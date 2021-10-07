https://ru.sputnik.md/20211007/bashkan-gagauzii-zaderzhanie-stoyanoglo-45328633.html

Башкан Гагаузии: задержание Стояногло – срежиссированный спектакль

Башкан Гагаузии: задержание Стояногло – срежиссированный спектакль

Башкан Гагаузии: задержание Стояногло - срежиссированный спектакль

2021-10-07T10:38+0300

2021-10-07T10:38+0300

2021-10-07T11:14+0300

общество

в молдове

молдова

генпрокурор

гагаузия

ирина влах

александр стояногло

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КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Башкан Гагаузии Ирина Влах обратилась к руководству страны и выразила обеспокоенность действиями, предпринятыми в отношении Александра Стояногло. По мнению Влах, "очевидно желание запугать Стояногло", именно поэтому он был задержан вместе с женой, чтобы "заставить его молчать". Башкан выразила уверенность, что Стояногло не намерен бежать из страны и скрываться от следствия, а наоборот, он готов доказать свою невиновность, но ему "не хотят дать доступ к честному правосудию". "Стояногло – человек с развитым чувством собственного достоинства, намного более сильным, чем у тех, кто его атаковал. Призываю людей, принимающих решения, вернуться в демократическое правовое поле и уважать права и свободы Стояногло", – добавила Влах.Она напомнила представителям власти, что они обещали строить правовое государство, а не приводить к тому, что государственные институты работают по приказу политиков, а не по закону. Влах отметила, что задача политического руководства - не творить правосудие, а решать проблемы социального и экономического характера, поскольку растут цены на бензин, природный газ, продовольственные продукты, и все это бьет по уровню жизни людей. Лидер Гагаузии считает, что некоторые политики пытаются заработать авторитет на ситуации, связанной со Стояногло, и скандалом хотят компенсировать свою бесполезность.В заключение своего заявления Влах призвала власти перестать манипулировать общественным мнением и обманывать людей. Также о на отметила, что в обществе ждут возврата к соблюдению прав и свобод всех граждан Молдовы, включая и Стояногло.

https://ru.sputnik.md/20211006/eks-prokuror-kishineva---ob-ugolovnom-dele-stoyanoglo-eto-absurd-45320301.html

https://ru.sputnik.md/20211005/otstranenie-i-zaderzhanie-kak-vlast-borolas-s-genprokurorom-45294010.html

молдова

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, генпрокурор, гагаузия, ирина влах, александр стояногло