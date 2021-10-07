https://ru.sputnik.md/20211007/fraktsiya-bloka-kommunistov-sotsialistov-boykot-45329457.html

Фракция Блока коммунистов и социалистов бойкотирует заседание парламента

Фракция Блока коммунистов и социалистов бойкотирует заседание парламента

Фракция Блока коммунистов и социалистов бойкотирует заседание парламента

2021-10-07T11:01+0300

2021-10-07T11:01+0300

2021-10-07T11:07+0300

общество

в молдове

молдова

парламент

владимир воронин

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КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Фракция Блока коммунистов и социалистов объявила о бойкоте заседания парламента в четверг. Об этом сообщил на брифинге лидер Партии коммунистов Владимир Воронин. По его словам, таким образом депутаты выкажут свое недовольство политикой, проводимой властями. "Власти не занимаются конкретными проблемами населения, они заняты политическими играми. Они думают, что могут позволить себе все, что придет им в голову. Они опозорили страну перед всеми международными партнерами. Власти продолжают практику Плахотнюка. Мы категорически против подобных действий”, – заявил Воронин.Он отметил также тот факт, что власти не обращают внимания на подорожание хлеба, топлива, природного газа, на проблемы граждан, а вместо этого "занимаются диктатурой и нарушают законы".Также Воронин осудил задержание генпрокурора Александра Стояногло. "Это борьба против демократии и верховенства закона", – добавил Воронин.Депутаты фракции напомнили также о намерении провести массовый протест в воскресенье.

https://ru.sputnik.md/20211006/materialy-stoyanoglo-brifing-45304500.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, парламент, владимир воронин