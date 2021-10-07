https://ru.sputnik.md/20211007/igory-dodon-vozvraschenie-moldova-45317321.html
Что ждет Игоря Додона по его возвращении в Молдову
Что ждет Игоря Додона по его возвращении в Молдову
Что ждет Игоря Додона по возвращении в Молдову
2021-10-07T08:30+0300
2021-10-07T08:30+0300
2021-10-07T08:49+0300
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майя санду
игорь додон
александр стояногло
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"Это месть президента", — успел сказать генеральный прокурор Александр Стояногло журналистам после задержания. Действительно ли президент Молдовы Майя Санду занимается личной местью? Началась ли в Молдове реальная борьба с коррупцией или мы видим очередной передел власти? Имеют ли отношения события в Румынии к ситуации в Молдове?А также – вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну 7 и 8 октября примет участие в газовом форуме в Санкт-Петербурге. Какой все же будет цена российского газа для Молдовы и от чего это зависит? Обо всем этом расскажут эксперты: политолог Владимир Брутер, член Общественной палаты РФ Георгий Федоров и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
газ, газпром, майя санду, игорь додон, александр стояногло, андрей спыну, владимир брутер, георгий федоров, игорь юшков, видео
Что ждет Игоря Додона по его возвращении в Молдову
08:30 07.10.2021 (обновлено: 08:49 07.10.2021)
В очередном выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем новую юридическую реальность в стране и выясняем, сколько будет стоить российский газ.
"Это месть президента", — успел сказать генеральный прокурор Александр Стояногло журналистам после задержания. Действительно ли президент Молдовы Майя Санду занимается личной местью? Началась ли в Молдове реальная борьба с коррупцией или мы видим очередной передел власти? Имеют ли отношения события в Румынии к ситуации в Молдове?
А также – вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну 7 и 8 октября примет участие в газовом форуме в Санкт-Петербурге. Какой все же будет цена российского газа для Молдовы и от чего это зависит?
Обо всем этом расскажут эксперты: политолог Владимир Брутер, член Общественной палаты РФ Георгий Федоров и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.