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Что ждет Игоря Додона по его возвращении в Молдову
Что ждет Игоря Додона по его возвращении в Молдову
Что ждет Игоря Додона по возвращении в Молдову
2021-10-07T08:30+0300
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"Это месть президента", — успел сказать генеральный прокурор Александр Стояногло журналистам после задержания. Действительно ли президент Молдовы Майя Санду занимается личной местью? Началась ли в Молдове реальная борьба с коррупцией или мы видим очередной передел власти? Имеют ли отношения события в Румынии к ситуации в Молдове?А также – вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну 7 и 8 октября примет участие в газовом форуме в Санкт-Петербурге. Какой все же будет цена российского газа для Молдовы и от чего это зависит? Обо всем этом расскажут эксперты: политолог Владимир Брутер, член Общественной палаты РФ Георгий Федоров и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
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газ, газпром, майя санду, игорь додон, александр стояногло, андрей спыну, владимир брутер, георгий федоров, игорь юшков, видео

Что ждет Игоря Додона по его возвращении в Молдову

08:30 07.10.2021 (обновлено: 08:49 07.10.2021)
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В очередном выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем новую юридическую реальность в стране и выясняем, сколько будет стоить российский газ.
"Это месть президента", — успел сказать генеральный прокурор Александр Стояногло журналистам после задержания. Действительно ли президент Молдовы Майя Санду занимается личной местью? Началась ли в Молдове реальная борьба с коррупцией или мы видим очередной передел власти? Имеют ли отношения события в Румынии к ситуации в Молдове?
А также – вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну 7 и 8 октября примет участие в газовом форуме в Санкт-Петербурге. Какой все же будет цена российского газа для Молдовы и от чего это зависит?
Обо всем этом расскажут эксперты: политолог Владимир Брутер, член Общественной палаты РФ Георгий Федоров и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
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