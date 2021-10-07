https://ru.sputnik.md/20211007/kunev-stal-li-mir-bezopasnee-posle-informatsionnoy-revolyutsii-45304809.html

Кунев: стал ли мир безопаснее после информационной революции

Кунев: стал ли мир безопаснее после информационной революции

Руководитель Национальной ассоциации IT-компаний прокомментировал падение сети Facebook и объяснил, почему иногда прогресс надо притормаживать.

2021-10-07T08:00+0300

2021-10-07T08:00+0300

2021-10-07T08:51+0300

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Кунев: стал ли мир безопасней после информационной революции Кунев: стал ли мир безопасней после информационной революции

Он привел пример ситуации с экологией, которая опасна не тем, что мы загрязняем природу, а тем, что определенный уровень загрязнения может привести к тому, что в течение полугода ситуация необратимо изменится, а мы за это время, даже если осознаем и захотим что-то изменить, ничего сделать не сможем. Это самое сложное, поэтому иногда, из-за непонимания ситуации и отсутствия контроля прогресс надо притормаживать и внимательно следить за тем, что будет, для понимания, что именно мы можем контролировать.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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