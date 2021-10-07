https://ru.sputnik.md/20211007/kosmodrom-vostochnyy-robot-45339991.html
На российском космодроме Восточный появился робот-охранник
На российском космодроме Восточный появился робот-охранник
На российском космодроме Восточный появился робот-охранник
2021-10-07T22:15+0300
2021-10-07T22:15+0300
2021-10-07T22:15+0300
россия
робот
космодром "восточный"
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КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. В России на космодроме Восточный начали тестировать робототехническую охранную платформу "Маркер". Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, пишет РИА Новости.Испытания проводит подразделение госкорпорации — научно-технический центр "Охрана", а также частная компания "Андроидная техника" и Фонд перспективных исследований.Рогозин сообщил, что в данный момент идет отработка следующих технологий: "Маркер" работает как в радиоуправляемом варианте, так и автономно. Уже создано пять платформ: две на колесном шасси и три гусеничные. Применять комплексы планируют для обеспечения безопасности космодромов и других режимных объектов.
https://ru.sputnik.md/20210730/boevye-roboty-rossia-43437646.html
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робот, космодром "восточный"
На российском космодроме Восточный появился робот-охранник
Сейчас на космодроме идут испытания, отрабатываются различные спецификации робота.
КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik.
В России на космодроме Восточный начали тестировать робототехническую охранную платформу "Маркер". Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, пишет РИА Новости
.
Испытания проводит подразделение госкорпорации — научно-технический центр "Охрана", а также частная компания "Андроидная техника" и Фонд перспективных исследований.
Рогозин сообщил, что в данный момент идет отработка следующих технологий:
1.
Автономное патрулирование выделенных маршрутов охраны объектов наземной космической инфраструктуры;
2.
Выявление нарушителей периметра охраны, его идентификация и перехват;
3.
Противодействие террористическим актам, борьба с БЛА (беспилотными летательными аппаратами)".
"Маркер" работает как в радиоуправляемом варианте, так и автономно. Уже создано пять платформ: две на колесном шасси и три гусеничные. Применять комплексы планируют для обеспечения безопасности космодромов и других режимных объектов.