Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211007/eksperty-zamena-gaza-alternativoy---vred-dlya-ekologii-moldovy-45336991.html
Эксперты: замена газа "альтернативой" - вред для экологии Молдовы
Эксперты: замена газа "альтернативой" - вред для экологии Молдовы
Наибольшую пользу окружающей среде республики принесет скорейшее заключения нового контракта с "Газпромом", считает эколог. 07.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-07T15:51+0300
2021-10-07T16:56+0300
общество
топливо
газпром
"молдовагаз"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2061/91/20619182_0:37:1921:1117_1920x0_80_0_0_03501794fdbf216a69e2ff38e6865c35.jpg
КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. В связи с падением объемов газа, прокачиваемых через ГТС Молдовы, предприятиям теплоэнергокомплекса республики предложено временно перейти на альтернативные источники энергии.Молдавские экологи убеждены, что сложившаяся ситуация негативно отразится на состоянии окружающей среды."Строго говоря, "альтернативные источники" – это, например, солнечная энергия, энергия ветра, – говорит в интервью Sputnik Молдова эксперт в сфере экологии Илья Тромбицкий. – Мазут или уголь таковыми назвать нельзя, это вполне традиционные источники. Переход на их использование молдавскими предприятиями предполагает перенастройку оборудования и несет определенные проблемы. В том числе и с точки зрения экологии. Это оборудование многие годы бездействовало, кое-где и вовсе вышло из строя, что в сочетании с, мягко говоря, неэкологичным топливом нанесет заметный вред окружающей среде Молдовы".Эколог Владимир Гараба также подчеркивает, что газ – один из самых чистых источников энергии, в процессе его использования в атмосферу выбрасывается лишь диоксид углерода и вода. Заменять его более токсичными источниками весьма нежелательно."Переход на другие виды топлива – мазут, уголь или дрова – кардинально увеличит объем выбросов токсичных газов в атмосферу. Более или менее крупные молдавские теплоэлектроцентрали оснащены соответствующими фильтрами, но они очищают выбросы далеко не на 100%. В городах, и без того сильно загрязненных выхлопными газами автомобилей, экологическая обстановка заметно ухудшится. Впрочем, и в сельской местности, где ни о каких фильтрах по сей день не слышали, переход с газа на уголь и дрова экологическую обстановку тоже не улучшит. Тем более осенью, когда начинают дымить печи и горит мусор", – утверждает Гараба.При этом, отмечает эколог, Молдова слишком бедна, чтобы позволить себе обогреваться за счет экологически чистой электрической энергии."Европа сегодня сталкивается со схожей энергетической проблемой, но там предприятия честно платят за квоты на вредные выбросы, обеспечивая поступление средств в экологический бюджет. В Молдове же подобные механизмы пока только разрабатываются, и нашим экологам остается лишь бить тревогу всякий раз, когда в атмосфере повышается концентрация вредных веществ", – говорит Владимир Гараба.Власть, по его мнению, сделает большое одолжение окружающей среде республики, если как можно быстрее заключит новый контракт с "Газпромом".Напомним, "Молдовагаз" ведет переговоры с "Газпромом" о повышении объема поставок газа и резервирования мощностей до нужного объема ежемесячного потребления с целью обеспечить необходимые параметры качества поставляемого газа.В данный момент покрытие нехватки импорта газа осуществляется из запаса газа магистральных газопроводов Молдовы, в результате чего происходит падение давления в газотранспортной системе ООО "Молдоватрансгаз".В сложившей ситуации АО "Молдовагаз" обратилось к потребителям с просьбой сократить потребление голубого топлива.Предприятиям термоэнергокомплекса страны предложено временно перейти на альтернативные источники энергии.
https://ru.sputnik.md/20211006/glava-moldovagaz-davlenie-nizkoe-situatsiya-kontroli-45311598.html
https://ru.sputnik.md/20211007/slusar-moldova-v-blizhayshie-dni-mozhet-stolknutsya-s-defitsitom-elektroenergii-45336131.html
https://ru.sputnik.md/20211005/rossiyskiy-ekspert-moldova-kontrakt-gazprom-45282917.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2061/91/20619182_190:0:1729:1154_1920x0_80_0_0_693a58c4a109e66017fb660520a9abb0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
топливо, газпром, "молдовагаз"

Эксперты: замена газа "альтернативой" - вред для экологии Молдовы

15:51 07.10.2021 (обновлено: 16:56 07.10.2021)
220
CC0 / Pixabay / jackmac34 / Лесозаготовка
Лесозаготовка - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
CC0 / Pixabay / jackmac34 /
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Наибольшую пользу окружающей среде республики принесет скорейшее заключения нового контракта с "Газпромом", считает эколог.
КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. В связи с падением объемов газа, прокачиваемых через ГТС Молдовы, предприятиям теплоэнергокомплекса республики предложено временно перейти на альтернативные источники энергии.
