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Где в Кишиневе 7 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 7 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 7 октября находятся мобильные пункты вакцинации
2021-10-07T10:25+0300
2021-10-07T10:29+0300
в молдове
кишинев
молдова
вакцинация
коронавирус
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КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в четверг, 7 октября, до 18.00.Троллейбус направился в сектор Чеканы и разместится на проспекте Мирча чел Бэтрын, 32, у КЦ Kaufland.Автобус располагается в Ставченах, на улице Кишиневской, 5, у METRO.Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 8 октябряТроллейбус направится в сектор Рышкановка на Старую почту и разместится на улице Соколень, 7/2 , рядом с рынком Ceucari.Автобус будет располагаться в Ставченах, на улице Кишиневской, 5, у METRO.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20210929/geneticheskaya-mutatsiya-zaschita-koronavirus-45135935.html
https://ru.sputnik.md/20211005/universalnaya-vaktsina-bolshinstvo-shtamm-virus-45281454.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

Где в Кишиневе 7 октября находятся мобильные пункты вакцинации

10:25 07.10.2021 (обновлено: 10:29 07.10.2021)
160
© Sputnik / Mihai CarausМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в четверг, 7 октября, до 18.00.
Троллейбус направился в сектор Чеканы и разместится на проспекте Мирча чел Бэтрын, 32, у КЦ Kaufland.
Автобус располагается в Ставченах, на улице Кишиневской, 5, у METRO.

Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 8 октября

Троллейбус направится в сектор Рышкановка на Старую почту и разместится на улице Соколень, 7/2 , рядом с рынком Ceucari.
Автобус будет располагаться в Ставченах, на улице Кишиневской, 5, у METRO.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
L’eugénisme a-t-il un avenir ? - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
Centrul de Medicină Legală - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
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