 случаев заражения, в Румынии – 1 289 156.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 299 843. Во вторник профильное министерство сообщило о 1533 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 6901, выздоровело 282 832 человека.
https://ru.sputnik.md/20211005/tsena-moldova-gazprom-45270386.html
https://ru.sputnik.md/20210903/samye-vysokie-zarplaty-44439473.html
https://ru.sputnik.md/20211005/universalnaya-vaktsina-bolshinstvo-shtamm-virus-45281454.html
европа
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/06/44541526_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_9f39da2cafcbcc5df238eacb46582b89.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, европа, зарплата, цена на газ

Мир за сутки: прогнозы цен на газ, заморозка зарплат и ситуация с COVID-19

08:50 06.10.2021 (обновлено: 09:17 06.10.2021)
399
© Sputnik / Павел Львов / Перейти в фотобанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
© Sputnik / Павел Львов
/
Перейти в фотобанк
Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Эксперты допускают возможность того, что цена на газ в Европе достигнет 2000 долларов. При этом она во многом будет зависеть от того, насколько суровой будет погода в период отопительного сезона. Такие прогнозы дали опрошенные РИА Новости эксперты.
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
Экономика
Какую цену на газ и на какой срок просит Молдова у "Газпрома"
Вчера, 11:49
2238
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы, с начала августа – более чем вдвое. Во вторник, пятого октября, фьючерсные цены в моменте превышали рекордные 1450 долларов.
Так, аналитики "Газпром экспорта" считают, что предпосылок для скорого изменения ситуации нет, поскольку европейский рынок испытывает давление из-за большого спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.
"Мы не исключаем цену и 2000 долларов, поскольку Европа сейчас вынуждена конкурировать с Азией за поставки свободных объемов газа, и тут все будет решать цена", – считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Эдуард Харин.

В Чехии заморозили оклады высшего руководства страны на пять лет

Парламент Чехии большинством голосов проголосовал за предложенный правительством законопроект, который предусматривает запрет на повышение зарплат в течение пяти лет президенту, членам правительства, а также депутатам. О этом сообщает РИА Новости со ссылкой на чешское ТВ.
Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
Общество
Кто получает самые высокие зарплаты в Молдове в 2021 году
3 сентября, 07:30
404
Известно, что на данный момент базовый месячный оклад депутата чешского парламента составляет 90 тысяч крон (около 4,1 тысячи долларов). С января 2022 года он должен был бы возрасти на 6%, или на 5,5 тысячи крон (около 250 долларов). Оклады министров или руководителей каждой из палат парламента без замораживания выросли бы на 10,5 тысячи крон (около 475 долларов).
Решение нижней палаты должно быть еще рассмотрено на заседании Сената, но он сделает это только после парламентских выборов 8-9 октября.

"В таком случае, если сенат примет решение о возврате законопроекта на доработку в нижнюю палату, там уже этим некому будет заняться, и законопроект отправится "под стол", — цитирует агентство сообщение чешского ТВ.

Ситуация с COVID-19 в мире

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 235 миллионов.
На утро 6 октября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 235 801 200. Из них 4 816 058 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (43 945 725). Следом идут Индия (33 853 048) и Бразилия (21 499 074).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (8 005 496), Россия (7 524 465), Франция (7 127 453), Турция (7 296 849), Иран (5 651 961), Аргентина (5 261 935) и Испания (4 967 200).
На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 582 818 случаев заражения, в Румынии – 1 289 156.
Centrul de Medicină Legală - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
Здоровье
Ученые работают над универсальной вакциной от большинства штаммов вирусов
Вчера, 23:42
346
1
В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 299 843. Во вторник профильное министерство сообщило о 1533 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 6901, выздоровело 282 832 человека.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:45Где в Кишиневе 6 октября находятся мобильные пункты вакцинации
11:35Решение ВСП: выбраны кандидаты на должность врио генпрокурора
11:26Участники митинга в Комрате осудили "политическую расправу" над генпрокурором Стояногло
11:15Санду – о задержании Стояногло: решение принимал прокурор, назначенный ВСП
10:53Председатель ОБСЕ: Швеция поддерживает реформы в Молдове
10:25Стамате прокомментировала задержание Стояногло
10:03Эксперт рассказал о рекордном росте цен на продукты на мировых рынках
09:32Нагачевский: дело не в Стояногло, а в независимости прокуратуры
09:00Алекса: рост цен на нефтепродукты – следствие изменений закона
08:50Мир за сутки: прогнозы цен на газ, заморозка зарплат и ситуация с COVID-19
08:30Почему задержан Стояногло
08:00Сухих: как COVID-ограничения ударили по концертам в Молдове
07:30В какой стране ЕС самые дорогие продукты питания
07:00Самый точный прогноз погоды: днем тепло, по ночам - заморозки
00:01Погодные рекорды Молдовы 6 октября
ВчераУченые работают над универсальной вакциной от большинства штаммов вирусов
ВчераКак может быть решен приднестровский вопрос
ВчераИталии грозит потоп – в стране объявлен "красный" уровень метеоопасности
ВчераДодон оценил возможность возбуждения против него уголовного дела
ВчераПодводная и невидимая: на что способна российская гиперзвуковая ракета "Циркон"