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Курс валют на пятницу: доллар отступает, евро продолжает расти
Курс валют на пятницу: доллар отступает, евро продолжает расти
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте. 07.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-07T22:05+0300
2021-10-07T22:05+0300
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КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 8 октября. Евро продолжит дорожать по отношению к молдавскому лею, а доллар США несколько упадет в цене.Евро станет дороже на один бан и закрепится на уровне 20,1990 лея.Доллар упадет в цене на два бана и будет стоить 17,4754 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.Что касается остальных валют, то 8 октября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2424 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6636 лея. Румынский лей поднимется в цене до 4,0824 в пересчете на национальную валюту.
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Александр Исаев
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курс валют, доллар, евро

Курс валют на пятницу: доллар отступает, евро продолжает расти

22:05 07.10.2021
158
© Sputnik / Mihai Carauscurs valutar
curs valutar - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 8 октября. Евро продолжит дорожать по отношению к молдавскому лею, а доллар США несколько упадет в цене.
Евро станет дороже на один бан и закрепится на уровне 20,1990 лея.
Доллар упадет в цене на два бана и будет стоить 17,4754 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.
МВФ – спасение или долговая яма - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
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Что касается остальных валют, то 8 октября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2424 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6636 лея. Румынский лей поднимется в цене до 4,0824 в пересчете на национальную валюту.
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