https://ru.sputnik.md/20211007/kholodnoe-vremya-goda-dolzhnikov-ne-smogut-vyselyat-45333083.html
В Молдове в холодное время года должников не смогут выселять
В Молдове в холодное время года должников не смогут выселять
Поправки к Исполнительному кодексу призваны защитить людей, имеющих долги. 07.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-07T13:50+0300
2021-10-07T13:50+0300
2021-10-07T13:50+0300
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КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Должника нельзя будет выселить из дома в холодное время года, если у него не будет другого подходящего жилища, куда он мог бы переехать. Такое решение приняли в парламенте в финальном чтении. Положения законопроекта направлены на защиту людей, имеющих долги и находящихся в неблагоприятном финансовом положении, от насильственного выселения из их собственных домов в определенных ситуациях риска.Согласно законопроекту, должника нельзя выселить в случае объявления ЧП в общественном здравоохранении.Проект предлагает расширить перечень неприкосновенных активов должника. Среди них — личные вещи, мебель (не дороже пяти тысяч леев), детские вещи, предметы культа, обручальные кольца и другие.Если должником является фермер, ему оставят продовольствие, скот и корм, которого хватит до нового урожая.Законодательную инициативу внесла в парламент президент Майя Санду.Соответствующие поправки к Исполнительному кодексу должны быть приняты во втором чтении.
https://ru.sputnik.md/20210417/sandu-vnesla-v-parlament-zakonodatelnuyu-initsiativu-o-chem-rech-34423682.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, парламент
В Молдове в холодное время года должников не смогут выселять
Поправки к Исполнительному кодексу призваны защитить людей, имеющих долги.
КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Должника нельзя будет выселить из дома в холодное время года, если у него не будет другого подходящего жилища, куда он мог бы переехать. Такое решение приняли в парламенте в финальном чтении.
Положения законопроекта направлены на защиту людей, имеющих долги и находящихся в неблагоприятном финансовом положении, от насильственного выселения из их собственных домов в определенных ситуациях риска.
Согласно законопроекту, должника нельзя выселить в случае объявления ЧП в общественном здравоохранении.
Проект предлагает расширить перечень неприкосновенных активов должника. Среди них — личные вещи, мебель (не дороже пяти тысяч леев), детские вещи, предметы культа, обручальные кольца и другие.
Если должником является фермер, ему оставят продовольствие, скот и корм, которого хватит до нового урожая.
Законодательную инициативу внесла в парламент президент Майя Санду.
Соответствующие поправки к Исполнительному кодексу должны быть приняты во втором чтении.