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Идущие из Китая в Европу суда обслуживаются с задержками - логистики
Идущие из Китая в Европу суда обслуживаются с задержками - логистики
Идущие из Китая в Европу суда обслуживаются с задержками
2021-10-07T19:45+0300
2021-10-07T19:45+0300
экономика
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европа
китай
грузовые перевозки
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КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Снижение обработки в портах грузовых судов, идущих из Китая в Европу, наблюдают зарубежные логистические компании - некоторые клиенты даже перебронируют суда, заявили участники транспортного рынка на форуме "PRO//Движение.Евразия", передает РИА Новости.По словам вице-президента по железнодорожным перевозкам Nurminen Logistics Ольги Степановой, скорость обработки судов в фидерном сообщении между Дальним Востоком РФ, Китаем, Южной Кореей и Японией действительно снижается. "Суда могут в портах Китая стоять и семь суток на рейде, ожидая постановки к причалу, поэтому задержки там действительно только увеличиваются в настоящий момент с учетом роста объемов", - сказала она в ходе дискуссии. В то же время глобальных проблем в фидерном сообщении в Европе, например из Финляндии в Германию, на текущий момент нет.В дальневосточных портах России между тем серьезных проблем с перегрузкой не наблюдается, заявил директор по развитию в России, странах СНГ и Ближнего Востока компании Hupac Intermodal Ltd Альберто Гризоне. "Мы видим, задержки везде сейчас. Что касается российского порта во Владивостоке, то мы постоянно осуществляем связь через него, и у нас проблем нет в самом порту. В том, что касается перегрузки, я не видел серьезных задержек", - сказал он.Гризоне добавил, что перемещение судов между Россией и Китаем сейчас нерегулярно из-за задержек в китайских портах на фоне подозрений о заражении COVID-19. Некоторые суда просто блокируют, потому что сотрудники якобы заболели. "Есть дополнительные проблемы, не связанные с инфраструктурой, но это связано именно с тем, что на судах работают люди", - сказал он.
https://ru.sputnik.md/20210630/Izmeneniya-nachisleniya-NDS-na-onlayn-torgovlyu-v-ES-chto-eto-znachit--35311345.html
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в мире, россия, европа, китай, грузовые перевозки

Идущие из Китая в Европу суда обслуживаются с задержками - логистики

19:45 07.10.2021
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© Sputnik / Л. Либман / Перейти в фотобанкТанкер. Архивное фото
Танкер. Архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
© Sputnik / Л. Либман
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По предварительным данным, задержки наблюдаются на фоне подозрений о заражении экипажей COVID-19.
КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Снижение обработки в портах грузовых судов, идущих из Китая в Европу, наблюдают зарубежные логистические компании - некоторые клиенты даже перебронируют суда, заявили участники транспортного рынка на форуме "PRO//Движение.Евразия", передает РИА Новости.

"В целом мы можем видеть, что есть задержка на некоторое время у всех судов, и мы, конечно, должны осуществлять связку с морскими портами. Мы видим задержку тех судов, которые идут из Китая в европейские морские порты. Сейчас со стороны клиентов много изменений, перебронируются суда. Есть сообщения о задержках. Мы это видим, и, я думаю, это будет в будущем", - сообщил в ходе дискуссии руководитель направления развития бизнеса по Новому Шелковому пути логистической компании Metrans Мартин Кубек.

По словам вице-президента по железнодорожным перевозкам Nurminen Logistics Ольги Степановой, скорость обработки судов в фидерном сообщении между Дальним Востоком РФ, Китаем, Южной Кореей и Японией действительно снижается. "Суда могут в портах Китая стоять и семь суток на рейде, ожидая постановки к причалу, поэтому задержки там действительно только увеличиваются в настоящий момент с учетом роста объемов", - сказала она в ходе дискуссии. В то же время глобальных проблем в фидерном сообщении в Европе, например из Финляндии в Германию, на текущий момент нет.
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В дальневосточных портах России между тем серьезных проблем с перегрузкой не наблюдается, заявил директор по развитию в России, странах СНГ и Ближнего Востока компании Hupac Intermodal Ltd Альберто Гризоне. "Мы видим, задержки везде сейчас. Что касается российского порта во Владивостоке, то мы постоянно осуществляем связь через него, и у нас проблем нет в самом порту. В том, что касается перегрузки, я не видел серьезных задержек", - сказал он.
Гризоне добавил, что перемещение судов между Россией и Китаем сейчас нерегулярно из-за задержек в китайских портах на фоне подозрений о заражении COVID-19. Некоторые суда просто блокируют, потому что сотрудники якобы заболели. "Есть дополнительные проблемы, не связанные с инфраструктурой, но это связано именно с тем, что на судах работают люди", - сказал он.
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