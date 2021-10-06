https://ru.sputnik.md/20211006/zaderzhanie-stoyanoglo-gagauzia-akti-nepovinoveniya-45313271.html

После задержания Стояногло в Гагаузии грозят "актами неповиновения"

После задержания Стояногло в Гагаузии грозят "актами неповиновения"

После задержание Стояногло в Гагаузии грозят "актами неповиновения"

2021-10-06T16:59+0300

2021-10-06T16:59+0300

2021-10-06T17:07+0300

общество

комрат

гагаузия

протест

александр стоян

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КОМРАТ, 6 окт - Sputnik, Максим Топал. Персональные атаки, маски-шоу и задержание на 72 часа генерального прокурора вызвали недовольство в Гагаузии. В Комрате в среду, 6 октября, состоялось специальное заседание, на котором собрались депутаты Народного собрания Гагаузии (НСГ) шестого и седьмого созывов. Народные избранники были единогласны: Александра Стояногло необходимо освободить и снять с него все обвинения.Тон дискуссии задал избранный депутат Иван Каража. Он внимательно следил за задержанием в здании Генпрокуратуры главы ведомства Александра Стояногло.Во времена Плахотнюка жители Молдовы стали свидетелями "терроризма" на государственном уровне, но и то еще было "цветочками", считает председатель Народного собрания пятого созыва, избранный депутат Дмитрий Константинов.На заседание в Комрат прибыл и депутат парламента Молдовы Василий Боля. Он рассказал, что сегодня посетил Александра Стояногло в следственном изоляторе и узнал о его состоянии."Целью визита в изолятор было удостовериться, соблюдаются ли нормы содержания. В принципе, они удовлетворительные. Есть несколько медицинских моментов, но Александр Стояногло не жаловался", - отметил Боля.Все это время перед зданием Исполнительного комитета и Народного собрания находились жители Гагаузии, обеспокоенные событиями в Кишиневе. Финальный вариант резолюции, которую обсуждали депутаты, озвучил перед гражданами председатель НСГ шестого созыва Владимир Кысса."Незамедлительно освободить из-под стражи Александра Стояногло, прекратить незаконные действия в отношении генерального прокурора. Наказать виновных лиц, осуществивших противоправные действия в отношении Александра Стояногло. Обнародовать материалы, с которыми должен был выступить генеральный прокурор", - заявил Владимир Кысса.В случае если до 12.00 четверга, 7 октября, это обращение останется без ответа, в Гагаузии готовы пойти на "акты неповиновения в самых разных формах, разрешенных законом".Генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло задержали вечером 5 октября непосредственно перед запланированным брифингом для прессы.Прокурор Виктор Фуртунэ возбудил уголовное дело и заявил, что Александр Стояногло задержан на 72 часа. Против него завели дело по 327-й статье Уголовного кодекса ("Злоупотребление властью или служебным положением") в период, когда он был главой парламентской комиссии по безопасности. Стояногло возглавлял эту комиссию с 2010 по 2014 год.В настоящее время Александр Стояногло находится в следственном изоляторе №6 в Кишиневе.

https://ru.sputnik.md/20211005/genprokuror-stoyanoglo-zaderzhan-45292890.html

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комрат, гагаузия, протест, александр стоян