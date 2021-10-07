https://ru.sputnik.md/20211007/miting-komrat--gotovnosti-blokot-dorogi-45337434.html

Митинг в Комрате – гагаузы заявили о готовности блокировать дороги

Митинг в Комрате – гагаузы заявили о готовности блокировать дороги

Митинг в Комрате – гагаузы заявили о готовности блокировать дороги

2021-10-07T15:38+0300

2021-10-07T15:38+0300

2021-10-07T15:49+0300

общество

дороги

гагаузия

протест

александр стояногло

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КОМРАТ, 7 окт - Sputnik, Максим Топал. Массовая акция протеста собрала более сотни жителей Гагаузии. Пришедшие на площадь перед Домом культуры Комрата требуют освобождения генпрокурора Стояногло и снятия с него всех обвинений.По словам депутата парламента от Блока коммунистов и социалистов Александра Суходольского, "все говорят, что надо собираться и выступать", но это "не приносит никакого результата". Суходольский отметил, что сегодня "никто не хочет брать на себя ответственность и говорить об акциях гражданского неповиновения"."Но их необходимо проводить. Когда создавалась Гагаузия, кто-то блокировал дороги, кто-то сидел на железнодорожных путях. Завтра будет 72 часа как Стояногло задержан. Если его завтра не отпустят под домашний арест и т. д., если с него не снимут все обвинения, то мы должны будем приступить к акциям гражданского неповиновения", - заявил Суходольский.Он отметил, что начать можно с блокирования автодорог, однако пока следует дождаться дальнейших действий властей.По словам экс-депутата парламента Демьяна Карасени, жители Молдовы "должны добиться того, чтобы власти страны приняли разумное решение и освободили Александра Дмитриевича".В акции приняли участие и представители молодого поколения. Житель Комрата Андрей Шевель навал уголовное дело Стояногло "политическим"."Президент Майя Санду с 2019 года принципиально не хотела, чтобы Стояногло стал прокурором. И вот она добилась своего. Все мы понимаем, что это политическое дело. Хорошие люди используют нехорошие методы", - отметил Шевель.Напомним, днем 5 октября генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло был отстранен от должности, против него возбудили сразу четыре уголовных дела. Сотрудники Службы информации и безопасности в масках задержали Стояногло на его рабочем месте, провели обыски и у него дома.Александр Стояногло был задержан на 72 часа и переведен в изолятор временного содержания.

https://ru.sputnik.md/20211007/bashkan-gagauzii-zaderzhanie-stoyanoglo-45328633.html

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дороги, гагаузия, протест, александр стояногло