https://ru.sputnik.md/20211007/koronavirusnye-paltsy-novyy-simptom-covid-19-45330150.html

"Коронавирусные пальцы" - новый симптом COVID-19

"Коронавирусные пальцы" - новый симптом COVID-19

"Коронавирусные пальцы" - новый симптом COVID-19

2021-10-07T23:15+0300

2021-10-07T23:15+0300

2021-10-07T23:15+0300

коронавирус

симптом

ученые

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КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Британские ученые рассказали о новом симптоме, который может свидетельствовать о COVID-19. Речь идет о воспаление, похожее внешне на обморожение пальцев рук и ног, передают Известия.Исследование о клинических особенностях и эпидемиологии симптома были опубликованы в журнале British Journal of Dermatology, сообщает телеканал Би-би-си.Один из авторов работы, доктор Чарльз Кассиус, отметил, что научное исследование позволяет по-новому взглянуть на ситуацию.Всего в исследовании приняли участие 50 человек с "коронавирусными пальцами" и 13 — с похожими симптомами, проявившимися еще до пандемии. Выяснилось, что в обоих случаях организмом вырабатывалось высокое количество определенных аутоантител — они атаковали по ошибке не только вирус, но также клетки и ткани человеческого тела. Еще к появлению подобного воспаления может привести белковая молекула интерферон первого типа, защищающая от вирусов.Обычно такое воспаление встречается у подростков и детей, оно безболезненно и проходит само, без медицинского вмешательства. Проявляется симптом чаще всего через 1–4 недели после заражения. Из-за него пальцы на руках и ногах могут опухнуть или изменить цвет, а длиться это может несколько месяцев.

https://ru.sputnik.md/20210929/geneticheskaya-mutatsiya-zaschita-koronavirus-45135935.html

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симптом, ученые