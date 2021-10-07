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Подготовка к зиме: Кишинев получил от мэрии Вены спецмашину для уборки снега
Подготовка к зиме: Кишинев получил от мэрии Вены спецмашину для уборки снега
Кишинев получил в подарок из Вены спецмашину для уборки снега
2021-10-07T16:50+0300
2021-10-07T16:50+0300
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КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Примэрия Кишинева получила в дар от мэрии Вены специальный автомобиль MAN для уборки снега на дорогах. Об этом сообщил столичный градоначальник Ион Чебан. "Искренне благодарю власти австрийской столицы за поддержку, предоставленную Кишиневу. Машина станет надежным помощником в уборке города, заменив тяжелый физический труд в зимних условиях", - написал Чебан на своей странице в Facebook. Чебан отметил, что плодотворное сотрудничество со столицей Австрии удалось наладить после его визита туда летом. В ходе него стороны договорились о сотрудничестве для получения опыта в различных областях, таких как инфраструктура, обустройство зеленых зон, утилизация отходов и городское развитие.
https://ru.sputnik.md/20210705/ion-ceban-v-austria-o-chem-on-dogovorilsya-s-merom-viena-35375703.html
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в молдове, кишинев, молдова, вена, спецтехника

Подготовка к зиме: Кишинев получил от мэрии Вены спецмашину для уборки снега

16:50 07.10.2021
173
© Sputnik / Osmatesco Спецтехника
 Спецтехника - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
© Sputnik / Osmatesco
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Единицу спецтехники передали власти Вены.
КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Примэрия Кишинева получила в дар от мэрии Вены специальный автомобиль MAN для уборки снега на дорогах. Об этом сообщил столичный градоначальник Ион Чебан.
"Искренне благодарю власти австрийской столицы за поддержку, предоставленную Кишиневу. Машина станет надежным помощником в уборке города, заменив тяжелый физический труд в зимних условиях", - написал Чебан на своей странице в Facebook.
Чебан отметил, что плодотворное сотрудничество со столицей Австрии удалось наладить после его визита туда летом. В ходе него стороны договорились о сотрудничестве для получения опыта в различных областях, таких как инфраструктура, обустройство зеленых зон, утилизация отходов и городское развитие.
Женщина на велосипеде в Вене - Sputnik Молдова, 1920, 05.07.2021
Общество
Ион Чебан - в Австрии: о чем он договорился с мэром Вены
5 июля, 15:15
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