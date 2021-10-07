https://ru.sputnik.md/20211007/germaniya-ogranicheniya-covid-45340492.html

Германия не станет вводить дополнительные ограничения из-за COVID-19

Германия не станет вводить дополнительные ограничения из-за COVID-19

Германия не станет вводить дополнительные ограничения из-за COVID-19

2021-10-07T21:45+0300

2021-10-07T21:45+0300

2021-10-07T21:45+0300

коронавирус

в мире

германия

ограничения

вакцинация

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КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что доля привитого от коронавируса населения в стране выше, чем считалось ранее. По этой причине власти решили не вводить новые антиэпидемиологические ограничения, сообщает РИА Новости.Министр уверен, что "с учетом такого уровня вакцинации новые ограничения не требуются". Наличие группы неучтенных привитых Шпан объяснил проблемами с передачей данных структурам Минздрава.По данным профильного ведомства Германии, в стране на сегодняшний день полностью привиты 65% населения, еще более двух миллионов ожидают прививку вторым компонентом. Таким образом, доля привитых минимум один раз составляет 68,4%. С учетом озвученных Шпаном данных, это может означать, что доля вакцинированных составляет до 73,4%.

https://ru.sputnik.md/20211005/universalnaya-vaktsina-bolshinstvo-shtamm-virus-45281454.html

германия

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, германия, ограничения, вакцинация