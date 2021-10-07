https://ru.sputnik.md/20211007/deputatii-se-vor-intruni-joi-7-octombrie-sedinta-plenara-45317753.html
Депутаты соберутся на очередное пленарное заседание
Депутаты соберутся на очередное пленарное заседание
Депутаты соберутся на очередное пленарное заседание
2021-10-07T07:30+0300
2021-10-07T07:30+0300
2021-10-07T08:52+0300
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парламент
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КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Пленарное заседание депутатов состоится в четверг в 11.00, сообщили в пресс-службе законодательного органа. Повестку дня заседания утвердили накануне члены Постоянного бюро парламента.Депутаты обсудят во втором чтении проекты поправок к закону о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе, закону о Национальном органе по неподкупности и закону о декларировании имущества и личных интересов, а также поправки в Исполнительный кодекс Молдовы.В первом чтении будет рассмотрен законопроект о внесении изменений в кредитное соглашение между Молдовой и Европейским банком реконструкции и развития для строительства и реабилитации дорог. Также в повестке дня - проекты решений о назначении члена и заместителя председателя Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР) и об отставке депутата парламента.
https://ru.sputnik.md/20211001/povyshenie-zarplat-medpersonal-45194465.html
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в молдове, молдова, парламент
Депутаты соберутся на очередное пленарное заседание
07:30 07.10.2021 (обновлено: 08:52 07.10.2021)
В парламенте рассмотрят несколько важных поправок к законам.
КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Пленарное заседание депутатов состоится в четверг в 11.00, сообщили в пресс-службе законодательного органа.
Повестку дня заседания утвердили накануне члены Постоянного бюро парламента.
Депутаты обсудят во втором чтении проекты поправок к закону о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе, закону о Национальном органе по неподкупности и закону о декларировании имущества и личных интересов, а также поправки в Исполнительный кодекс Молдовы.
В первом чтении будет рассмотрен законопроект о внесении изменений в кредитное соглашение между Молдовой и Европейским банком реконструкции и развития для строительства и реабилитации дорог.
Также в повестке дня - проекты решений о назначении члена и заместителя председателя Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР) и об отставке депутата парламента.