https://ru.sputnik.md/20211006/vitse-premer-kulminskiy-vizitom-russia-45307972.html

Вице-премьер по реинтеграции Кульминский отправится с визитом в Москву

Вице-премьер по реинтеграции Кульминский отправится с визитом в Москву

Вице-премьер по реинтеграции Кульминский отправится с визитом в Россию

2021-10-06T14:44+0300

2021-10-06T14:44+0300

2021-10-06T14:57+0300

политика

россия

молдова

мидеи

визит

в молдове

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КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Делегация Молдовы отправится в Россию с рабочим визитом, об этом сообщили в пресс-службе правительства республики. Как отметили в правительстве, визит состоится 7 октября согласно договоренностям с Россией. "Делегацию возглавит вице-премьер по вопросам реинтеграции Влад Кульминский. В состав делегации войдут госсекретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Владимир Кук и советник президента Майи Санду по вопросам внешней политики Кристина Герасимов", - говорится в сообщении правительства. Как отметили в пресс-службе, делегация Молдовы проведет встречи в Министерстве иностранных дел России, в том числе с вице-премьером Андреем Руденко, а также встретится с заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.В ходе визита будет обсужден ряд тем двусторонней повестки дня.

https://ru.sputnik.md/20210902/sandu-vizit-moskva-44440631.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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россия, молдова, мидеи, визит, в молдове