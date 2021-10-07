https://ru.sputnik.md/20211007/mks-strelba-shkola-koronavirus-45324623.html

Мир за сутки: жизнь на МКС, стрельба в школе и последний штамм коронавируса

Мир за сутки: жизнь на МКС, стрельба в школе и последний штамм коронавируса

Мир за сутки: жизнь на МКС, стрельба в школе и последний штамм коронавируса

2021-10-07T08:58+0300

2021-10-07T08:58+0300

2021-10-07T09:18+0300

в мире

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КИШИНЕВ, 7 окт – Sputnik. Российский "киноэкипаж", снимающий на МКС художественный фильм с рабочим названием "Вызов", побывал на американском сегменте станции. Это следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА, сообщает РИА Новости.Агентство уточняет, что в европейском модуле Columbus состоялись "приватные медицинские конференции".Корабль "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд отправился с Байконура 5 октября. Спустя 3,5 часа он прибыл к МКС и из-за отказа автоматической системы сближения "Курс" пристыковался вручную.Поскольку часть фильма будет сниматься в обзорном модуле Cupola, Шипенко и Пересильд проведут некоторое время и в американском сегменте станции.Шипенко и Пересильд пробудут в космосе 12 дней, после чего вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" с космонавтом Олегом Новицким.В Техасе подросток ранил четырех человек и скрылсяЧетыре человека пострадали в результате стрельбы, открытой в школе Timberview High School в городе Арлингтон, штат Техас. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный филиал NBC.Сотрудников правоохранительных органов и чрезвычайных служб оперативно стянули к учебному заведению. Школу блокировали, по сообщениям СМИ, ученики и сотрудники заперлись в классах и кабинетах.Позже американская полиция объявила о задержании 18-летнего ученика, которого подозревают в том, что он устроил стрельбу в своей школе в штате Техас.При стрельбе пострадали четыре человека, погибших нет. Полиция считает, что применение оружия было спровоцировано дракой между учащимися.Ученый допустил, что штамм "дельта" может быть последним вариантом коронавирусаВ рамках биотехнологического форума OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово член Национальной академии наук США, Academia Europaea, иностранный член РАН, ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки Национальных институтов здравоохранения США Евгений Кунин высказал предположение, что доминирующий в настоящее время в мире штамм "дельта" является своеобразным плато развития нового коронавируса и вполне может оказаться его последним вариантом, пишет РИА Новости .Он также пояснил, что при массовой вакцинации населения от коронавируса на первый план выходит способность вируса пробивать сформированную иммунную защиту, однако появление таких вариантов также связано с определенными сложностями – вирусу трудно сохранять высокую способность связываться с рецепторами и одновременно "убегать" от антител.По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 236 миллионов.На утро 7 октября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 236 467 427. Из них 4 827 642 человека скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (44 058 671). Следом идут Индия (33 871 881) и Бразилия (21 516 967).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (8 044 415), Россия (7 548 944), Турция (7 327 317), Франция (7 310 355), Иран (5 662 458), Аргентина (5 263 219) и Испания (4 969 503).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 596 134 случая заражения, в Румынии – 1 303 900.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 301 431. В среду профильное министерство сообщило о 1588 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 6927, выздоровело 284 240 человек.

https://ru.sputnik.md/20211006/minzdrav-covid-19-45314331.html

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