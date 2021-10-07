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Кунев: стал ли мир безопаснее после информационной революции
Кунев: стал ли мир безопаснее после информационной революции
Руководитель Национальной ассоциации IT-компаний прокомментировал падение сети Facebook и объяснил, почему иногда прогресс надо притормаживать.
2021-10-07T08:00+0300
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Кунев: стал ли мир безопасней после информационной революции
Кунев: стал ли мир безопасней после информационной революции
Он привел пример ситуации с экологией, которая опасна не тем, что мы загрязняем природу, а тем, что определенный уровень загрязнения может привести к тому, что в течение полугода ситуация необратимо изменится, а мы за это время, даже если осознаем и захотим что-то изменить, ничего сделать не сможем. Это самое сложное, поэтому иногда, из-за непонимания ситуации и отсутствия контроля прогресс надо притормаживать и внимательно следить за тем, что будет, для понимания, что именно мы можем контролировать.
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Валентина Топоривская
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Кунев: стал ли мир безопаснее после информационной революции

08:00 07.10.2021 (обновлено: 08:51 07.10.2021)
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Радио
Кунев: стал ли мир безопасней после информационной революции
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Руководитель Национальной ассоциации IT-компаний прокомментировал падение сети Facebook и объяснил, почему прогресс иногда надо притормаживать.

"Чем сложнее система, тем быстрее там может возникнуть ошибка. Причем не ошибка, которую заложил кто-то, а скорее ситуация, которую не предполагали. При многократном росте сложной системы могут возникать определенные варианты, которые могли не учесть, и это самое страшное. Я меньше боюсь злонамеренных ошибок, нежели ситуаций, которых никто не просчитал", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова руководитель Национальной ассоциации IT-компаний Вячеслав Кунев.

Он привел пример ситуации с экологией, которая опасна не тем, что мы загрязняем природу, а тем, что определенный уровень загрязнения может привести к тому, что в течение полугода ситуация необратимо изменится, а мы за это время, даже если осознаем и захотим что-то изменить, ничего сделать не сможем.
Это самое сложное, поэтому иногда, из-за непонимания ситуации и отсутствия контроля прогресс надо притормаживать и внимательно следить за тем, что будет, для понимания, что именно мы можем контролировать.

"Facebook использует те же средства аутентификации, как и Apple или Google. На глобальном уровне такие сбои нас подталкивают к тому, чтобы об этом говорить. Более того, такие крупные компании, видимо, надо принудительно разделять на компании по направлениям, которые предоставляют разные сервисы", - заключил собеседник.

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