https://ru.sputnik.md/20211006/zaderzhanie-genprokurora-moldovy-takie-reformy-ili-stil-plakhotnyuka-45307627.html

Задержание генпрокурора Молдовы: "такие реформы" или "стиль Плахотнюка"

Задержание генпрокурора Молдовы: "такие реформы" или "стиль Плахотнюка"

Как отрегиаровали в молднете на задержание генерального прокурора Молдовы

2021-10-06T15:11+0300

2021-10-06T15:11+0300

2021-10-06T16:40+0300

общество

в молдове

генпрокурор

задержание

реакции

александр стояногло

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КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. В молднете активно обсуждают новости о временном отстранении от должности и задержании генерального прокурора республики Александра Стояногло. Многие политики, юристы и представители гражданского общества в своих комментариях подчеркивают, что это незаконно и были нарушены правовые процедуры. Некоторые усмотрели в произошедшем возвращение к захваченному государству "в стиле Плахотнюка".Реформы в секторе правосудия?Аналитик Дионис Ченуша задался вопросом о том, действительно ли так проводятся реформы в секторе правосудия в Молдове."Служба информации и безопасности и Антикоррупционная прокуратура занимаются политическими играми. За что задержали Стояногло? То есть тот же Платон не был задержан, а Стояногло - да? Многие-многие вещи надо рассказать внешним партнерам", – написал Ченуша на своей странице в Facebook.Как отметил аналитик, хотелось бы увидеть, если последует реакция от гражданского общества, делегации Европейского союза и посольства США."Но президент Санду и другие представители власти на различных передачах говорили нам (тем немногим, кто говорит об отклонениях власти), что ситуация в стране ненормальная и необходимо принять чрезвычайные меры. Понимаю, что задержание Стояногло (незаконное, по мнению независимых юристов, которым я доверяю) – одна из тех комбинаций, которые направлены на желание установить политический контроль над Генеральной прокуратурой с использованием Антикоррупционной прокуратуры и СИБ", – добавил Ченуша.От заявлений Стояногло до…Адвокат Ассоциации Promo-LEX Вадим Виеру отметил, что слова Стояногло на брифинге 4 октября достойны осуждения, поскольку, по мнению эксперта, являются "заявлениями политика, а не прокурора"."Но то, что произошло, доказывает, что кто-то достаточно плохо знает Уголовно-процессуальный кодекс и ЕСПЧ. С такими знаниями не построить правовое государство", – отметил Виеру.Игры вокруг ГенпрокуратурыБывший министр юстиции Молдовы Фадей Нагачевский написал в Facebook, что политические игры развернулись не вокруг Стояногло, а вокруг Генеральной прокуратуры.Как считает Нагачевский, власти "зарубили" законодательство, а также антидемократично захватили государственные институты и связаны с одним из самых "токсичных" людей, которого те же власти объявили частью захваченной системы в 2019 году. "Жду реакцию партнеров по развитию, Совета Европы, гражданского общества на то, что происходит в Молдове", – отметил экс-министр.Стиль Плахотнюка?То, в какой манере проходили обыски в Генеральной прокуратуре, – нарушение правовых процедур и является "телевизионным правосудием нервных политиков", написал в Facebook вице-спикер парламента, депутат-социалист Влад Батрынча."Времена захваченного государства в стиле Владимира Плахотнюка возвращаются", – отметил депутат, уточнив, что "исполнители – те же люди, которые послушно обслуживали режим олигарха".По его мнению, сложившаяся ситуация не характеризует страну как правовое государство. "Это акт политической ссоры, который будет осужден как в Молдове, так и партнерами страны", – отметил Батрынча.Экс-депутат от фракции Партии "Платформа "Достоинство и правда" написал на своей странице в Facebook, что "обман должен немедленно прекратиться".Его коллега Александр Слусарь в соцсетях также отметил, что был и остается приверженцем отставки Стояногло, "но маски-шоу вечером напомнили мне времена при Плахотнюке"."Почувствовал руку Виорела Мораря", – написал Слусарь, выразив надежду, что все-таки ошибается.Вопрос времени и необходимость в объясненияхАдвокат, программный директор юридических программ Фонда "Сорос" Виктор Мунтяну поставил под сомнение законность действий прокурора, который принимал решение в отношении Стояногло."От отстранения от должности до заключения под стражу прошло несколько часов? Могут ли эти решения прокурора быть беспристрастными? Хм… А ему не нужно время, чтобы сформулировать свои обоснованные подозрения?" – спрашивает он себя в сообщении в социальных сетях.Сотрудник Центра политики и реформ, блогер и гражданский активист Влада Чобану считает, что в сложившейся ситуации требуются соответствующие объяснения."Признаюсь, я не очень хорошо разбираюсь в этих темах. "Хороший человек" во мне нуждается в каком-то объяснении, помимо того, что "у нас есть мандат от народа". И он все еще хочет понять, почему именно ночью? Это праздничнее или как?" – написала Чобану.Задержание СтояноглоГенерального прокурора Молдовы Александра Стояногло задержали 5 октября на 72 часа. В сопровождении сотрудников СИБ его вывели из здания прокуратуры."Это месть президента", — успел сказать Стояногло журналистам.Во вторник, 5 октября, генпрокурор Александр Стояногло был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.

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