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МИД РФ беспокоит активность боевиков ИГ* в Афганистане
МИД РФ беспокоит активность боевиков ИГ* в Афганистане
Рост активности боевиков в Афганистане вызывает обеспокоенность МИД РФ
2021-10-07T20:00+0300
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КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Москва обеспокоена ростом активности боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Афганистане, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.По словам Захаровой, группировка интенсифицировала боевые действия на юге страны."Мы с особой тревогой отмечаем деятельность ИГИЛ* в районе расположения российского посольства в Кабуле. Там 4 октября были ликвидированы пять боевиков этой террористической группировки. Мы призываем афганские власти принять дополнительные меры по обеспечению безопасности российской дипмиссии, а также находящихся на территории Афганистана российских граждан", - добавила Захарова.В начале августа талибы (движение признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористические организации, запрещенные в России
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в мире, террористы

МИД РФ беспокоит активность боевиков ИГ* в Афганистане

20:00 07.10.2021
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© Sputnik / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
© Sputnik / Антон Денисов
Информацию на традиционном брифинге в четверг озвучила Мария Захарова.
КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Москва обеспокоена ростом активности боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Афганистане, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.
"Мы обеспокоены ростом активности террористической группировки ИГИЛ* в Афганистане. За последнее время игиловцы отметились крупным терактом около мечети в центре Кабуле, в результате погибли 20 мирных граждан, более 30 получили ранения", - заявила она.
По словам Захаровой, группировка интенсифицировала боевые действия на юге страны.
"Мы с особой тревогой отмечаем деятельность ИГИЛ* в районе расположения российского посольства в Кабуле. Там 4 октября были ликвидированы пять боевиков этой террористической группировки. Мы призываем афганские власти принять дополнительные меры по обеспечению безопасности российской дипмиссии, а также находящихся на территории Афганистана российских граждан", - добавила Захарова.
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В начале августа талибы (движение признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Террористические организации, запрещенные в России
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