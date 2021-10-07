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Башкан Гагаузии: задержание Стояногло – срежиссированный спектакль
Башкан Гагаузии: задержание Стояногло – срежиссированный спектакль
Башкан Гагаузии: задержание Стояногло - срежиссированный спектакль
2021-10-07T10:38+0300
2021-10-07T11:14+0300
общество
в молдове
молдова
генпрокурор
гагаузия
ирина влах
александр стояногло
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КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Башкан Гагаузии Ирина Влах обратилась к руководству страны и выразила обеспокоенность действиями, предпринятыми в отношении Александра Стояногло. По мнению Влах, "очевидно желание запугать Стояногло", именно поэтому он был задержан вместе с женой, чтобы "заставить его молчать". Башкан выразила уверенность, что Стояногло не намерен бежать из страны и скрываться от следствия, а наоборот, он готов доказать свою невиновность, но ему "не хотят дать доступ к честному правосудию". "Стояногло – человек с развитым чувством собственного достоинства, намного более сильным, чем у тех, кто его атаковал. Призываю людей, принимающих решения, вернуться в демократическое правовое поле и уважать права и свободы Стояногло", – добавила Влах.Она напомнила представителям власти, что они обещали строить правовое государство, а не приводить к тому, что государственные институты работают по приказу политиков, а не по закону. Влах отметила, что задача политического руководства - не творить правосудие, а решать проблемы социального и экономического характера, поскольку растут цены на бензин, природный газ, продовольственные продукты, и все это бьет по уровню жизни людей. Лидер Гагаузии считает, что некоторые политики пытаются заработать авторитет на ситуации, связанной со Стояногло, и скандалом хотят компенсировать свою бесполезность.В заключение своего заявления Влах призвала власти перестать манипулировать общественным мнением и обманывать людей. Также о на отметила, что в обществе ждут возврата к соблюдению прав и свобод всех граждан Молдовы, включая и Стояногло.
https://ru.sputnik.md/20211006/eks-prokuror-kishineva---ob-ugolovnom-dele-stoyanoglo-eto-absurd-45320301.html
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в молдове, молдова, генпрокурор, гагаузия, ирина влах, александр стояногло

Башкан Гагаузии: задержание Стояногло – срежиссированный спектакль

10:38 07.10.2021 (обновлено: 11:14 07.10.2021)
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© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии Башкан Гагаузии Ирина Влах
Башкан Гагаузии Ирина Влах - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
© Photo : Пресс-служба Башкана Гагаузии
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Влах считает, что инциденты, подобные задержанию Стояногло, не могут происходить в правовом государстве, построить которое обещали новые власти.
КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Башкан Гагаузии Ирина Влах обратилась к руководству страны и выразила обеспокоенность действиями, предпринятыми в отношении Александра Стояногло.

"Мы обеспокоены срежисированным спектаклем, которым политическая власть страны попыталась симулировать соблюдение закона. Как в самые смутные времена диктатуры, за несколько часов появилось уголовное дело и какие-то доказательства, достаточные для проведения обысков и ареста генпрокурора и его жены. Очевидно, что госучреждения действовали по приказу, а не по закону", – заявила Влах.

По мнению Влах, "очевидно желание запугать Стояногло", именно поэтому он был задержан вместе с женой, чтобы "заставить его молчать".
Башкан выразила уверенность, что Стояногло не намерен бежать из страны и скрываться от следствия, а наоборот, он готов доказать свою невиновность, но ему "не хотят дать доступ к честному правосудию".
"Стояногло – человек с развитым чувством собственного достоинства, намного более сильным, чем у тех, кто его атаковал. Призываю людей, принимающих решения, вернуться в демократическое правовое поле и уважать права и свободы Стояногло", – добавила Влах.
Она напомнила представителям власти, что они обещали строить правовое государство, а не приводить к тому, что государственные институты работают по приказу политиков, а не по закону.
Задержание генерального прокурора Александра Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
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Влах отметила, что задача политического руководства - не творить правосудие, а решать проблемы социального и экономического характера, поскольку растут цены на бензин, природный газ, продовольственные продукты, и все это бьет по уровню жизни людей.

"Политическое руководство страны настойчиво не замечает эти тенденции и пытается перенаправить внимание общества на другие темы", – подчеркнула Влах.

Лидер Гагаузии считает, что некоторые политики пытаются заработать авторитет на ситуации, связанной со Стояногло, и скандалом хотят компенсировать свою бесполезность.
В заключение своего заявления Влах призвала власти перестать манипулировать общественным мнением и обманывать людей. Также о на отметила, что в обществе ждут возврата к соблюдению прав и свобод всех граждан Молдовы, включая и Стояногло.
Задержание генерального прокурора Александра Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
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