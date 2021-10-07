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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Cколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
2021-10-07T18:40+0300
2021-10-07T18:41+0300
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КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1777 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.Отмечены 17 случаев импорта инфекции: пять - из Германии, три - из Украины, также по два - из России и Турции, по одному - из Египта, Греции, Италии и Болгарии. Общее число случаев заражения в стране достигло 303 208.У медработников выявлено 29 случаев инфицирования: 14 - у врачей, 11 - у медсестер, четыре - у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 8847 тестов.Всего в больницах находятся 1848 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии - 184 (к аппаратам ИВЛ подключены 31).В то же время за сутки выздоровели 1512 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 285 752За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 27 человек. Общее число скончавшихся на данный момент - 6954.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая по 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта стали иммунизировать подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась - наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные - в столице республики.
https://ru.sputnik.md/20211007/proizvodstvo-vaktsiny-sputnik-v-zapuscheno-esche-v-odnoy-strane-45330736.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, минздрав, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

18:40 07.10.2021 (обновлено: 18:41 07.10.2021)
324
© Sputnik / Mihai Caraussector covid
sector covid - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1777 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.
Отмечены 17 случаев импорта инфекции: пять - из Германии, три - из Украины, также по два - из России и Турции, по одному - из Египта, Греции, Италии и Болгарии.
Общее число случаев заражения в стране достигло 303 208.
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
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У медработников выявлено 29 случаев инфицирования: 14 - у врачей, 11 - у медсестер, четыре - у вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 8847 тестов.
Всего в больницах находятся 1848 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии - 184 (к аппаратам ИВЛ подключены 31).
В то же время за сутки выздоровели 1512 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 285 752
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 27 человек. Общее число скончавшихся на данный момент - 6954.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая по 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
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Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта стали иммунизировать подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась - наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.
Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные - в столице республики.
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