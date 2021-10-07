https://ru.sputnik.md/20211007/direktor-tsru-v-ssha-poyavitsya-tsentr-po-borbe-s-vyzovami-so-storony-kitaya-45337850.html

Директор ЦРУ: в США появится центр по борьбе с вызовами со стороны Китая

Директор ЦРУ: в США появится центр по борьбе с вызовами со стороны Китая

В США появится центр по борьбе с вызовами со стороны Китая

2021-10-07T23:45+0300

2021-10-07T23:45+0300

2021-10-07T23:45+0300

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КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Директор ЦРУ Уильям Бернс объявил о создании в США центра по борьбе с вызовами со стороны Китая, пишет РИА Новости.Называться новое учреждение будет "Центром миссий, связанных с Китаем" (China Mission Center, CMC). Согласно заявлению ЦРУ, он необходим для ответа на "глобальный вызов со стороны Китайской Народной Республики", который "затрагивает" все области деятельности Управления.Отмечается, что глава ЦРУ отдельно отметил, что "угроза исходит от правительства Китая, а не от народа",

https://ru.sputnik.md/20201103/sergey-naryshkin-dlya-svr-cia-glavnyy-opponent-32309913.html

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в мире, сша, китай, цру