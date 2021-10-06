https://ru.sputnik.md/20211006/vrio-genprokurora-45302683.html

Решение ВСП: выбраны кандидаты на должность врио генпрокурора

Решение ВСП: выбраны кандидаты на должность врио генпрокурора

Выбраны кандидаты на должность врио генпрокурора

2021-10-06T11:35+0300

2021-10-06T11:35+0300

2021-10-06T11:44+0300

общество

в молдове

молдова

генпрокурор

генеральная прокуратура

высший совет прокуроров

александр стояногло

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КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Высший совет прокуроров (ВСП) собрался на внеочередное заседание и отобрал двух кандидатов на должность временно исполняющего обязанности генерального прокурора. Речь идет о двух кандидатах – Виктории Фуртунэ и Думитру Робу. Первого предложили члены ВСП, второго – министр юстиции Серджиу Литвиненко. Согласно процедуре, совет должен изучить обе кандидатуры. Окончательное решение будет принято в 15.30, когда прокуроры соберутся на повторное заседание. Напомним, во вторник вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме. Немного ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.

https://ru.sputnik.md/20211006/sandu-zaderzhanie-stoyanoglo-45300590.html

https://ru.sputnik.md/20211005/chto-zayavil-genprokuror-moldovy-aleksandr-stoyanoglo-posle-zaderzhaniya-45294560.html

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