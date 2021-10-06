https://ru.sputnik.md/20211006/tsena-na-benzin-v-britanii-mozhet-dostich-rekorda-2012-goda-45316050.html
Цена на бензин в Британии может достичь рекорда 2012 года
Цена на бензин в Британии может достичь рекорда 2012 года
Цена на бензин в Британии может достичь рекорда 2012 года
2021-10-06T22:35+0300
2021-10-06T22:35+0300
2021-10-06T22:35+0300
экономика
в мире
великобритания
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бензин
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КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании приближаются к рекорду апреля 2012 года из-за роста мировых цен на нефть, следует из данных британского аналитического фонда RAC Fuel, передает РИА Новости.Эксперты фонда провели анализ и выяснили, что на фоне кризиса с поставками топлива средняя цена на литр бензина и дизеля в сентябре в Британии выросла, в результате банк топлива объемом в 55 литров теперь стоит на 12 фунтов дороже, чем это было год назад. Без связи с нынешними проблемами на бензоколонках цена на неэтилированный бензин в сентябре выросла на 1,5 пенса - до 136,83 пенса, а на дизельное топливо – на 2,5 пенса – до 139,22 пенса. Таким образом, литр бензина сейчас стоит на 22 пенса дороже, чем год назад. На 30 сентября 2020 года литр бензина в Британии стоил 114,61 пенса, дизельного топлива – 118,1 пенса."К сожалению водителей, цены как на бензин, так и на дизель двигаются к рекордам, которые были зафиксированы в апреле 2012 года. Такие цены, как сейчас, в последний раз в Британии были осенью 2013 года. Рекорд был поставлен в апреле 2012 года, когда литр бензина стоил 142,48 пенса, а дизеля - 147,93. Рост цен связан не с проблемами с поставками, а с ростом цен на нефть на 10,65% в сентябре – с 71,29 доллара до 78,88 за баррель", - говорится в распространенном релизе.Официальный представитель RAC Fuel Саймон Уильямс отмечает, что британские автомобилисты теперь не только пытаются заправить топливо, но и вынуждены платить за это бешеные деньги из-за роста цен на нефть.По его словам, после того, как ситуация на британских АЗС нормализуется, водители будут думать уже не о том, где достать топливо, а о том, сколько будет стоить заправить автомобиль.
https://ru.sputnik.md/20211003/armiya-benzovozov-toplivnyy-krizis-v-britanii-vynuzhdaet-prosit-pomoschi-u-voennykh-45232046.html
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в мире, великобритания, кризис, бензин
Цена на бензин в Британии может достичь рекорда 2012 года
Британские автомобилисты не только пне могут заправиться, но и вынуждены платить за горючее бешеные деньги.
КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik.
Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании приближаются к рекорду апреля 2012 года из-за роста мировых цен на нефть, следует из данных британского аналитического фонда RAC Fuel, передает РИА Новости
.
Эксперты фонда провели анализ и выяснили, что на фоне кризиса с поставками топлива средняя цена на литр бензина и дизеля в сентябре в Британии выросла, в результате банк топлива объемом в 55 литров теперь стоит на 12 фунтов дороже, чем это было год назад. Без связи с нынешними проблемами на бензоколонках цена на неэтилированный бензин в сентябре выросла на 1,5 пенса - до 136,83 пенса, а на дизельное топливо – на 2,5 пенса – до 139,22 пенса. Таким образом, литр бензина сейчас стоит на 22 пенса дороже, чем год назад. На 30 сентября 2020 года литр бензина в Британии стоил 114,61 пенса, дизельного топлива – 118,1 пенса.
"К сожалению водителей, цены как на бензин, так и на дизель двигаются к рекордам, которые были зафиксированы в апреле 2012 года. Такие цены, как сейчас, в последний раз в Британии были осенью 2013 года. Рекорд был поставлен в апреле 2012 года, когда литр бензина стоил 142,48 пенса, а дизеля - 147,93. Рост цен связан не с проблемами с поставками, а с ростом цен на нефть на 10,65% в сентябре – с 71,29 доллара до 78,88 за баррель", - говорится в распространенном релизе.
Официальный представитель RAC Fuel Саймон Уильямс отмечает, что британские автомобилисты теперь не только пытаются заправить топливо, но и вынуждены платить за это бешеные деньги из-за роста цен на нефть.
"Вместе с возвращением к нормальной жизни после COVID спрос на нефть начал превышать предложение, а решение ОПЕК+ не увеличивать добычу нефти привело к тому, что цена за баррель нефти впервые за более чем три года превысила 80 долларов. Если к концу года цена за баррель достигнет 90 долларов, то цены мы увидим новый рекорд цен на бензин около 143 пенса за литр, а литр дизельного топлива может достичь 145 пенсов". – приводятся слова Уилльямса в сообщении.
По его словам, после того, как ситуация на британских АЗС нормализуется, водители будут думать уже не о том, где достать топливо, а о том, сколько будет стоить заправить автомобиль.