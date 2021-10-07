https://ru.sputnik.md/20211007/esche-odin-deputat-pas-sdal-svoy-mandat-45335168.html

Еще один депутат PAS сдал свой мандат

Еще один депутат PAS сдал свой мандат

Еще один депутат PAS сдал свой мандат

2021-10-07T14:38+0300

2021-10-07T14:38+0300

2021-10-07T14:39+0300

общество

в молдове

молдова

парламент

депутат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43439978_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_50b6ed30831096c67eddcd26b6ac077e.jpg

КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Парламент принял отставку депутата фракции "Действие и солидарность" (PAS) Игоря Талмазана.Решение было принято 60 голосами. Парламентарий сдал свой мандат в связи с назначением на пост директора Таможенной службы. На эту должность его предложил министр финансов Думитру Будянски. Напомним, Талмазан вошел в список Партии "Действие и солидарность" на досрочных парламентских выборах 11 июля 2021 года. В списке кандидатов от PAS он занял 34-е место.

https://ru.sputnik.md/20210914/parlament-novyy-deputat-pas-44731019.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, парламент, депутат