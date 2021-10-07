https://ru.sputnik.md/20211007/kosmodrom-vostochnyy-robot-45339991.html

На российском космодроме Восточный появился робот-охранник

На российском космодроме Восточный появился робот-охранник

На российском космодроме Восточный появился робот-охранник

2021-10-07T22:15+0300

2021-10-07T22:15+0300

2021-10-07T22:15+0300

россия

робот

космодром "восточный"

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КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. В России на космодроме Восточный начали тестировать робототехническую охранную платформу "Маркер". Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, пишет РИА Новости.Испытания проводит подразделение госкорпорации — научно-технический центр "Охрана", а также частная компания "Андроидная техника" и Фонд перспективных исследований.Рогозин сообщил, что в данный момент идет отработка следующих технологий: "Маркер" работает как в радиоуправляемом варианте, так и автономно. Уже создано пять платформ: две на колесном шасси и три гусеничные. Применять комплексы планируют для обеспечения безопасности космодромов и других режимных объектов.

https://ru.sputnik.md/20210730/boevye-roboty-rossia-43437646.html

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

робот, космодром "восточный"