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https://ru.sputnik.md/20211006/zaderzhanie-stoyanoglo-gagauzia-akti-nepovinoveniya-45313271.html
После задержания Стояногло в Гагаузии грозят "актами неповиновения"
После задержания Стояногло в Гагаузии грозят "актами неповиновения"
После задержание Стояногло в Гагаузии грозят "актами неповиновения"
2021-10-06T16:59+0300
2021-10-06T17:07+0300
общество
комрат
гагаузия
протест
александр стоян
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КОМРАТ, 6 окт - Sputnik, Максим Топал. Персональные атаки, маски-шоу и задержание на 72 часа генерального прокурора вызвали недовольство в Гагаузии. В Комрате в среду, 6 октября, состоялось специальное заседание, на котором собрались депутаты Народного собрания Гагаузии (НСГ) шестого и седьмого созывов. Народные избранники были единогласны: Александра Стояногло необходимо освободить и снять с него все обвинения.Тон дискуссии задал избранный депутат Иван Каража. Он внимательно следил за задержанием в здании Генпрокуратуры главы ведомства Александра Стояногло.Во времена Плахотнюка жители Молдовы стали свидетелями "терроризма" на государственном уровне, но и то еще было "цветочками", считает председатель Народного собрания пятого созыва, избранный депутат Дмитрий Константинов.На заседание в Комрат прибыл и депутат парламента Молдовы Василий Боля. Он рассказал, что сегодня посетил Александра Стояногло в следственном изоляторе и узнал о его состоянии."Целью визита в изолятор было удостовериться, соблюдаются ли нормы содержания. В принципе, они удовлетворительные. Есть несколько медицинских моментов, но Александр Стояногло не жаловался", - отметил Боля.Все это время перед зданием Исполнительного комитета и Народного собрания находились жители Гагаузии, обеспокоенные событиями в Кишиневе. Финальный вариант резолюции, которую обсуждали депутаты, озвучил перед гражданами председатель НСГ шестого созыва Владимир Кысса."Незамедлительно освободить из-под стражи Александра Стояногло, прекратить незаконные действия в отношении генерального прокурора. Наказать виновных лиц, осуществивших противоправные действия в отношении Александра Стояногло. Обнародовать материалы, с которыми должен был выступить генеральный прокурор", - заявил Владимир Кысса.В случае если до 12.00 четверга, 7 октября, это обращение останется без ответа, в Гагаузии готовы пойти на "акты неповиновения в самых разных формах, разрешенных законом".Генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло задержали вечером 5 октября непосредственно перед запланированным брифингом для прессы.Прокурор Виктор Фуртунэ возбудил уголовное дело и заявил, что Александр Стояногло задержан на 72 часа. Против него завели дело по 327-й статье Уголовного кодекса ("Злоупотребление властью или служебным положением") в период, когда он был главой парламентской комиссии по безопасности. Стояногло возглавлял эту комиссию с 2010 по 2014 год.В настоящее время Александр Стояногло находится в следственном изоляторе №6 в Кишиневе.
https://ru.sputnik.md/20211005/genprokuror-stoyanoglo-zaderzhan-45292890.html
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комрат, гагаузия, протест, александр стоян

После задержания Стояногло в Гагаузии грозят "актами неповиновения"

16:59 06.10.2021 (обновлено: 17:07 06.10.2021)
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© Photo : Maxim TopalГагаузы продемонстрировали единство в вопросе нападок на генпрокурора Стояногло
Гагаузы продемонстрировали единство в вопросе нападок на генпрокурора Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
© Photo : Maxim Topal
Депутаты Народного собрания Гагаузии встали на защиту генерального прокурора страны и потребовали освободить выходца из Гагаузии Александра Стояногло из-под стражи.
КОМРАТ, 6 окт - Sputnik, Максим Топал. Персональные атаки, маски-шоу и задержание на 72 часа генерального прокурора вызвали недовольство в Гагаузии. В Комрате в среду, 6 октября, состоялось специальное заседание, на котором собрались депутаты Народного собрания Гагаузии (НСГ) шестого и седьмого созывов. Народные избранники были единогласны: Александра Стояногло необходимо освободить и снять с него все обвинения.
© Photo : Maxim TopalВ Комрате осудили арест Александра Стояногло
В Комрате осудили арест Александра Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
В Комрате осудили арест Александра Стояногло
© Photo : Maxim Topal
Тон дискуссии задал избранный депутат Иван Каража. Он внимательно следил за задержанием в здании Генпрокуратуры главы ведомства Александра Стояногло.
"Около 10 человек, маски. С каким цинизмом все это происходило, я думал, что прилетел Плахотнюк. Два года маски-шоу мы не видели. В какую Европу мы идем, с какой демократией - они нам показали", - заявил Иван Каража.
Во времена Плахотнюка жители Молдовы стали свидетелями "терроризма" на государственном уровне, но и то еще было "цветочками", считает председатель Народного собрания пятого созыва, избранный депутат Дмитрий Константинов.
"Сегодня мы собрались здесь, чтобы защитить не столько гагауза, сколько законника. Мы все являемся свидетелями наглого беззакония, чинимого теми, кому народ недавно доверил власть", - говорит Константинов.
На заседание в Комрат прибыл и депутат парламента Молдовы Василий Боля. Он рассказал, что сегодня посетил Александра Стояногло в следственном изоляторе и узнал о его состоянии.
"Целью визита в изолятор было удостовериться, соблюдаются ли нормы содержания. В принципе, они удовлетворительные. Есть несколько медицинских моментов, но Александр Стояногло не жаловался", - отметил Боля.
Все это время перед зданием Исполнительного комитета и Народного собрания находились жители Гагаузии, обеспокоенные событиями в Кишиневе. Финальный вариант резолюции, которую обсуждали депутаты, озвучил перед гражданами председатель НСГ шестого созыва Владимир Кысса.
© Photo : Maxim TopalЖители Гагаузии встревожены происходящим в Кишиневе
Жители Гагаузии встревожены происходящим в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
Жители Гагаузии встревожены происходящим в Кишиневе
© Photo : Maxim Topal
"Незамедлительно освободить из-под стражи Александра Стояногло, прекратить незаконные действия в отношении генерального прокурора. Наказать виновных лиц, осуществивших противоправные действия в отношении Александра Стояногло. Обнародовать материалы, с которыми должен был выступить генеральный прокурор", - заявил Владимир Кысса.
В случае если до 12.00 четверга, 7 октября, это обращение останется без ответа, в Гагаузии готовы пойти на "акты неповиновения в самых разных формах, разрешенных законом".
Задержание генерального прокурора Александра Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
Генпрокурор Стояногло задержан
Вчера, 20:59
2138
Генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло задержали вечером 5 октября непосредственно перед запланированным брифингом для прессы.
Прокурор Виктор Фуртунэ возбудил уголовное дело и заявил, что Александр Стояногло задержан на 72 часа. Против него завели дело по 327-й статье Уголовного кодекса ("Злоупотребление властью или служебным положением") в период, когда он был главой парламентской комиссии по безопасности. Стояногло возглавлял эту комиссию с 2010 по 2014 год.
В настоящее время Александр Стояногло находится в следственном изоляторе №6 в Кишиневе.
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