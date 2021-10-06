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https://ru.sputnik.md/20211006/vrio-genprokurora-45302683.html
Решение ВСП: выбраны кандидаты на должность врио генпрокурора
Решение ВСП: выбраны кандидаты на должность врио генпрокурора
Выбраны кандидаты на должность врио генпрокурора
2021-10-06T11:35+0300
2021-10-06T11:44+0300
общество
в молдове
молдова
генпрокурор
генеральная прокуратура
высший совет прокуроров
александр стояногло
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КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Высший совет прокуроров (ВСП) собрался на внеочередное заседание и отобрал двух кандидатов на должность временно исполняющего обязанности генерального прокурора. Речь идет о двух кандидатах – Виктории Фуртунэ и Думитру Робу. Первого предложили члены ВСП, второго – министр юстиции Серджиу Литвиненко. Согласно процедуре, совет должен изучить обе кандидатуры. Окончательное решение будет принято в 15.30, когда прокуроры соберутся на повторное заседание. Напомним, во вторник вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме. Немного ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.
https://ru.sputnik.md/20211006/sandu-zaderzhanie-stoyanoglo-45300590.html
https://ru.sputnik.md/20211005/chto-zayavil-genprokuror-moldovy-aleksandr-stoyanoglo-posle-zaderzhaniya-45294560.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, генпрокурор, генеральная прокуратура, высший совет прокуроров, александр стояногло

Решение ВСП: выбраны кандидаты на должность врио генпрокурора

11:35 06.10.2021 (обновлено: 11:44 06.10.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausProcuratura Generală
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Высший совет прокуроров определился с кандидатами на должность врио генпрокурора.
КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Высший совет прокуроров (ВСП) собрался на внеочередное заседание и отобрал двух кандидатов на должность временно исполняющего обязанности генерального прокурора.
Речь идет о двух кандидатах – Виктории Фуртунэ и Думитру Робу. Первого предложили члены ВСП, второго – министр юстиции Серджиу Литвиненко.
Согласно процедуре, совет должен изучить обе кандидатуры. Окончательное решение будет принято в 15.30, когда прокуроры соберутся на повторное заседание.
Напомним, во вторник вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме.
Президент Молдовы Майя Санду - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
Общество
Санду – о задержании Стояногло: решение принимал прокурор, назначенный ВСП
11:15
114
3
Немного ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Что заявил генпрокурор Молдовы Александр Стояногло после задержания - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
Видео
Что заявил генпрокурор Молдовы Александр Стояногло после задержания
Вчера, 22:15
801
Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.
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