https://ru.sputnik.md/20211007/grazhdanin-moldovy-zaderzhan-russia-45336340.html

Гражданин Молдовы, объявленный в международный розыск, экстрадирован из России

Гражданин Молдовы, объявленный в международный розыск, экстрадирован из России

Гражданин Молдовы, объявленный в международный розыск, экстрадирован из России

2021-10-07T16:16+0300

2021-10-07T16:16+0300

2021-10-07T16:21+0300

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КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Гражданина Молдовы экстрадировали из России в Молдову, об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).Как отметили в полиции, речь идет о 27-летнем мужчине, уроженце Оргеева, которого объявили в международный розыск в 2016 году за грабеж и мошенничество. "Мужчина был также объявлен в розыск полицией Оргеева, Резины и инспекторатом полиции сектора Буюканы в Кишиневе", - уточняется в ГИП.По данным следствия, он был приговорен к десяти годам лишения свободы по обвинению в совершении грабежей и мошенничества на территории Резинского района.Обвиняемый также, предположительно, совершил преступления на территории России и отбыл наказание в виде заключения на пять лет.В настоящий момент мужчина находится в СИЗО Резины, ему предъявлено обвинение. Действия по задержанию и экстрадиции были предприняты сотрудниками Национальной следственной инспекции совместно с коллегами из России.

https://ru.sputnik.md/20211007/politsiya-raskryla-skhemu-dostavki-rasprostraneniya-narkotikov-v-moldove-45331607.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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