Молдавские экологи убеждены, что сложившаяся ситуация негативно отразится на состоянии окружающей среды.
Молдова газ - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
Общество
Глава "Молдовагаза": давление низкое, но ситуация под контролем
Вчера, 16:30
659
"Строго говоря, "альтернативные источники" – это, например, солнечная энергия, энергия ветра, – говорит в интервью Sputnik Молдова эксперт в сфере экологии Илья Тромбицкий. – Мазут или уголь таковыми назвать нельзя, это вполне традиционные источники. Переход на их использование молдавскими предприятиями предполагает перенастройку оборудования и несет определенные проблемы. В том числе и с точки зрения экологии. Это оборудование многие годы бездействовало, кое-где и вовсе вышло из строя, что в сочетании с, мягко говоря, неэкологичным топливом нанесет заметный вред окружающей среде Молдовы".
Эколог Владимир Гараба также подчеркивает, что газ – один из самых чистых источников энергии, в процессе его использования в атмосферу выбрасывается лишь диоксид углерода и вода. Заменять его более токсичными источниками весьма нежелательно.
Труба Белхатувской ТЭС в Польше - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
Общество
Слусарь: Молдова в ближайшие дни может столкнуться с дефицитом электроэнергии
15:16
334
4
"Переход на другие виды топлива – мазут, уголь или дрова – кардинально увеличит объем выбросов токсичных газов в атмосферу. Более или менее крупные молдавские теплоэлектроцентрали оснащены соответствующими фильтрами, но они очищают выбросы далеко не на 100%. В городах, и без того сильно загрязненных выхлопными газами автомобилей, экологическая обстановка заметно ухудшится. Впрочем, и в сельской местности, где ни о каких фильтрах по сей день не слышали, переход с газа на уголь и дрова экологическую обстановку тоже не улучшит. Тем более осенью, когда начинают дымить печи и горит мусор", – утверждает Гараба.
При этом, отмечает эколог, Молдова слишком бедна, чтобы позволить себе обогреваться за счет экологически чистой электрической энергии.
"Европа сегодня сталкивается со схожей энергетической проблемой, но там предприятия честно платят за квоты на вредные выбросы, обеспечивая поступление средств в экологический бюджет. В Молдове же подобные механизмы пока только разрабатываются, и нашим экологам остается лишь бить тревогу всякий раз, когда в атмосфере повышается концентрация вредных веществ", – говорит Владимир Гараба.
Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение. - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
Экономика
Российский эксперт - получит ли Молдова комфортный контракт с "Газпромом"
5 октября, 16:26
1687
Власть, по его мнению, сделает большое одолжение окружающей среде республики, если как можно быстрее заключит новый контракт с "Газпромом".
Напомним, "Молдовагаз" ведет переговоры с "Газпромом" о повышении объема поставок газа и резервирования мощностей до нужного объема ежемесячного потребления с целью обеспечить необходимые параметры качества поставляемого газа.
В данный момент покрытие нехватки импорта газа осуществляется из запаса газа магистральных газопроводов Молдовы, в результате чего происходит падение давления в газотранспортной системе ООО "Молдоватрансгаз".
В сложившей ситуации АО "Молдовагаз" обратилось к потребителям с просьбой сократить потребление голубого топлива.
Предприятиям термоэнергокомплекса страны предложено временно перейти на альтернативные источники энергии.
000020
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:18Уголь греет карман. Почему российское топливо так дорого обходится Европе
16:50Подготовка к зиме: Кишинев получил от мэрии Вены спецмашину для уборки снега
16:31Адвокат: прокурор по делу Стояногло потребовал его ареста на 30 дней
16:16Гражданин Молдовы, объявленный в международный розыск, экстрадирован из России
15:51Эксперты: замена газа "альтернативой" - вред для экологии Молдовы
15:38Митинг в Комрате – гагаузы заявили о готовности блокировать дороги
15:27Делегация Молдовы встретилась в Москве с замглавы МИД России – что обсуждалось
15:16Слусарь: Молдова в ближайшие дни может столкнуться с дефицитом электроэнергии
14:38Еще один депутат PAS сдал свой мандат
14:16Мужчинам до 30 лет запретили прививаться Moderna из-за риска миокардита
13:50В Молдове в холодное время года должников не смогут выселять
13:24Снова подорожание: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы на топливо
13:00Зима будет тяжелой: генерал Мороз побеждает Грету Тунберг
12:44Санду поздравила Ирину Рынгач с победой в чемпионате мира по борьбе
12:18Полиция раскрыла схему доставки и распространения наркотиков в Молдове
12:00Ультиматум остался без ответа – гагаузы готовы к акциям неповиновения
11:31Производство вакцины "Спутник V" запущено еще в одной стране
11:01Фракция Блока коммунистов и социалистов бойкотирует заседание парламента
10:49Серьезный пожар произошел в селе на севере Молдовы
10:38Башкан Гагаузии: задержание Стояногло – срежиссированный спектакль