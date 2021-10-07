https://ru.sputnik.md/20211007/igory-dodon-vozvraschenie-moldova-45317321.html

Что ждет Игоря Додона по его возвращении в Молдову

Что ждет Игоря Додона по его возвращении в Молдову

Что ждет Игоря Додона по возвращении в Молдову

2021-10-07T08:30+0300

2021-10-07T08:30+0300

2021-10-07T08:49+0300

радио

газ

газпром

майя санду

игорь додон

александр стояногло

андрей спыну

владимир брутер

георгий федоров

игорь юшков

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"Это месть президента", — успел сказать генеральный прокурор Александр Стояногло журналистам после задержания. Действительно ли президент Молдовы Майя Санду занимается личной местью? Началась ли в Молдове реальная борьба с коррупцией или мы видим очередной передел власти? Имеют ли отношения события в Румынии к ситуации в Молдове?А также – вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну 7 и 8 октября примет участие в газовом форуме в Санкт-Петербурге. Какой все же будет цена российского газа для Молдовы и от чего это зависит? Обо всем этом расскажут эксперты: политолог Владимир Брутер, член Общественной палаты РФ Георгий Федоров и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

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2021

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

газ, газпром, майя санду, игорь додон, александр стояногло, андрей спыну, владимир брутер, георгий федоров, игорь юшков, видео