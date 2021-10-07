https://ru.sputnik.md/20211007/direktor-tsru-v-ssha-poyavitsya-tsentr-po-borbe-s-vyzovami-so-storony-kitaya-45337850.html
Директор ЦРУ: в США появится центр по борьбе с вызовами со стороны Китая
Директор ЦРУ: в США появится центр по борьбе с вызовами со стороны Китая
В США появится центр по борьбе с вызовами со стороны Китая
2021-10-07T23:45+0300
2021-10-07T23:45+0300
2021-10-07T23:45+0300
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КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Директор ЦРУ Уильям Бернс объявил о создании в США центра по борьбе с вызовами со стороны Китая, пишет РИА Новости.Называться новое учреждение будет "Центром миссий, связанных с Китаем" (China Mission Center, CMC). Согласно заявлению ЦРУ, он необходим для ответа на "глобальный вызов со стороны Китайской Народной Республики", который "затрагивает" все области деятельности Управления.Отмечается, что глава ЦРУ отдельно отметил, что "угроза исходит от правительства Китая, а не от народа",
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в мире, сша, китай, цру
Директор ЦРУ: в США появится центр по борьбе с вызовами со стороны Китая
Как отмечается в заявлении Центрального разведуправления, новая структура необходима для ответа на "глобальный вызов со стороны КНР".
КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik.
Директор ЦРУ Уильям Бернс объявил о создании в США центра по борьбе с вызовами со стороны Китая, пишет РИА Новости
.
Называться новое учреждение будет "Центром миссий, связанных с Китаем" (China Mission Center, CMC). Согласно заявлению ЦРУ, он необходим для ответа на "глобальный вызов со стороны Китайской Народной Республики", который "затрагивает" все области деятельности Управления.
"Центр будет в дальнейшем укреплять нашу коллективную работу над самой важной геополитической угрозой, с которой мы сталкиваемся в 21-м веке, - со все более враждебным китайским правительством", - приводятся в релизе слова Бернса.
Отмечается, что глава ЦРУ отдельно отметил, что "угроза исходит от правительства Китая, а не от народа",