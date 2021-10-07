https://ru.sputnik.md/20211007/esche-odin-deputat-pas-sdal-svoy-mandat-45335168.html
Еще один депутат PAS сдал свой мандат
Еще один депутат PAS сдал свой мандат
Еще один депутат PAS сдал свой мандат
2021-10-07T14:38+0300
2021-10-07T14:38+0300
2021-10-07T14:39+0300
общество
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парламент
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КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Парламент принял отставку депутата фракции "Действие и солидарность" (PAS) Игоря Талмазана.Решение было принято 60 голосами. Парламентарий сдал свой мандат в связи с назначением на пост директора Таможенной службы. На эту должность его предложил министр финансов Думитру Будянски. Напомним, Талмазан вошел в список Партии "Действие и солидарность" на досрочных парламентских выборах 11 июля 2021 года. В списке кандидатов от PAS он занял 34-е место.
https://ru.sputnik.md/20210914/parlament-novyy-deputat-pas-44731019.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, парламент, депутат
Еще один депутат PAS сдал свой мандат
14:38 07.10.2021 (обновлено: 14:39 07.10.2021)
Депутат парламентского большинства покинул законодательный орган.
КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Парламент принял отставку депутата фракции "Действие и солидарность" (PAS) Игоря Талмазана.
Решение было принято 60 голосами.
Парламентарий сдал свой мандат в связи с назначением на пост директора Таможенной службы. На эту должность его предложил министр финансов Думитру Будянски.
Напомним, Талмазан вошел в список Партии "Действие и солидарность" на досрочных парламентских выборах 11 июля 2021 года.
В списке кандидатов от PAS он занял 34-е место.