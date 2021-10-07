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Еще один депутат PAS сдал свой мандат
Еще один депутат PAS сдал свой мандат
Еще один депутат PAS сдал свой мандат
2021-10-07T14:38+0300
2021-10-07T14:39+0300
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КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Парламент принял отставку депутата фракции "Действие и солидарность" (PAS) Игоря Талмазана.Решение было принято 60 голосами. Парламентарий сдал свой мандат в связи с назначением на пост директора Таможенной службы. На эту должность его предложил министр финансов Думитру Будянски. Напомним, Талмазан вошел в список Партии "Действие и солидарность" на досрочных парламентских выборах 11 июля 2021 года. В списке кандидатов от PAS он занял 34-е место.
https://ru.sputnik.md/20210914/parlament-novyy-deputat-pas-44731019.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, парламент, депутат

Еще один депутат PAS сдал свой мандат

14:38 07.10.2021 (обновлено: 14:39 07.10.2021)
567
© Sputnik / Mihai CarausDeputați în Parlamentul Republicii Moldova
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Депутат парламентского большинства покинул законодательный орган.
КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Парламент принял отставку депутата фракции "Действие и солидарность" (PAS) Игоря Талмазана.
Решение было принято 60 голосами.
Парламентарий сдал свой мандат в связи с назначением на пост директора Таможенной службы. На эту должность его предложил министр финансов Думитру Будянски.
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
Общество
В парламенте - новый депутат PAS: кто занял место Зинаиды Попа
14 сентября, 11:25
222
Напомним, Талмазан вошел в список Партии "Действие и солидарность" на досрочных парламентских выборах 11 июля 2021 года.
В списке кандидатов от PAS он занял 34-е место.
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