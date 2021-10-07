https://ru.sputnik.md/20211007/eksperty-zamena-gaza-alternativoy---vred-dlya-ekologii-moldovy-45336991.html

Эксперты: замена газа "альтернативой" - вред для экологии Молдовы

Эксперты: замена газа "альтернативой" - вред для экологии Молдовы

Наибольшую пользу окружающей среде республики принесет скорейшее заключения нового контракта с "Газпромом", считает эколог. 07.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-07T15:51+0300

2021-10-07T15:51+0300

2021-10-07T16:56+0300

общество

топливо

газпром

"молдовагаз"

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КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. В связи с падением объемов газа, прокачиваемых через ГТС Молдовы, предприятиям теплоэнергокомплекса республики предложено временно перейти на альтернативные источники энергии.Молдавские экологи убеждены, что сложившаяся ситуация негативно отразится на состоянии окружающей среды."Строго говоря, "альтернативные источники" – это, например, солнечная энергия, энергия ветра, – говорит в интервью Sputnik Молдова эксперт в сфере экологии Илья Тромбицкий. – Мазут или уголь таковыми назвать нельзя, это вполне традиционные источники. Переход на их использование молдавскими предприятиями предполагает перенастройку оборудования и несет определенные проблемы. В том числе и с точки зрения экологии. Это оборудование многие годы бездействовало, кое-где и вовсе вышло из строя, что в сочетании с, мягко говоря, неэкологичным топливом нанесет заметный вред окружающей среде Молдовы".Эколог Владимир Гараба также подчеркивает, что газ – один из самых чистых источников энергии, в процессе его использования в атмосферу выбрасывается лишь диоксид углерода и вода. Заменять его более токсичными источниками весьма нежелательно."Переход на другие виды топлива – мазут, уголь или дрова – кардинально увеличит объем выбросов токсичных газов в атмосферу. Более или менее крупные молдавские теплоэлектроцентрали оснащены соответствующими фильтрами, но они очищают выбросы далеко не на 100%. В городах, и без того сильно загрязненных выхлопными газами автомобилей, экологическая обстановка заметно ухудшится. Впрочем, и в сельской местности, где ни о каких фильтрах по сей день не слышали, переход с газа на уголь и дрова экологическую обстановку тоже не улучшит. Тем более осенью, когда начинают дымить печи и горит мусор", – утверждает Гараба.При этом, отмечает эколог, Молдова слишком бедна, чтобы позволить себе обогреваться за счет экологически чистой электрической энергии."Европа сегодня сталкивается со схожей энергетической проблемой, но там предприятия честно платят за квоты на вредные выбросы, обеспечивая поступление средств в экологический бюджет. В Молдове же подобные механизмы пока только разрабатываются, и нашим экологам остается лишь бить тревогу всякий раз, когда в атмосфере повышается концентрация вредных веществ", – говорит Владимир Гараба.Власть, по его мнению, сделает большое одолжение окружающей среде республики, если как можно быстрее заключит новый контракт с "Газпромом".Напомним, "Молдовагаз" ведет переговоры с "Газпромом" о повышении объема поставок газа и резервирования мощностей до нужного объема ежемесячного потребления с целью обеспечить необходимые параметры качества поставляемого газа.В данный момент покрытие нехватки импорта газа осуществляется из запаса газа магистральных газопроводов Молдовы, в результате чего происходит падение давления в газотранспортной системе ООО "Молдоватрансгаз".В сложившей ситуации АО "Молдовагаз" обратилось к потребителям с просьбой сократить потребление голубого топлива.Предприятиям термоэнергокомплекса страны предложено временно перейти на альтернативные источники энергии.

https://ru.sputnik.md/20211006/glava-moldovagaz-davlenie-nizkoe-situatsiya-kontroli-45311598.html

https://ru.sputnik.md/20211007/slusar-moldova-v-blizhayshie-dni-mozhet-stolknutsya-s-defitsitom-elektroenergii-45336131.html

https://ru.sputnik.md/20211005/rossiyskiy-ekspert-moldova-kontrakt-gazprom-45282917.html

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2021

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топливо, газпром, "молдовагаз"