https://ru.sputnik.md/20211007/mid-rf-bespokoit-aktivnost-boevikov-ig-v-afganistane-45339614.html

МИД РФ беспокоит активность боевиков ИГ* в Афганистане

МИД РФ беспокоит активность боевиков ИГ* в Афганистане

Рост активности боевиков в Афганистане вызывает обеспокоенность МИД РФ

2021-10-07T20:00+0300

2021-10-07T20:00+0300

2021-10-07T20:00+0300

россия

в мире

террористы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/07/45339556_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_68433679fa61472f7ef7b99ac99b9748.jpg

КИШИНЕВ, 7 окт - Sputnik. Москва обеспокоена ростом активности боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Афганистане, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.По словам Захаровой, группировка интенсифицировала боевые действия на юге страны."Мы с особой тревогой отмечаем деятельность ИГИЛ* в районе расположения российского посольства в Кабуле. Там 4 октября были ликвидированы пять боевиков этой террористической группировки. Мы призываем афганские власти принять дополнительные меры по обеспечению безопасности российской дипмиссии, а также находящихся на территории Афганистана российских граждан", - добавила Захарова.В начале августа талибы (движение признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористические организации, запрещенные в России

https://ru.sputnik.md/20210925/ssha-afganistan-45047961.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, террористы