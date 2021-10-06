https://ru.sputnik.md/20211006/uchenye-faktor-vyzhivaemost-patsient-tyazheloy-formoy-covid-45303811.html

Ученые назвали фактор, от которого зависит выживаемость пациентов с тяжелой формой COVID

Ученые назвали фактор, от которого зависит выживаемость пациентов с тяжелой формой COVID

Ученые назвали фактор, от которого зависит выживаемость пациентов с тяжелой формой COVID

2021-10-06T14:29+0300

2021-10-06T14:29+0300

2021-10-06T14:50+0300

коронавирус

вакцина

болезнь

вакцинация

ученые

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/1f/34197402_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_dc7e0192af78002f2bbb71425873eb0a.jpg

КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Группа ученых из Испании и Канады оценили роль трех показателей анализа крови, влияющих на выживаемость пациентов с тяжелой формой коронавируса, передает РИА Новости. Главным из них оказался уровень специфических антител против спайкового белка коронавируса. Эти антитела формируются при вакцинации от COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Internal Medicine.По трем показателям анализа крови можно судить о том, насколько защищен человек от коронавирусной инфекции. Это уровень специфических антител против определенных антигенов или частей вируса; общее количество антигенов, или антигенемии; и количество вирусной РНК в крови. До сих пор было неизвестно, какой из этих показателей принять как ключевой для определения степени риска смертельного исхода.Специфические антитела против спайкового белка SARS-CoV-2 блокируют репликацию вируса; антигенемия — это показатель общего количества чужеродных веществ, которые организм идентифицирует как антигены; а по количеству вирусной РНК можно оценить текущий объем вируса в организме.Для исследования авторы отобрали результаты анализов по 92 взрослым пациентам. У всех диагноз COVID-19 был подтвержден с помощью ПЦР-теста, а в первые 24 часа пребывания в больнице у них взяли анализ крови.Ученые составили профиль антител в крови пациентов, прежде всего IgM и IgG, специфических к S-белку вируса SARS-CoV-2, и изучили связь между уровнями этих антител, концентрацией вирусной РНК и присутствием белка нуклеопротеина (N) SARS-CoV-2 в плазме, которую оценивали по показателю N-антигенемии, а также влияние этих параметров на риск смертности пациентов.Исследователи установили, что только один из трех параметров напрямую коррелирует с высоким риском смерти — низкий ответ антител против S-белка вируса SARS-CoV-2. Остальные два параметра связаны с первым: при отсутствии антител N-антигенемии примерно в два с половиной раза выше, чем при их высоком уровне, а вирусная РНК-нагрузка обратно пропорциональна количеству антител. Другими словами, те, у кого был плохой ответ антител, имели высокие уровни вирусной РНК и рассеянные вирусные белки в крови."Наши результаты подтверждают, что лечение экзогенными антителами при COVID-19 должно быть персонализированным и такая терапия должна применяться только для пациентов с отсутствующими или низкими уровнями эндогенных антител", — приводятся в пресс-релизе издательства слова одного из авторов исследования Хесуса Бермеджо-Мартина (Jesús Bermejo-Martin), доктора медицинских наук из Института биомедицинских исследований в Саламанке.Исследование предоставило дополнительные доказательства важности антител против спайкового белка SARS-CoV-2 для блокирования репликации вируса. Авторы надеются, что их результаты помогут установить оптимальные уровни антител, необходимые каждому конкретному пациенту, находящемуся в критическом состоянии, для преодоления COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20210929/geneticheskaya-mutatsiya-zaschita-koronavirus-45135935.html

https://ru.sputnik.md/20210925/koronavirus-45048827.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вакцина, болезнь, вакцинация, ученые