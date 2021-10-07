https://ru.sputnik.md/20211007/germaniya-ogranicheniya-covid-45340492.html
Германия не станет вводить дополнительные ограничения из-за COVID-19
Германия не станет вводить дополнительные ограничения из-за COVID-19
Германия не станет вводить дополнительные ограничения из-за COVID-19
2021-10-07T21:45+0300
2021-10-07T21:45+0300
2021-10-07T21:45+0300
коронавирус
в мире
германия
ограничения
вакцинация
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КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что доля привитого от коронавируса населения в стране выше, чем считалось ранее. По этой причине власти решили не вводить новые антиэпидемиологические ограничения, сообщает РИА Новости.Министр уверен, что "с учетом такого уровня вакцинации новые ограничения не требуются". Наличие группы неучтенных привитых Шпан объяснил проблемами с передачей данных структурам Минздрава.По данным профильного ведомства Германии, в стране на сегодняшний день полностью привиты 65% населения, еще более двух миллионов ожидают прививку вторым компонентом. Таким образом, доля привитых минимум один раз составляет 68,4%. С учетом озвученных Шпаном данных, это может означать, что доля вакцинированных составляет до 73,4%.
https://ru.sputnik.md/20211005/universalnaya-vaktsina-bolshinstvo-shtamm-virus-45281454.html
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в мире, германия, ограничения, вакцинация
Германия не станет вводить дополнительные ограничения из-за COVID-19
Власти Германии внезапно обнаружили группу неучтенных привитых, наличие которых существенно повышает общий уровень иммунизации населения страны.
КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik.
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что доля привитого от коронавируса населения в стране выше, чем считалось ранее. По этой причине власти решили не вводить новые антиэпидемиологические ограничения, сообщает РИА Новости
.
"Немецкая кампания по вакцинации более успешна, чем считалось ранее. Институт Роберта Коха исходит из того, что доля привитых выше на несколько – до пяти, – процентных пунктов, чем было известно до этого. Это сделает ситуацию более безопасной осенью и зимой", – заявил Шпан журналистам.
Министр уверен, что "с учетом такого уровня вакцинации новые ограничения не требуются". Наличие группы неучтенных привитых Шпан объяснил проблемами с передачей данных структурам Минздрава.
По данным профильного ведомства Германии, в стране на сегодняшний день полностью привиты 65% населения, еще более двух миллионов ожидают прививку вторым компонентом. Таким образом, доля привитых минимум один раз составляет 68,4%. С учетом озвученных Шпаном данных, это может означать, что доля вакцинированных составляет до 73,4%.