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Гражданин Молдовы, объявленный в международный розыск, экстрадирован из России
Гражданин Молдовы, объявленный в международный розыск, экстрадирован из России
Гражданин Молдовы, объявленный в международный розыск, экстрадирован из России
2021-10-07T16:16+0300
2021-10-07T16:21+0300
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КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Гражданина Молдовы экстрадировали из России в Молдову, об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).Как отметили в полиции, речь идет о 27-летнем мужчине, уроженце Оргеева, которого объявили в международный розыск в 2016 году за грабеж и мошенничество. "Мужчина был также объявлен в розыск полицией Оргеева, Резины и инспекторатом полиции сектора Буюканы в Кишиневе", - уточняется в ГИП.По данным следствия, он был приговорен к десяти годам лишения свободы по обвинению в совершении грабежей и мошенничества на территории Резинского района.Обвиняемый также, предположительно, совершил преступления на территории России и отбыл наказание в виде заключения на пять лет.В настоящий момент мужчина находится в СИЗО Резины, ему предъявлено обвинение. Действия по задержанию и экстрадиции были предприняты сотрудниками Национальной следственной инспекции совместно с коллегами из России.
https://ru.sputnik.md/20211007/politsiya-raskryla-skhemu-dostavki-rasprostraneniya-narkotikov-v-moldove-45331607.html
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Юлия Липовая
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Гражданин Молдовы, объявленный в международный розыск, экстрадирован из России

16:16 07.10.2021 (обновлено: 16:21 07.10.2021)
250
© Sputnik / Mihai CarausЗадержание
Задержание - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Сообщается, что мужчина совершил несколько преступлений в Молдове и России.
КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Гражданина Молдовы экстрадировали из России в Молдову, об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).
Как отметили в полиции, речь идет о 27-летнем мужчине, уроженце Оргеева, которого объявили в международный розыск в 2016 году за грабеж и мошенничество.
"Мужчина был также объявлен в розыск полицией Оргеева, Резины и инспекторатом полиции сектора Буюканы в Кишиневе", - уточняется в ГИП.
По данным следствия, он был приговорен к десяти годам лишения свободы по обвинению в совершении грабежей и мошенничества на территории Резинского района.
Обвиняемый также, предположительно, совершил преступления на территории России и отбыл наказание в виде заключения на пять лет.
Бригада полиции специального назначения Fulger - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
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Полиция раскрыла схему доставки и распространения наркотиков в Молдове
12:18
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В настоящий момент мужчина находится в СИЗО Резины, ему предъявлено обвинение.
Действия по задержанию и экстрадиции были предприняты сотрудниками Национальной следственной инспекции совместно с коллегами из России.
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