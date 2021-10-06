https://ru.sputnik.md/20211006/tsena-gaz-zamorozka-zarplat-covid-45295622.html

Мир за сутки: прогнозы цен на газ, заморозка зарплат и ситуация с COVID-19

Мир за сутки: прогнозы цен на газ, заморозка зарплат и ситуация с COVID-19

Мир за сутки: прогнозы цен на газ, заморозка зарплат и ситуация с COVID-19

2021-10-06T08:50+0300

2021-10-06T08:50+0300

2021-10-06T09:17+0300

в мире

европа

зарплата

цена на газ

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КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Эксперты допускают возможность того, что цена на газ в Европе достигнет 2000 долларов. При этом она во многом будет зависеть от того, насколько суровой будет погода в период отопительного сезона. Такие прогнозы дали опрошенные РИА Новости эксперты.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы, с начала августа – более чем вдвое. Во вторник, пятого октября, фьючерсные цены в моменте превышали рекордные 1450 долларов.Так, аналитики "Газпром экспорта" считают, что предпосылок для скорого изменения ситуации нет, поскольку европейский рынок испытывает давление из-за большого спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.В Чехии заморозили оклады высшего руководства страны на пять летПарламент Чехии большинством голосов проголосовал за предложенный правительством законопроект, который предусматривает запрет на повышение зарплат в течение пяти лет президенту, членам правительства, а также депутатам. О этом сообщает РИА Новости со ссылкой на чешское ТВ.Известно, что на данный момент базовый месячный оклад депутата чешского парламента составляет 90 тысяч крон (около 4,1 тысячи долларов). С января 2022 года он должен был бы возрасти на 6%, или на 5,5 тысячи крон (около 250 долларов). Оклады министров или руководителей каждой из палат парламента без замораживания выросли бы на 10,5 тысячи крон (около 475 долларов).Решение нижней палаты должно быть еще рассмотрено на заседании Сената, но он сделает это только после парламентских выборов 8-9 октября.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 235 миллионов.На утро 6 октября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 235 801 200. Из них 4 816 058 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (43 945 725). Следом идут Индия (33 853 048) и Бразилия (21 499 074).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (8 005 496), Россия (7 524 465), Франция (7 127 453), Турция (7 296 849), Иран (5 651 961), Аргентина (5 261 935) и Испания (4 967 200).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 582 818 случаев заражения, в Румынии – 1 289 156.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 299 843. Во вторник профильное министерство сообщило о 1533 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 6901, выздоровело 282 832 человека.

https://ru.sputnik.md/20211005/tsena-moldova-gazprom-45270386.html

https://ru.sputnik.md/20210903/samye-vysokie-zarplaty-44439473.html

https://ru.sputnik.md/20211005/universalnaya-vaktsina-bolshinstvo-shtamm-virus-45281454.html

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в мире, европа, зарплата, цена на газ