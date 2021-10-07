Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211007/fraktsiya-bloka-kommunistov-sotsialistov-boykot-45329457.html
Фракция Блока коммунистов и социалистов бойкотирует заседание парламента
Фракция Блока коммунистов и социалистов бойкотирует заседание парламента
Фракция Блока коммунистов и социалистов бойкотирует заседание парламента
2021-10-07T11:01+0300
2021-10-07T11:07+0300
общество
в молдове
молдова
парламент
владимир воронин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43439957_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_6987c1748e51ba937a787bbf331cfc3e.jpg
КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Фракция Блока коммунистов и социалистов объявила о бойкоте заседания парламента в четверг. Об этом сообщил на брифинге лидер Партии коммунистов Владимир Воронин. По его словам, таким образом депутаты выкажут свое недовольство политикой, проводимой властями. "Власти не занимаются конкретными проблемами населения, они заняты политическими играми. Они думают, что могут позволить себе все, что придет им в голову. Они опозорили страну перед всеми международными партнерами. Власти продолжают практику Плахотнюка. Мы категорически против подобных действий”, – заявил Воронин.Он отметил также тот факт, что власти не обращают внимания на подорожание хлеба, топлива, природного газа, на проблемы граждан, а вместо этого "занимаются диктатурой и нарушают законы".Также Воронин осудил задержание генпрокурора Александра Стояногло. "Это борьба против демократии и верховенства закона", – добавил Воронин.Депутаты фракции напомнили также о намерении провести массовый протест в воскресенье.
https://ru.sputnik.md/20211006/materialy-stoyanoglo-brifing-45304500.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43439957_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_f171048e6e21c6faaac2b3717f6f71a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, парламент, владимир воронин

Фракция Блока коммунистов и социалистов бойкотирует заседание парламента

11:01 07.10.2021 (обновлено: 11:07 07.10.2021)
334
© Sputnik / Mihai CarausDeputați în Parlamentul Republicii
Deputați în Parlamentul Republicii - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Депутаты фракции не явятся на заседание законодательного органа.
КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Фракция Блока коммунистов и социалистов объявила о бойкоте заседания парламента в четверг. Об этом сообщил на брифинге лидер Партии коммунистов Владимир Воронин.
По его словам, таким образом депутаты выкажут свое недовольство политикой, проводимой властями.
"Власти не занимаются конкретными проблемами населения, они заняты политическими играми. Они думают, что могут позволить себе все, что придет им в голову. Они опозорили страну перед всеми международными партнерами. Власти продолжают практику Плахотнюка. Мы категорически против подобных действий”, – заявил Воронин.
Он отметил также тот факт, что власти не обращают внимания на подорожание хлеба, топлива, природного газа, на проблемы граждан, а вместо этого "занимаются диктатурой и нарушают законы".
Влад Батрынча - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
Общество
Социалисты требуют опубликовать материалы Стояногло для сорвавшегося брифинга
Вчера, 12:41
438
Также Воронин осудил задержание генпрокурора Александра Стояногло.
"Это борьба против демократии и верховенства закона", – добавил Воронин.
Депутаты фракции напомнили также о намерении провести массовый протест в воскресенье.
400000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:50В Молдове в холодное время года должников не смогут выселять
13:24Снова подорожание: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы на топливо
13:00Зима будет тяжелой: генерал Мороз побеждает Грету Тунберг
12:44Санду поздравила Ирину Рынгач с победой в чемпионате мира по борьбе
12:18Полиция раскрыла схему доставки и распространения наркотиков в Молдове
12:00Ультиматум остался без ответа – гагаузы готовы к акциям неповиновения
11:31Производство вакцины "Спутник V" запущено еще в одной стране
11:01Фракция Блока коммунистов и социалистов бойкотирует заседание парламента
10:49Серьезный пожар произошел в селе на севере Молдовы
10:38Башкан Гагаузии: задержание Стояногло – срежиссированный спектакль
10:25Где в Кишиневе 7 октября находятся мобильные пункты вакцинации
09:59Владимир Путин отмечает день рождения
09:22Апелляционная палата не приостановила решение ВСП об отстранении Стояногло
09:00Юшков: какой будет цена на газ для Молдовы и от чего это зависит
08:58Мир за сутки: жизнь на МКС, стрельба в школе и последний штамм коронавируса
08:30Что ждет Игоря Додона по его возвращении в Молдову
08:00Кунев: стал ли мир безопаснее после информационной революции
07:30Депутаты соберутся на очередное пленарное заседание
07:00Самый точный прогноз погоды: все еще возможны заморозки
00:01Погодные рекорды Молдовы 7 октября