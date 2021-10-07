https://ru.sputnik.md/20211007/kunev-stal-li-mir-bezopasnee-posle-informatsionnoy-revolyutsii-45304809.html
Кунев: стал ли мир безопаснее после информационной революции
Кунев: стал ли мир безопаснее после информационной революции
Руководитель Национальной ассоциации IT-компаний прокомментировал падение сети Facebook и объяснил, почему иногда прогресс надо притормаживать.
2021-10-07T08:00+0300
2021-10-07T08:00+0300
2021-10-07T08:51+0300
радио
утро на sputnik’e
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/06/45304853_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_46d4a2bb7f85c054a38f118339241b2a.jpg
Кунев: стал ли мир безопасней после информационной революции
Кунев: стал ли мир безопасней после информационной революции
Он привел пример ситуации с экологией, которая опасна не тем, что мы загрязняем природу, а тем, что определенный уровень загрязнения может привести к тому, что в течение полугода ситуация необратимо изменится, а мы за это время, даже если осознаем и захотим что-то изменить, ничего сделать не сможем. Это самое сложное, поэтому иногда, из-за непонимания ситуации и отсутствия контроля прогресс надо притормаживать и внимательно следить за тем, что будет, для понимания, что именно мы можем контролировать.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/06/45304853_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_ba811940b7f6f38de940dedebe4b46a7.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
утро на sputnik’e, подкасты, аудио
Кунев: стал ли мир безопаснее после информационной революции
08:00 07.10.2021 (обновлено: 08:51 07.10.2021)
Руководитель Национальной ассоциации IT-компаний прокомментировал падение сети Facebook и объяснил, почему прогресс иногда надо притормаживать.
"Чем сложнее система, тем быстрее там может возникнуть ошибка. Причем не ошибка, которую заложил кто-то, а скорее ситуация, которую не предполагали. При многократном росте сложной системы могут возникать определенные варианты, которые могли не учесть, и это самое страшное. Я меньше боюсь злонамеренных ошибок, нежели ситуаций, которых никто не просчитал", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова руководитель Национальной ассоциации IT-компаний Вячеслав Кунев.
Он привел пример ситуации с экологией, которая опасна не тем, что мы загрязняем природу, а тем, что определенный уровень загрязнения может привести к тому, что в течение полугода ситуация необратимо изменится, а мы за это время, даже если осознаем и захотим что-то изменить, ничего сделать не сможем.
Это самое сложное, поэтому иногда, из-за непонимания ситуации и отсутствия контроля прогресс надо притормаживать и внимательно следить за тем, что будет, для понимания, что именно мы можем контролировать.
"Facebook использует те же средства аутентификации, как и Apple или Google. На глобальном уровне такие сбои нас подталкивают к тому, чтобы об этом говорить. Более того, такие крупные компании, видимо, надо принудительно разделять на компании по направлениям, которые предоставляют разные сервисы", - заключил собеседник.