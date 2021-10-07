https://ru.sputnik.md/20211007/iduschie-iz-kitaya-v-evropu-suda-obsluzhivayutsya-s-zaderzhkami-logistiki-45337152.html

Идущие из Китая в Европу суда обслуживаются с задержками - логистики

Идущие из Китая в Европу суда обслуживаются с задержками - логистики

Идущие из Китая в Европу суда обслуживаются с задержками

2021-10-07T19:45+0300

2021-10-07T19:45+0300

2021-10-07T19:45+0300

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КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Снижение обработки в портах грузовых судов, идущих из Китая в Европу, наблюдают зарубежные логистические компании - некоторые клиенты даже перебронируют суда, заявили участники транспортного рынка на форуме "PRO//Движение.Евразия", передает РИА Новости.По словам вице-президента по железнодорожным перевозкам Nurminen Logistics Ольги Степановой, скорость обработки судов в фидерном сообщении между Дальним Востоком РФ, Китаем, Южной Кореей и Японией действительно снижается. "Суда могут в портах Китая стоять и семь суток на рейде, ожидая постановки к причалу, поэтому задержки там действительно только увеличиваются в настоящий момент с учетом роста объемов", - сказала она в ходе дискуссии. В то же время глобальных проблем в фидерном сообщении в Европе, например из Финляндии в Германию, на текущий момент нет.В дальневосточных портах России между тем серьезных проблем с перегрузкой не наблюдается, заявил директор по развитию в России, странах СНГ и Ближнего Востока компании Hupac Intermodal Ltd Альберто Гризоне. "Мы видим, задержки везде сейчас. Что касается российского порта во Владивостоке, то мы постоянно осуществляем связь через него, и у нас проблем нет в самом порту. В том, что касается перегрузки, я не видел серьезных задержек", - сказал он.Гризоне добавил, что перемещение судов между Россией и Китаем сейчас нерегулярно из-за задержек в китайских портах на фоне подозрений о заражении COVID-19. Некоторые суда просто блокируют, потому что сотрудники якобы заболели. "Есть дополнительные проблемы, не связанные с инфраструктурой, но это связано именно с тем, что на судах работают люди", - сказал он.

https://ru.sputnik.md/20210630/Izmeneniya-nachisleniya-NDS-na-onlayn-torgovlyu-v-ES-chto-eto-znachit--35311345.html

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в мире, россия, европа, китай, грузовые перевозки