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Митинг в Комрате – гагаузы заявили о готовности блокировать дороги
Митинг в Комрате – гагаузы заявили о готовности блокировать дороги
Митинг в Комрате – гагаузы заявили о готовности блокировать дороги
2021-10-07T15:38+0300
2021-10-07T15:49+0300
общество
дороги
гагаузия
протест
александр стояногло
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КОМРАТ, 7 окт - Sputnik, Максим Топал. Массовая акция протеста собрала более сотни жителей Гагаузии. Пришедшие на площадь перед Домом культуры Комрата требуют освобождения генпрокурора Стояногло и снятия с него всех обвинений.По словам депутата парламента от Блока коммунистов и социалистов Александра Суходольского, "все говорят, что надо собираться и выступать", но это "не приносит никакого результата". Суходольский отметил, что сегодня "никто не хочет брать на себя ответственность и говорить об акциях гражданского неповиновения"."Но их необходимо проводить. Когда создавалась Гагаузия, кто-то блокировал дороги, кто-то сидел на железнодорожных путях. Завтра будет 72 часа как Стояногло задержан. Если его завтра не отпустят под домашний арест и т. д., если с него не снимут все обвинения, то мы должны будем приступить к акциям гражданского неповиновения", - заявил Суходольский.Он отметил, что начать можно с блокирования автодорог, однако пока следует дождаться дальнейших действий властей.По словам экс-депутата парламента Демьяна Карасени, жители Молдовы "должны добиться того, чтобы власти страны приняли разумное решение и освободили Александра Дмитриевича".В акции приняли участие и представители молодого поколения. Житель Комрата Андрей Шевель навал уголовное дело Стояногло "политическим"."Президент Майя Санду с 2019 года принципиально не хотела, чтобы Стояногло стал прокурором. И вот она добилась своего. Все мы понимаем, что это политическое дело. Хорошие люди используют нехорошие методы", - отметил Шевель.Напомним, днем 5 октября генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло был отстранен от должности, против него возбудили сразу четыре уголовных дела. Сотрудники Службы информации и безопасности в масках задержали Стояногло на его рабочем месте, провели обыски и у него дома.Александр Стояногло был задержан на 72 часа и переведен в изолятор временного содержания.
https://ru.sputnik.md/20211007/bashkan-gagauzii-zaderzhanie-stoyanoglo-45328633.html
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дороги, гагаузия, протест, александр стояногло

Митинг в Комрате – гагаузы заявили о готовности блокировать дороги

15:38 07.10.2021 (обновлено: 15:49 07.10.2021)
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© Sputnik / Maxim TopalМитинг в Комрате – гагаузы заявили о готовности блокировать дороги
Митинг в Комрате – гагаузы заявили о готовности блокировать дороги - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
© Sputnik / Maxim Topal
В связи с арестом генерального прокурора Александра Стояногло напряжение на юге республики нарастает.
КОМРАТ, 7 окт - Sputnik, Максим Топал. Массовая акция протеста собрала более сотни жителей Гагаузии. Пришедшие на площадь перед Домом культуры Комрата требуют освобождения генпрокурора Стояногло и снятия с него всех обвинений.
По словам депутата парламента от Блока коммунистов и социалистов Александра Суходольского, "все говорят, что надо собираться и выступать", но это "не приносит никакого результата". Суходольский отметил, что сегодня "никто не хочет брать на себя ответственность и говорить об акциях гражданского неповиновения".
Башкан Гагаузии Ирина Влах - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
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Башкан Гагаузии: задержание Стояногло – срежиссированный спектакль
10:38
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"Но их необходимо проводить. Когда создавалась Гагаузия, кто-то блокировал дороги, кто-то сидел на железнодорожных путях. Завтра будет 72 часа как Стояногло задержан. Если его завтра не отпустят под домашний арест и т. д., если с него не снимут все обвинения, то мы должны будем приступить к акциям гражданского неповиновения", - заявил Суходольский.
© Sputnik / Maxim TopalАлександр Суходольский
Александр Суходольский - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
Александр Суходольский
© Sputnik / Maxim Topal
Он отметил, что начать можно с блокирования автодорог, однако пока следует дождаться дальнейших действий властей.
"У нас полно дорог. Есть чем заняться, чтобы нас услышали. Вы все готовы? Я готов выйти не как депутат парламента, а как простой житель Гагаузии", - добавил политик.
По словам экс-депутата парламента Демьяна Карасени, жители Молдовы "должны добиться того, чтобы власти страны приняли разумное решение и освободили Александра Дмитриевича".
© Sputnik / Maxim TopalДемьян Карасени
Демьян Карасени - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
Демьян Карасени
© Sputnik / Maxim Topal
В акции приняли участие и представители молодого поколения. Житель Комрата Андрей Шевель навал уголовное дело Стояногло "политическим".
© Sputnik / Maxim TopalАндрей Шевель
Андрей Шевель - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
Андрей Шевель
© Sputnik / Maxim Topal
"Президент Майя Санду с 2019 года принципиально не хотела, чтобы Стояногло стал прокурором. И вот она добилась своего. Все мы понимаем, что это политическое дело. Хорошие люди используют нехорошие методы", - отметил Шевель.
Напомним, днем 5 октября генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло был отстранен от должности, против него возбудили сразу четыре уголовных дела. Сотрудники Службы информации и безопасности в масках задержали Стояногло на его рабочем месте, провели обыски и у него дома.
Александр Стояногло был задержан на 72 часа и переведен в изолятор временного содержания.
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