https://ru.sputnik.md/20211007/delegatsiya-moldova-vstrecha-moskva-zamglavy-mid-rossia-45336714.html
Делегация Молдовы встретилась в Москве с замглавы МИД России – что обсуждалось
Делегация Молдовы встретилась в Москве с замглавы МИД России – что обсуждалось
Делегация Молдовы встретилась в Москве с замглавы МИД России – что обсуждалось
2021-10-07T15:27+0300
2021-10-07T15:27+0300
2021-10-07T15:30+0300
политика
в молдове
приднестровское урегулирование
мид рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/0b/31632956_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_3f427288af955712e131251d2b41ff55.jpg
КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Вице-премьер по вопросам реинтеграции Влад Кульминский и госсекретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Владимир Кук встретились в Москве с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Андреем Руденко.В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений. Стороны высказались за их поступательное развитие в конструктивном и взаимовыгодном ключе в духе принципов, заложенных в российско-молдавском Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года. Также было отмечено постепенное возвращение двустороннего товарооборота на траекторию роста, говорится в сообщении МИД России.Особое внимание было уделено взаимодействию по линии внешнеполитических ведомств Молдовы и России.Одним из вопросов, которые обсуждали стороны во время встречи, стало текущее состояние и перспективы переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.Делегацию Молдовы возглавляет вице-премьер по вопросам реинтеграции Влад Кульминский. В состав делегации также вошли госсекретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Владимир Кук и советник президента Майи Санду по вопросам внешней политики Кристина Герасимов.
https://ru.sputnik.md/20211006/vitse-premer-kulminskiy-vizitom-russia-45307972.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Светлана Маркова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg
Светлана Маркова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/0b/31632956_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_96b28d9004d71e52fb833d6e63dfa54e.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Светлана Маркова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg
в молдове, приднестровское урегулирование, мид рф
Делегация Молдовы встретилась в Москве с замглавы МИД России – что обсуждалось
15:27 07.10.2021 (обновлено: 15:30 07.10.2021)
Делегация Молдовы находится в Москве с официальным визитом.
КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Вице-премьер по вопросам реинтеграции Влад Кульминский и госсекретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Владимир Кук встретились в Москве с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Андреем Руденко.
В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений. Стороны высказались за их поступательное развитие в конструктивном и взаимовыгодном ключе в духе принципов, заложенных в российско-молдавском Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года. Также было отмечено постепенное возвращение двустороннего товарооборота на траекторию роста, говорится в сообщении МИД России.
Особое внимание было уделено взаимодействию по линии внешнеполитических ведомств Молдовы и России.
Одним из вопросов, которые обсуждали стороны во время встречи, стало текущее состояние и перспективы переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.
Делегацию Молдовы возглавляет вице-премьер по вопросам реинтеграции Влад Кульминский. В состав делегации также вошли госсекретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Владимир Кук и советник президента Майи Санду по вопросам внешней политики Кристина Герасимов.