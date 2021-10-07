https://ru.sputnik.md/20211007/delegatsiya-moldova-vstrecha-moskva-zamglavy-mid-rossia-45336714.html

Делегация Молдовы встретилась в Москве с замглавы МИД России – что обсуждалось

Делегация Молдовы встретилась в Москве с замглавы МИД России – что обсуждалось

Делегация Молдовы встретилась в Москве с замглавы МИД России – что обсуждалось

2021-10-07T15:27+0300

2021-10-07T15:27+0300

2021-10-07T15:30+0300

политика

в молдове

приднестровское урегулирование

мид рф

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КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Вице-премьер по вопросам реинтеграции Влад Кульминский и госсекретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Владимир Кук встретились в Москве с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Андреем Руденко.В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений. Стороны высказались за их поступательное развитие в конструктивном и взаимовыгодном ключе в духе принципов, заложенных в российско-молдавском Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года. Также было отмечено постепенное возвращение двустороннего товарооборота на траекторию роста, говорится в сообщении МИД России.Особое внимание было уделено взаимодействию по линии внешнеполитических ведомств Молдовы и России.Одним из вопросов, которые обсуждали стороны во время встречи, стало текущее состояние и перспективы переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.Делегацию Молдовы возглавляет вице-премьер по вопросам реинтеграции Влад Кульминский. В состав делегации также вошли госсекретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Владимир Кук и советник президента Майи Санду по вопросам внешней политики Кристина Герасимов.

https://ru.sputnik.md/20211006/vitse-premer-kulminskiy-vizitom-russia-45307972.html

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2021

Светлана Маркова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg

Светлана Маркова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg

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Светлана Маркова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg

в молдове, приднестровское урегулирование, мид рф