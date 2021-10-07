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https://ru.sputnik.md/20211007/delegatsiya-moldova-vstrecha-moskva-zamglavy-mid-rossia-45336714.html
Делегация Молдовы встретилась в Москве с замглавы МИД России – что обсуждалось
Делегация Молдовы встретилась в Москве с замглавы МИД России – что обсуждалось
Делегация Молдовы встретилась в Москве с замглавы МИД России – что обсуждалось
2021-10-07T15:27+0300
2021-10-07T15:30+0300
политика
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приднестровское урегулирование
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КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Вице-премьер по вопросам реинтеграции Влад Кульминский и госсекретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Владимир Кук встретились в Москве с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Андреем Руденко.В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений. Стороны высказались за их поступательное развитие в конструктивном и взаимовыгодном ключе в духе принципов, заложенных в российско-молдавском Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года. Также было отмечено постепенное возвращение двустороннего товарооборота на траекторию роста, говорится в сообщении МИД России.Особое внимание было уделено взаимодействию по линии внешнеполитических ведомств Молдовы и России.Одним из вопросов, которые обсуждали стороны во время встречи, стало текущее состояние и перспективы переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.Делегацию Молдовы возглавляет вице-премьер по вопросам реинтеграции Влад Кульминский. В состав делегации также вошли госсекретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Владимир Кук и советник президента Майи Санду по вопросам внешней политики Кристина Герасимов.
https://ru.sputnik.md/20211006/vitse-premer-kulminskiy-vizitom-russia-45307972.html
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в молдове, приднестровское урегулирование, мид рф

Делегация Молдовы встретилась в Москве с замглавы МИД России – что обсуждалось

15:27 07.10.2021 (обновлено: 15:30 07.10.2021)
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© Sputnik / Nataliya Seliverstova / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел РФ и Водовзводная башня Московского Кремля - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
© Sputnik / Nataliya Seliverstova
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Светлана Маркова - Sputnik Молдова
Светлана Маркова
Все материалы
Делегация Молдовы находится в Москве с официальным визитом.
КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Вице-премьер по вопросам реинтеграции Влад Кульминский и госсекретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Владимир Кук встретились в Москве с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Андреем Руденко.
В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений. Стороны высказались за их поступательное развитие в конструктивном и взаимовыгодном ключе в духе принципов, заложенных в российско-молдавском Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года. Также было отмечено постепенное возвращение двустороннего товарооборота на траекторию роста, говорится в сообщении МИД России.
Премьер-министр и члены нового правительства Молдовы приняли присягу - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
Политика
Вице-премьер по реинтеграции Кульминский отправится с визитом в Россию
Вчера, 14:44
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Особое внимание было уделено взаимодействию по линии внешнеполитических ведомств Молдовы и России.
Одним из вопросов, которые обсуждали стороны во время встречи, стало текущее состояние и перспективы переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.
Делегацию Молдовы возглавляет вице-премьер по вопросам реинтеграции Влад Кульминский. В состав делегации также вошли госсекретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Владимир Кук и советник президента Майи Санду по вопросам внешней политики Кристина Герасимов.
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